Tăng trưởng kinh tế gắn với nâng cao chất lượng sống người dân

Tăng trưởng kinh tế chỉ thực sự có ý nghĩa khi thành quả phát triển được chuyển hóa thành những giá trị cụ thể trong đời sống. Với Quảng Ninh, trong không gian phát triển mới của một thành phố có quy mô rộng lớn, yêu cầu này càng được đặt ra rõ nét, đó là phát triển kinh tế phải đi cùng tạo việc làm, nâng thu nhập, mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục, y tế, nhà ở, giao thông và các dịch vụ xã hội thiết yếu, để người dân thực sự là chủ thể và đối tượng thụ hưởng của quá trình phát triển.

Lãnh đạo UBND thành phố nghe báo cáo tình hình triển khai và tháo gỡ khó khăn liên quan đến dự án Khu đô thị Hà Khánh giai đoạn 1 của Tập đoàn FLC tại phường Cao Xanh.

Năm 2026, Quảng Ninh bước vào một giai đoạn phát triển với những yêu cầu cao hơn. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13%, trong đó kịch bản điều hành được xác định ở mức 13,21% cả năm; đồng thời phấn đấu thu ngân sách nhà nước đạt trên 100.000 tỷ đồng. Sau 8 tháng, tổng thu ngân sách đạt 73.031 tỷ đồng, vượt 1.250 tỷ đồng so với kịch bản thu 9 tháng; các động lực từ công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, đầu tư và thương mại tiếp tục được khai thác. Những con số này cho thấy nền kinh tế đang tạo thêm nguồn lực để thành phố đầu tư trở lại cho phát triển. Nhưng cùng với yêu cầu tăng tốc, điều quan trọng là nguồn lực từ tăng trưởng phải được chuyển hóa thành những giá trị thiết thực trong đời sống, để người dân được thụ hưởng ngày càng đầy đủ và công bằng hơn thành quả phát triển.

Định hướng này đã được xác lập ngay trong Nghị quyết số 05-NQ/TU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2026, với yêu cầu bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân; xây dựng hệ thống an sinh đa dạng, hiện đại, thích ứng linh hoạt và bao phủ toàn dân. Đây cũng là một phần trong định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, khi Quảng Ninh đặt mục tiêu nâng cao chất lượng đô thị, thu hẹp khoảng cách vùng miền, nâng chất lượng giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực và bảo đảm để người dân được tiếp cận tốt hơn các dịch vụ cơ bản.

Từ đầu năm đến nay, sự chuyển hóa nguồn lực phát triển thành các chính sách cụ thể có thể nhìn thấy ở nhiều lĩnh vực. Chỉ trong 6 tháng đầu năm, tổng chi an sinh xã hội đạt khoảng 1.870 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ năm 2025. Nguồn lực được tập trung cho chăm sóc sức khỏe, giáo dục, việc làm, nhà ở và hỗ trợ các nhóm yếu thế. Đây không chỉ là sự hỗ trợ trực tiếp trước mắt, mà đang được đặt trong cách tiếp cận dài hạn hơn, như tạo sinh kế, nâng khả năng tiếp cận dịch vụ và tăng sức chống chịu của mỗi gia đình trước những rủi ro của cuộc sống.

Phối cảnh đề xuất báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Bệnh viện Đa khoa thành phố Quảng Ninh tại phường Hồng Gai.

Trong đó, nổi bật là từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần. Đến hết tháng 8, toàn thành phố đã khám sức khỏe cho trên 1 triệu người và dự kiến hoàn thành chương trình trước ngày 30/9. Cùng với đó, hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử đã lưu trữ dữ liệu của trên 1,41 triệu người, đạt 98,65% dân số; 100% cơ sở khám, chữa bệnh công lập triển khai bệnh án điện tử.

Bà Đỗ Thị Phương, 63 tuổi, ở phường Hà Lầm, cho biết: Những thay đổi trong chính sách này có ý nghĩa rất lớn với bản thân tôi, sau khi khám sàng lọc tại trạm y tế tôi đã được phát hiện nang nước ở thận trái và được tư vấn tiếp tục theo dõi. Tôi mong muốn các trạm y tế tiếp tục được đầu tư về trang thiết bị, duy trì khám định kỳ để người dân, nhất là người cao tuổi, được theo dõi sức khỏe thường xuyên và phát hiện bệnh sớm.

Ở một lĩnh vực khác, chính sách miễn phí xe buýt đưa đón học sinh tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu cũng cho thấy ý nghĩa rất thiết thực. Từ ngày 3/9, 6 tuyến với khoảng 50 xe được đưa vào vận hành, phục vụ học sinh trong năm học 2026-2027. Chính sách vừa giảm chi phí cho gia đình, vừa giúp học sinh đi học an toàn, thuận tiện và góp phần giảm áp lực giao thông khu vực trường học.

Anh Nguyễn Đức Thụ, phường Hồng Gai, có hai con sử dụng xe buýt đến trường, chia sẻ: Thuận lợi lớn nhất là gia đình không phải bố trí người đưa đón hằng ngày; các cháu được đón, trả theo tuyến cố định, có người quản lý nên phụ huynh yên tâm hơn. Từ một chính sách giao thông công cộng, lợi ích được mở rộng sang giảm áp lực thời gian, chi phí và sự lo lắng của mỗi gia đình.

