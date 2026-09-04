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Nghĩ về Bác lòng ta trong sáng hơn

Với nhiều thế hệ họa sĩ, việc vẽ Chủ tịch Hồ Chí Minh là một tình cảm đặc biệt. Mỗi người một phong cách, một chất liệu, một cách thể hiện. Nhưng khi cầm cọ thể hiện hình tượng Bác, họ đều gặp nhau ở tình yêu, lòng kính trọng và mong muốn lưu giữ hình ảnh Người bằng ngôn ngữ hội họa. Qua mỗi tác phẩm, người nghệ sĩ còn tìm về những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, để từ đó soi lại chính mình, sống có trách nhiệm hơn với nghề, với mỗi tác phẩm và với cuộc đời.

Quảng Ninh 40 năm đổi mới cùng đất nước

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#Quảng Ninh #đổi mới #Chủ tịch Hồ Chí Minh #nghệ thuật hội họa #giá trị đạo đức #tư tưởng Hồ Chí Minh

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