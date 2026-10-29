Người dân Haiti chật vật giữa nạn đói ngày càng nghiêm trọng

Theo báo cáo công bố ngày 28/10, gần 6 triệu người tại Haiti đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính, trong đó 1,8 triệu người ở mức khẩn cấp.

Một phụ nữ bán thức ăn tại nơi trú ẩn dành cho các gia đình phải rời bỏ nhà cửa ﻿do bạo lực của các băng nhóm ở Port-au-Prince, Haiti, ngày 17/8/2026. Ảnh: AP

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết, 5,94 triệu người tại Haiti đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính. Đây là một trong những mức độ nghiêm trọng nhất được ghi nhận trên thế giới hiện nay. Hơn một nửa dân số nước này gặp khó khăn trong việc bảo đảm bữa ăn hằng ngày.

Theo phân tích của Sáng kiến Phân loại Giai đoạn An ninh Lương thực Tích hợp (IPC), cứ hai người Haiti thì có khoảng một người không thể tiếp cận đủ lương thực một cách ổn định. Số người đối mặt với nạn đói nghiêm trọng dự kiến tăng lên 6,35 triệu vào giữa năm 2027, tương đương hơn một nửa dân số. Con số này đã tăng gần 250.000 người so với báo cáo gần nhất của IPC hồi tháng 4.

Cuộc khủng hoảng tại quốc gia Caribe với gần 12 triệu dân được cho là bắt nguồn từ bạo lực băng nhóm gia tăng, tình trạng người dân phải rời bỏ nhà cửa, giá lương thực và nhiên liệu cao, cùng hiện tượng thời tiết El Niño cực đoan đe dọa an ninh lương thực.

Nhiều người thiếu đói phải sống trong các nơi trú ẩn tạm bợ và những cộng đồng thường xuyên bị các băng nhóm vũ trang tấn công. Các băng nhóm này đang giao tranh với Cảnh sát Quốc gia Haiti và lực lượng trấn áp băng nhóm được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn. Tại miền Trung Haiti, nông dân bị đuổi khỏi đất canh tác, trong khi các tuyến đường chính dẫn đến thủ đô Port-au-Prince và những khu vực khác bị phong tỏa, cản trở vận chuyển hàng hóa.

Năm 2014, chỉ 2% dân số Haiti rơi vào tình trạng mất an ninh lương thực. Tuy nhiên, cơn bão Matthew tàn phá năm 2016, phá hủy mùa màng, cùng với sự gia tăng của bạo lực băng nhóm đã khiến nạn đói lan rộng.

Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) của Liên Hợp Quốc cho biết, cần 78 triệu USD để duy trì các hoạt động tại Haiti đến hết tháng 3/2027. Báo cáo cũng cảnh báo cần khẩn cấp mở rộng hỗ trợ nhân đạo để đáp ứng những nhu cầu trước mắt.

Tình trạng thiếu đói ngày càng nghiêm trọng diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa các băng nhóm và lực lượng được Liên Hợp Quốc hậu thuẫn gia tăng. Hôm 18/10, một vụ tấn công tại Port-au-Prince khiến 4 kỹ thuật viên hàng không El Salvador mất tích. Kể từ đó, El Salvador đã triển khai hơn 1.000 binh sĩ tới Haiti.