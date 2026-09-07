Quảng Ninh 40 năm đổi mới cùng đất nước: Y tế Quảng Ninh vươn tầm

Với dấu mốc lịch sử Quảng Ninh trở thành thành phố, một diện mạo mới đang hình thành, đặt ra những yêu cầu cao hơn về chất lượng cuộc sống và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong hành trình ấy, ngành y tế Quảng Ninh đang từng bước khẳng định vai trò là một trụ cột quan trọng, với những bước tiến trong phát triển y tế chuyên sâu, chuyển đổi số, chăm sóc sức khỏe nhân dân, hội nhập y khoa và y tế dự phòng. Những bước tiến của ngành y tế thời gian qua đã tạo nền tảng quan trọng để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong và ngoài tỉnh.