Nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân

Được chăm sóc sức khỏe từ sớm, học tập trong điều kiện tốt hơn, có việc làm và thêm cơ hội an cư, người dân Quảng Ninh đang cảm nhận thành quả phát triển qua những đổi thay thiết thực. Các chính sách an sinh, cùng sự chủ động của địa phương đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, tạo điểm tựa để mỗi gia đình yên tâm lao động, học tập và vươn lên.

Dự án nhà ở xã hội đồi Ngân hàng (phường Hạ Long) đã hoàn thành và bàn giao cho người dân sử dụng. Ảnh: Đỗ Phương

Chăm lo từ sức khỏe, đến học tập

Điều người dân Quảng Ninh cảm nhận rõ là dịch vụ chăm sóc sức khỏe ngày càng được đưa về gần hơn, ngay từ cơ sở. Với bà Đỗ Thị Phương (63 tuổi, ở phường Hà Lầm), chương trình khám sức khỏe miễn phí mang lại lợi ích rất rõ ràng. Qua khám sàng lọc tại trạm y tế, bà Phương được phát hiện nang nước ở thận trái và tư vấn theo dõi. Bà mong trạm y tế tiếp tục được đầu tư thiết bị, duy trì khám định kỳ, giúp người cao tuổi phát hiện bệnh sớm.

Chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành nội dung quan trọng trong nâng cao chất lượng sống của người dân. Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 229/KH-UBND ngày 22/5/2026 về khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Đến ngày 20/9, thành phố đã khám cho 1.234.364 người, đạt 96,86% số người thuộc diện khám; trong đó toàn bộ 342.643 học sinh từ cấp mầm non đến THPT đã được khám.

Cùng với khám bệnh miễn phí, chính sách hỗ trợ BHYT giúp nhiều gia đình giảm áp lực về chi phí khi ốm đau. Nghị quyết số 91/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định hỗ trợ mức đóng cho một số nhóm đối tượng giai đoạn 2026-2030. Người từ đủ 65 tuổi chưa được hưởng BHYT từ chính sách khác, người hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng theo chính sách của địa phương và người DTTS tại vùng đồng bào DTTS, miền núi được hỗ trợ toàn bộ mức đóng.

Địa phương hỗ trợ thêm để người thuộc hộ cận nghèo được bảo đảm 100% mức đóng; người thuộc hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được hỗ trợ tổng cộng 80%. Chính sách giúp các gia đình thu nhập còn hạn chế duy trì tham gia bảo hiểm, tiếp cận dịch vụ y tế khi cần. Đến hết tháng 9/2026, tỷ lệ dân số tham gia BHYT của thành phố đạt 96,46%.

Học sinh tiểu học khu vực Đồng Văn, xã Hoành Mô được khám sức khỏe trước năm học mới.

Để nâng chất lượng phục vụ, Quảng Ninh tiếp tục củng cố mạng lưới y tế. Thành phố có 8.510 giường bệnh, đạt 63,4 giường/10.000 dân; các trạm y tế cấp xã được kiện toàn, hoạt động ổn định. 111 lượt bác sĩ tuyến thành phố được luân phiên tăng cường cho trạm y tế. Toàn bộ cơ sở khám, chữa bệnh công lập áp dụng bệnh án điện tử; sổ sức khỏe điện tử lưu trữ dữ liệu trên 1,42 triệu người, đạt 98,82% dân số, hỗ trợ theo dõi sức khỏe lâu dài.

Trong giáo dục, sự quan tâm được thể hiện qua chính sách giảm chi phí học tập và chăm lo về thể chất. Nghị quyết số 93/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định một số chính sách hỗ trợ trong các cơ sở giáo dục, trong đó học sinh được mượn sách giáo khoa miễn phí từ năm học 2026-2027. Sách được quản lý qua thư viện dùng chung, giúp gia đình giảm khoản chi đầu năm học, đồng thời hình thành ý thức giữ gìn, tiết kiệm và chia sẻ học liệu.

Nghị quyết số 86/2025/NQ-HĐND về hỗ trợ sữa uống tại trường cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học giai đoạn 2025-2030 góp phần chăm lo dinh dưỡng từ những năm đầu đời. Chương trình đã triển khai tại 258 cơ sở giáo dục, với 197.278 học sinh đăng ký tham gia. Các chính sách hỗ trợ học phí, ăn ở tiếp tục được thực hiện, tạo thêm điều kiện để học sinh học tập, phát triển toàn diện.

