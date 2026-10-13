Chủ động nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển mới

Bước vào giai đoạn phát triển mới, khi hàng loạt KCN, CCN trên địa bàn được đầu tư xây dựng, mở rộng quy mô hoạt động, nhu cầu tuyển dụng lao động ngày càng tăng, đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển nguồn nhân lực. Cùng với kết nối cung - cầu lao động, Quảng Ninh đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm thu hút, giữ chân người lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phường Quảng Yên tổ chức lớp đào tạo tiếng Trung giao tiếp dành cho lao động trên địa bàn năm 2026.

Hiện trên địa bàn Quảng Ninh có 16 KCN đã và đang được đầu tư. Nhu cầu tuyển dụng lao động năm 2026 ước khoảng 25.000 người, chủ yếu trong các lĩnh vực chế biến, chế tạo, điện tử, dệt may, logistics và khai thác than. Đến nay, các đơn vị, doanh nghiệp đã tuyển dụng được gần 20.000 người. Nhu cầu nhân lực lớn đặt ra yêu cầu cấp thiết về tăng cường kết nối cung - cầu, nâng cao chất lượng đào tạo và chuẩn bị nguồn lao động đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp.

Ngày 17/6/2026, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực kinh tế tư nhân giai đoạn 2026-2030, cụ thể hóa chủ trương phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị. Kế hoạch đặt mục tiêu đào tạo mới trên 46.600 lao động phục vụ khu vực kinh tế tư nhân trong giai đoạn 2026-2030, bình quân 9.320 lao động/năm; góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo của thành phố lên trên 90%, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt 48%.

Bám sát định hướng này, thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với doanh nghiệp, KCN triển khai các giải pháp kết nối cung - cầu lao động, tổ chức ngày hội việc làm, tư vấn, giới thiệu việc làm và đẩy mạnh đào tạo nghề. Các hoạt động được triển khai theo hướng gắn đào tạo với nhu cầu tuyển dụng thực tế, giúp doanh nghiệp bổ sung nhân lực, đồng thời tạo điều kiện để người lao động tiếp cận việc làm phù hợp, nâng cao tay nghề và thu nhập.

Công ty TNHH Sản phẩm bảo hộ lao động Hằng Huy Việt Nam (KCN Texhong Hải Hà) cam kết bảo đảm tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho người lao động theo quy định.

Tại phường Quảng Yên, địa phương đã chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực để đón đầu nhu cầu tuyển dụng tại các KCN lân cận, như: Hiệp Hòa, Liên Hòa, Hà An. Trong đó, đào tạo ngoại ngữ được xác định là một giải pháp nhằm nâng cao khả năng tiếp cận việc làm của người lao động.

Ông Đoàn Phúc Trường, Phó Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn về tiếng Trung, tiếng Nhật phù hợp với định hướng phát triển chung của thành phố. Phường cũng chủ động làm việc với các doanh nghiệp, KCN tại địa bàn lân cận để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, giúp người lao động chuẩn bị kiến thức ngoại ngữ, sẵn sàng tiếp cận việc làm. Qua đó, người lao động có thêm cơ hội đáp ứng yêu cầu công việc, từng bước thích ứng với môi trường sản xuất công nghiệp”.

Chị Bùi Thị Huế (khu phố Tiền An 3, phường Quảng Yên) chia sẻ: “Tôi kỳ vọng việc học thêm ngoại ngữ sẽ giúp mình có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Đây là điều kiện để người lao động tự tin hơn khi ứng tuyển vào các doanh nghiệp”.

Bên cạnh sự chủ động của chính quyền địa phương, cùng với mở rộng sản xuất, các doanh nghiệp tại KCN cũng chú trọng đầu tư hạ tầng, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao chế độ đãi ngộ nhằm thu hút lao động tại chỗ, đáp ứng yêu cầu phát triển lâu dài.

Hiện KCN Texhong Hải Hà có 39 doanh nghiệp hoạt động. Trong năm 2026, nhu cầu tuyển dụng nhân lực phục vụ sản xuất tại đây là khoảng 6.000 người, nâng tổng số lao động toàn KCN lên khoảng 15.000 người. Trước nhu cầu mở rộng sản xuất, các doanh nghiệp tập trung hoàn thiện chính sách tiền lương, thưởng, phúc lợi, cải thiện môi trường làm việc và điều kiện sinh hoạt để thu hút, giữ chân người lao động.

Công ty TNHH Sản phẩm bảo hộ lao động Hằng Huy Việt Nam (KCN Texhong Hải Hà) bố trí khu kí túc và khu giải trí cho người lao động.

Ông Li Cen, Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sản phẩm bảo hộ lao động Hằng Huy Việt Nam, cho biết: "Sau hơn 2 năm đầu tư xây dựng, doanh nghiệp đã hoàn thiện hạ tầng, lắp đặt máy móc hiện đại, bắt đầu vận hành thử nghiệm, chuẩn bị đưa nhà máy vào sản xuất chính thức. Với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương trong công tác tuyển dụng, công ty đã tuyển được 600 lao động và dự kiến nâng lên 1.000 người khi hoạt động ổn định. Doanh nghiệp đã hoàn thành khu ký túc xá khang trang, tích hợp các tiện ích phục vụ sinh hoạt, tạo điều kiện để người lao động ổn định chỗ ở, yên tâm làm việc lâu dài. Chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ quyền lợi, bảo đảm tiền lương, thưởng và các khoản phụ cấp cho người lao động theo quy định, đồng thời sẽ tiếp tục cải thiện chế độ đãi ngộ khi hoạt động sản xuất ổn định, có lợi nhuận".

Khi các dự án hạ tầng KCN tiếp tục hoàn thiện, đi vào hoạt động và mở rộng quy mô sản xuất, nhu cầu tuyển dụng sẽ tiếp tục gia tăng, đòi hỏi thành phố phải chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực từ sớm, gắn công tác đào tạo, cung ứng lao động với tiến độ triển khai dự án và kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp.

Theo ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, để chủ động đón đầu làn sóng đầu tư, Sở Nội vụ sẽ tham mưu UBND thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp kết nối cung - cầu lao động, thường xuyên cập nhật nhu cầu tuyển dụng theo số lượng, ngành nghề, kỹ năng và thời điểm; tăng cường chia sẻ thông tin, mở rộng kết nối nguồn lao động từ các địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động kết nối.

Cùng với đó, thúc đẩy liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong đào tạo nghề theo nhu cầu thực tế, với sự tham gia của doanh nghiệp từ xác định vị trí việc làm, chuẩn đầu ra, đến tổ chức thực hành, đánh giá kỹ năng; ưu tiên các ngành nghề chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí, tự động hóa và logistics. Tham mưu cho thành phố rà soát, cải thiện các điều kiện thiết yếu như nhà ở, đi lại, nhà trẻ và dịch vụ phục vụ công nhân, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp nâng cao chế độ tiền lương, phúc lợi, cải thiện môi trường làm việc, mở rộng cơ hội phát triển nghề nghiệp để thu hút, giữ chân người lao động.

Chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, gắn đào tạo với nhu cầu thực tế và nâng cao chất lượng việc làm sẽ giúp thành phố đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của các KCN, CCN nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Đây cũng là nền tảng để người lao động có thêm cơ hội việc làm phù hợp, nâng cao tay nghề, cải thiện thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại và thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững của thành phố.