Thường trực HĐND thành phố khảo sát công tác đảm bảo an ninh nguồn nước

Chiều 6/11, Đoàn khảo sát của Thường trực HĐND thành phố Quảng Ninh do đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, làm Trưởng đoàn, đã khảo sát công tác đảm bảo an ninh nguồn nước và việc giải quyết kiến nghị cử tri tại một số địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, cùng Đoàn khảo sát thực tế tại hồ Hàm Rồng, khu Nam Khê 3, phường Vàng Danh.

Đoàn đã khảo sát hồ Hàm Rồng tại khu Nam Khê 3 và vị trí đề xuất đầu tư hồ nước 12 Khe tại phường Vàng Danh; tuyến đê khu vực Điền Công, phường Uông Bí; khu vực dự kiến đầu tư xây dựng hồ Dân Chủ tại xã Quảng La.

Qua khảo sát, Đoàn tập trung đánh giá hiện trạng các công trình, nhu cầu sử dụng nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất; đồng thời xem xét sự cần thiết, tính khả thi và những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc đầu tư các dự án.

Đoàn khảo sát xem xét quy hoạch khu vực dự kiến đầu tư xây dựng hồ Dân Chủ tại xã Quảng La.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố, đề nghị các sở, ngành, địa phương phối hợp rà soát hiện trạng các công trình, nhu cầu sử dụng nước và sự cần thiết đầu tư các hồ chứa. Trong đó, cần xem xét các điều kiện về quy hoạch, nguồn nước, quy mô và khả năng cân đối nguồn lực để đánh giá tính khả thi của từng dự án, bảo đảm hiệu quả đầu tư, phù hợp với nhu cầu thực tế.

Đối với tuyến đê Điền Công, do nằm trong quy hoạch Khu kinh tế ven biển Quảng Yên, đồng chí đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương rà soát quy hoạch, khảo sát hiện trạng, nghiên cứu phương án duy tu, bảo dưỡng tuyến đê và các giải pháp chống ngập phù hợp, bảo đảm an toàn, ổn định đời sống và sản xuất của người dân.

Đoàn khảo sát xem xét quy hoạch khu vực đề xuất đầu tư hồ nước 12 Khe tại phường Vàng Danh.

Đối với đề xuất đầu tư hồ nước 12 Khe tại phường Vàng Danh, đồng chí đề nghị các sở, ngành liên quan rà soát quy hoạch, tham mưu UBND thành phố xác định lộ trình đầu tư dự án. Trước mắt, địa phương cần nghiên cứu phương án xóa bỏ ngầm tràn, khắc phục tình trạng ngập lụt, bảo đảm giao thông và an toàn cho người dân. Đồng chí cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, giải quyết các kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề liên quan đến quy hoạch, đầu tư công trình và bảo đảm an toàn dân sinh.