Bảo đảm an ninh nguồn nước và phát huy hiệu quả đầu tư các công trình hồ chứa nước

Ngày 5/11, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, chủ trì chương trình khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (nay là thành phố) về bảo đảm an ninh nguồn nước; đồng thời kiểm tra tình hình triển khai đầu tư, xây dựng, cải tạo một số công trình đập, hồ chứa nước trên địa bàn. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, khảo sát khu vực chuẩn bị đầu tư xây dựng hồ Tài Chi, xã Quảng Đức.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh đã trực tiếp đi khảo sát tình hình triển khai đầu tư, xây dựng, cải tạo 4 công trình, gồm: Hồ Tài Chi (xã Quảng Đức), hồ Nà Pá (xã Quảng Tân), hồ Khe Cát (xã Hải Lạng), hồ Khe Cả (xã Hải Hòa).

Qua khảo sát, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Việc bảo đảm an ninh nguồn nước là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa trực tiếp đối với đời sống nhân dân, phát triển sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Vì vậy, việc triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU phải được các cấp, ngành, địa phương thực hiện thường xuyên, gắn với những nhiệm vụ, công trình cụ thể, bảo đảm hiệu quả thực chất.

Đoàn công tác khảo sát địa điểm đề xuất xây dựng hồ Nà Pá, xã Quảng Tân.

Đồng chí yêu cầu các địa phương nâng cao trách nhiệm trong quản lý, bảo vệ nguồn nước, hành lang an toàn hồ đập, đảm bảo an ninh nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt tại các địa bàn; nghiên cứu lại tất cả các đề án có các hồ đập đã được UBND thành phố phê duyệt trước đây, qua đó thực hiện rà soát lại để kiến nghị với cấp có thẩm quyền hủy bỏ hoặc bổ sung vào danh mục các dự án để có lộ trình đầu tư; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, công khai danh mục các dự án hồ chứa nước, đặc biệt tại những địa bàn tập trung các khu công nghiệp để kêu gọi đầu tư cũng như bố trí nguồn vốn đầu tư hợp lý.

Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng các hồ chứa nước trên địa bàn; xác định rõ khả năng tích trữ, cung cấp nước, những nguy cơ mất an toàn công trình, thiếu hụt nguồn nước, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng cao, hải đảo, khu công nghiệp; nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố phê duyệt danh mục các dự án hồ chứa nước cần được đầu tư phù hợp với bối cảnh hiện nay, từ đó có lộ trình đầu tư trong ngắn và dài hạn.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trao đổi với chuyên gia Hàn Quốc trong xử lý chống thấm hồ Khe Cát, xã Hải Lạng.

Đồng chí lưu ý, để đảm bảo an ninh nguồn nước, nhất là tại địa bàn tập trung đông các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các sở, ngành phải đánh giá nhu cầu, xây dựng phương án cấp nước phù hợp; thực hiện rà soát, đánh giá, kê khai đăng ký an toàn hồ đập theo đúng tinh thần Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4/9/2018 của Chính phủ.