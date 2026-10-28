Hàn Quốc phạt Google và Apple vì cạnh tranh không công bằng trên thị trường ứng dụng

Ngày 28/10, Hàn Quốc phạt Google thuộc tập đoàn Alphabet và Apple tổng cộng 63,7 tỷ won (47,6 triệu USD), với cáo buộc hai công ty lạm dụng vị thế thống lĩnh trên thị trường ứng dụng khi buộc các nhà phát triển trong nước sử dụng hệ thống thanh toán của mình và cố tình kéo dài thời gian xét duyệt ứng dụng một cách không công bằng.

Hàn Quốc phạt hai tập đoàn công nghệ Apple và Google tổng cộng 63,7 tỷ won vì các hành vi bị cho là cạnh tranh không công bằng trên thị trường ứng dụng. Ảnh: AP

Ủy ban Truyền thông và Thông tin Hàn Quốc, cơ quan quản lý lĩnh vực truyền thông và viễn thông của nước này, đã tiến hành điều tra hai tập đoàn công nghệ Mỹ trong nhiều năm vì nghi vi phạm luật ban hành năm 2021, trong đó cấm các nhà điều hành cửa hàng ứng dụng ép buộc nhà phát triển sử dụng những hệ thống thanh toán cụ thể.

Theo quyết định của ủy ban, Google bị phạt 42,9 tỷ won (32 triệu USD), còn Apple bị phạt 20,8 tỷ won (15,5 triệu USD). Cả hai công ty cũng được yêu cầu cho phép các nhà phát triển Hàn Quốc sử dụng đường dẫn thanh toán bên ngoài ngay trong ứng dụng, đồng thời cải thiện quy trình xét duyệt ứng dụng.

Ủy ban cho biết hai công ty đã gây sức ép không công bằng, hướng các nhà phát triển đến hệ thống thanh toán tích hợp trong ứng dụng của mình, đồng thời ngăn cản việc thanh toán thông qua các trang web bên ngoài. Mặc dù trên danh nghĩa cho phép sử dụng hệ thống thanh toán của bên thứ ba ngay trong ứng dụng, Google và Apple vẫn thu phí hoa hồng 26% từ các nhà phát triển và hạn chế một số tính năng vốn có trong hệ thống thanh toán riêng của mình. Theo ủy ban, những biện pháp này trên thực tế đã buộc các nhà phát triển chỉ sử dụng hệ thống thanh toán tích hợp của hai công ty.

Google và Apple chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về quyết định của Ủy ban Truyền thông và Thông tin Hàn Quốc. Ảnh: AP

Cơ quan này cũng phát hiện những trường hợp Google và Apple trì hoãn việc xét duyệt ứng dụng mà không giải thích rõ lý do hoặc thời điểm tiếp tục quá trình xét duyệt cho nhà phát triển. Ngoài ra, Apple bị cáo buộc thu phí hoa hồng đối với các nhà phát triển Hàn Quốc cao hơn so với nhà phát triển ở những thị trường khác trong giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 1/2023.

Trong nhiều năm qua, Hàn Quốc đã tăng cường giám sát hoạt động kinh doanh của các công ty công nghệ nước ngoài tại thị trường trong nước. Năm 2021, nước này trở thành quốc gia đầu tiên thực thi luật cấm các đơn vị vận hành cửa hàng ứng dụng như Google và Apple bắt buộc người dùng sử dụng hệ thống thanh toán tích hợp của chính họ.