Xe buýt điện miễn phí đưa đón học sinh các trường học trên địa bàn phường Hồng Gai, Hạ Long và Hà Tu từ năm học 2026-2027.

Đầu tư cho con người cũng được thể hiện rõ trong giáo dục. Đến hết tháng 8/2026, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 91,8%, 100% trường lớp được kiên cố hóa; 158 giáo viên được tăng cường đến khu vực miền núi, biên giới, hải đảo. Trong năm 2026, thành phố triển khai xây mới 15 trường, cải tạo, sửa chữa 64 trường và thực hiện chính sách sách giáo khoa miễn phí tại 230 cơ sở giáo dục. Đặc biệt, 6 trường liên cấp tại các xã biên giới được hoàn thành trước thềm năm học mới, tạo thêm điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh ở những địa bàn còn khó khăn.

Đây cũng là cách Quảng Ninh cụ thể hóa mục tiêu thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng. Nếu ở đô thị, chất lượng sống được thể hiện qua hạ tầng hiện đại, dịch vụ công thuận tiện, giao thông xanh, trường học và bệnh viện chất lượng cao, thì ở miền núi, biên giới, hải đảo, đó còn là con đường đến trường, một trạm y tế đủ năng lực, nước sạch, điện, viễn thông, sinh kế và cơ hội việc làm. Khi những điều kiện thiết yếu ngày càng được bảo đảm đồng đều hơn, khoảng cách địa lý từng bước không còn là khoảng cách về cơ hội phát triển.

Tạo việc làm và nâng thu nhập vì thế tiếp tục là một trụ cột quan trọng. Từ đầu năm đến nay, thành phố đã tạo thêm khoảng 20.800 việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 88%, tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,07%. Hệ thống ngày hội việc làm, đào tạo nghề, kết nối cung - cầu lao động được đẩy mạnh, hướng tới mục tiêu không chỉ có việc làm mà còn có việc làm bền vững, nâng năng suất và thu nhập cho người lao động.

Quảng Ninh triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí toàn dân từ năm 2026.

Cùng với việc làm, Quảng Ninh xác định phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp vừa là chính sách an sinh, vừa là giải pháp giữ chân lao động, thu hút nguồn nhân lực và phát triển đô thị. Giai đoạn 2026-2030, Quảng Ninh được giao hoàn thành 17.588 căn nhà ở xã hội; riêng năm 2026 được giao 2.770 căn. Việc tiếp tục mở rộng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả sẽ góp phần để người lao động có thể làm việc, sinh sống và ổn định lâu dài tại nơi có cơ hội việc làm.

Điều quan trọng là những chính sách trên không tách rời quá trình tăng trưởng kinh tế. Ngược lại khi kinh tế tăng trưởng tạo thêm nguồn thu và việc làm; nguồn lực được đầu tư trở lại cho hạ tầng, giáo dục, y tế, nhà ở và an sinh; chất lượng nguồn nhân lực và chất lượng sống được nâng lên, từ đó tiếp tục tạo nền tảng cho năng suất, sức cạnh tranh và tăng trưởng dài hạn. Trong giai đoạn mới, mối quan hệ này càng trở nên rõ nét khi Quảng Ninh vận hành không gian thành phố trên toàn bộ diện tích 6.231,27km², dân số khoảng 1,523 triệu người với 54 đơn vị hành chính cấp xã. Không gian phát triển được định hướng theo cấu trúc “3 cực - 4 chuyển đổi - 5 động lực”, trong đó các khu vực phát huy những lợi thế khác nhau về kinh tế biển, thương mại biên giới, công nghiệp, logistics, kinh tế rừng, nông nghiệp sinh thái và du lịch cộng đồng.

Không gian rộng hơn đồng nghĩa với yêu cầu quản trị phát triển toàn diện hơn. Thành phố không thể chỉ tập trung vào những cực tăng trưởng có tốc độ cao, mà phải bảo đảm sự lan tỏa của thành quả phát triển tới từng địa bàn, từng nhóm dân cư. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt trong định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 90%, tỷ lệ thất nghiệp dưới 2%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, trên 95% trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao các chỉ tiêu về bác sĩ, giường bệnh và hướng tới không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng nhấn mạnh, trong định hướng xây dựng thành phố Quảng Ninh phát triển toàn diện, “nhân dân hạnh phúc” được xác định là một trong những giá trị hướng tới, đòi hỏi thành quả tăng trưởng phải được chuyển hóa thành những cơ hội phát triển và giá trị thiết thực trong đời sống. Quảng Ninh đang bước vào chặng đường mới với không gian phát triển rộng hơn và yêu cầu tăng trưởng cao hơn. Phía sau những con số về GRDP, ngân sách, đầu tư hay sản xuất vẫn là mục tiêu cốt lõi là nâng cao chất lượng sống, mở rộng cơ hội và bảo đảm để người dân được thụ hưởng ngày càng đầy đủ hơn thành quả phát triển. Khi tăng trưởng tạo ra việc làm, thu nhập, hạ tầng và các dịch vụ thiết yếu tốt hơn, đó cũng là lúc sức mạnh kinh tế được chuyển hóa thành tiến bộ xã hội, tạo nền tảng để xây dựng một thành phố phát triển, hiện đại và đáng sống.