Việc đến trường ngày càng thuận tiện hơn nhờ xe buýt miễn phí đưa đón học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai, Hà Tu từ đầu tháng 9. Anh Nguyễn Đức Thụ (phường Hồng Gai) có 2 con sử dụng dịch vụ, chia sẻ: Gia đình tôi giảm được việc bố trí người đưa đón; các con đi theo tuyến cố định, có người quản lý nên gia đình yên tâm hơn.

Trên toàn thành phố, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đã đạt 91,8%. Hai trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới Bình Liêu, Đường Hoa được hoàn thành, đưa vào sử dụng. Cùng với xây dựng, sửa chữa trường lớp, ngành giáo dục tuyển dụng 79 giáo viên, điều động, thuyên chuyển 328 giáo viên, trong đó 158 giáo viên được tăng cường đến vùng khó khăn. Những giải pháp ấy góp phần đưa điều kiện dạy và học đến gần nhau hơn giữa các địa bàn.

Bồi đắp điểm tựa an sinh, mở rộng cơ hội vươn lên

Việc làm và BHXH giúp mỗi gia đình chủ động hơn trước biến động cuộc sống. 9 tháng năm 2026, số lao động có việc làm tăng thêm của Quảng Ninh đạt khoảng 23.650 người; số lao động qua đào tạo đạt 6.992 người. Thành phố tổ chức 64 phiên giao dịch việc làm, kết nối nhu cầu tuyển dụng với người tìm việc, tạo thêm cơ hội nâng thu nhập cho người lao động.

Học sinh lớp 3, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu phấn khởi được học tập trong ngôi trường mới.

Đối với lao động tự do, chính sách hỗ trợ BHXH tự nguyện mở thêm khả năng tích lũy an sinh cho tuổi già. Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định hỗ trợ tiền đóng giai đoạn 2023-2027, giúp người dân tham gia và duy trì quá trình đóng. Từ năm 2023 đến hết tháng 6/2026, gần 49.600 người được hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 141,7 tỷ đồng, góp phần khuyến khích người lao động chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài.

Nhu cầu về chỗ ở ổn định cũng được quan tâm. Thành phố có 21 dự án nhà ở xã hội, quy mô khoảng 24.913 căn; đã hướng dẫn 13 chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục tiếp cận gói tín dụng ưu đãi 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Dự kiến cuối năm 2026, 3 dự án nhà ở xã hội với 1.238 căn sẽ cất nóc.

Ở phường Uông Bí, dự án nhà ở xã hội cho thuê khởi công ngày 30/6/2026, quy mô khoảng 150 căn hộ, dự kiến hoàn thành năm 2027. Hình thức cho thuê mở thêm lựa chọn đối với người chưa đủ khả năng tích lũy để mua nhà, giúp việc an cư phù hợp hơn với điều kiện của người lao động.

Ở nông thôn, những đổi thay trong hạ tầng và cách tổ chức đời sống đang nâng chất sinh hoạt cộng đồng. Tại thôn Xóm Giáo, xã Đầm Hà, người dân sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện thanh toán, giải quyết mọi công việc. Anh Thi Đình Khuê, Trưởng thôn Xóm Giáo, cho biết: Mô hình thôn thông minh giúp tiếp nhận thông tin nhanh hơn, hình thành thói quen sử dụng tiện ích số, góp phần cải thiện đời sống.

Ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ trên địa bàn thành phố giúp việc nâng chất hạ tầng gắn với sinh kế. Người dân vừa được hưởng dịch vụ thuận tiện, vừa có điều kiện tạo thu nhập bền vững. Không gian sống cũng được chăm lo từ dịch vụ thiết yếu. Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống tập trung đạt khoảng 95,2%. Thành phố rà soát các khu vực thường xuyên ngập úng, xác định nguyên nhân, xây dựng phương án xử lý…

Vun đắp chất lượng cuộc sống cho người dân là hành trình lâu dài, đòi hỏi mỗi chính sách được thực hiện bằng trách nhiệm và sự tận tâm. Tiếp tục nâng chất lượng dịch vụ thiết yếu, thu hẹp khoảng cách thụ hưởng giữa các địa bàn sẽ giúp Quảng Ninh xây dựng môi trường sống tốt hơn, để người dân có thêm điều kiện vươn lên, cùng đóng góp thiết thực vào sự phát triển của quê hương.