Lệnh ngừng bắn tại thành phố Oleshky duy trì hiệu lực trong 30 giờ đầu tiên

Lệnh ngừng bắn kéo dài 6 ngày tại và xung quanh thành phố Oleshky ở miền Nam Ukraine do Nga kiểm soát đã duy trì hiệu lực trong 30 giờ đầu tiên, theo thông tin được giới chức Nga và Ukraine công bố hôm 28/10. Tuy nhiên, giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn tại những khu vực khác.

Người dân đi bộ trên đường có giăng lưới chống UAV trong thời gian ngừng bắn cục bộ phục vụ công tác sơ tán tại Oleshky, vùng Kherson, Ukraine, ngày 27/10/2026. Ảnh: AP

Lệnh đình chiến cục bộ tại thành phố Oleshky bị tàn phá nặng nề ở miền Nam Ukraine bắt đầu từ hôm 27/10 và dự kiến kéo dài đến hết ngày 1/11. Một chiến dịch nhân đạo đang khẩn trương triển khai nhằm đưa thực phẩm và thuốc men thiết yếu đến khoảng 2.000 cư dân còn ở lại thành phố, đồng thời sơ tán những người muốn rời đi.

Nếu lệnh ngừng bắn được duy trì, đây sẽ là lần đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine cách đây hơn 4 năm rưỡi, hai bên thực thi một thỏa thuận đình chiến đáng kể. Những nỗ lực trước đây nhằm chấm dứt giao tranh đều không đạt được hiệu quả hoặc nhanh chóng đổ vỡ do sự thiếu tin tưởng sâu sắc giữa hai bên.

Lệnh ngừng bắn diễn ra trong bối cảnh Mỹ thúc đẩy kế hoạch đưa các quan chức Matxcova và Kiev trở lại bàn đàm phán vào tháng tới, nhằm tiến hành các cuộc thảo luận kỹ thuật về những bước đi tiếp theo hướng tới chấm dứt chiến sự. Tuy nhiên, cả hai bên đều chưa cho thấy dấu hiệu từ bỏ những yêu cầu then chốt của mình.

Các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine, Nga và Mỹ dự kiến diễn ra tại Abu Dhabi vào tháng 11 vẫn chưa được lên lịch do Washington đang chờ những diễn biến tại Trung Đông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cho biết lãnh đạo Phần Lan và Na Uy, những người đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27/10, nói với ông rằng Nga “nghiêm túc” trong việc thảo luận các biện pháp hạ nhiệt xung đột. Theo ông Zelenskyy, những biện pháp này có thể bao gồm tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và hoạt động hàng hải thương mại, tiếp tục trao đổi tù binh, cũng như thảo luận về hình thức tổ chức các cuộc gặp cấp lãnh đạo.