Nghiên cứu, đề xuất chương trình đầu tư công đảm bảo an ninh nguồn nước

Nhằm chủ động đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn đê điều, hồ đập đến năm 2030, ngày 21/11, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, đã kiểm tra, khảo sát các dự án hồ nước, đê điều trên địa bàn các phường, xã: Quảng La, Hoành Bồ, Vàng Danh và Uông Bí.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, khảo sát dự án hồ chứa nước Dân Chủ tại xã Quảng La.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đoàn công tác đã khảo sát các dự án: Hồ chứa nước Dân Chủ tại xã Quảng La để cấp nguồn nước thô bổ sung cho hồ chứa nước Yên Lập khoảng 20.000m3/ngày, đêm; hồ chứa nước Thác Cát tại phường Hoành Bồ để cấp nguồn nước thô cho nhà máy nước Đồng Ho với công suất 40.000m3/ngày, đêm; hồ chứa nước 12 khe trên địa bàn phường Vàng Danh, Uông Bí để tạo nguồn nước bổ sung cho nhà máy nước Đồng Mây với công suất khoảng 30.000m3/ngày đêm.

Tại buổi khảo sát, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh: Việc đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn hồ đập là nhiệm vụ quan trọng để phục vụ cho sự phát triển của thành phố. Đặc biệt, với tốc độ phát triển đô thị, công nghiệp của khu vực các địa phương phía Tây của thành phố trong những năm tới, việc đầu tư bổ sung, nâng cao dung tích các hồ chứa và giảm thiểu thất thoát trong truyền tải nước là cần thiết.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, khảo sát tại dự án hồ chứa nước 12 khe trên địa bàn phường Vàng Danh và Uông Bí.

Đồng chí yêu cầu các sở, ngành phối hợp với địa phương trong phạm vi các dự án hoàn thiện các báo cáo đề xuất đầu tư. Trong đó, phải đánh giá tổng thể nhu cầu sử dụng nước, nghiên cứu đề xuất xây dựng chương trình đầu tư công đảm bảo an ninh nguồn nước, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư trong thời gian tới; phân tích chi tiết các yếu tố nhằm cân bằng nguồn nước giữa các hồ chứa cấp cho các nhà máy nước sinh hoạt khu vực đô thị Hạ Long, Uông Bí, Quảng Yên đến năm 2030 tầm nhìn đến 2045 đúng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, khảo sát tuyến đê Điền Công – Quang Trung trên địa bàn phường Uông Bí.

Khảo sát tuyến đê Điền Công - Quang Trung trên địa bàn phường Uông Bí, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh tuyến đê có ý nghĩa quan trọng ngăn lũ từ sông Uông và hệ thống sông Đá Bạc, Bạch Đằng, bảo vệ vùng dân cư và sản xuất khoảng 620ha. Các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện báo cáo đề xuất đưa vào chương trình đầu tư công đảm bảo an ninh nguồn nước, an toàn đê điều, hồ đập.