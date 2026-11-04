Quyết liệt thực hiện các mục tiêu năm 2026

Bám sát chủ đề công tác năm 2026, Quảng Ninh tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, cụ thể hóa nhiệm vụ bằng những chương trình, kế hoạch và giải pháp có trọng tâm, trọng điểm; qua đó từng bước chuyển hóa thành những kết quả cụ thể, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới.

Ngay từ đầu năm, việc triển khai chủ đề công tác năm 2026 được thành phố xác định là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn chặt với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng. Trên cơ sở Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 9/12/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các cấp ủy, chính quyền tập trung cụ thể hóa chủ trương thành chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Trách nhiệm của người đứng đầu được đề cao; tiến độ, kết quả thực hiện được gắn với công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá.

UBND thành phố tổ chức hội nghị làm việc với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy tăng trưởng năm 2026 (ngày 17/9).

Trong quá trình triển khai, thành phố chú trọng bảo đảm sự thống nhất giữa định hướng chung và cách làm cụ thể ở từng lĩnh vực. 6 nghị quyết, 7 chỉ thị, 7 đề án, 10 chương trình, 89 kế hoạch, 425 kết luận, thông báo đã được ban hành; đây là cơ sở để các nhiệm vụ trọng tâm được triển khai đồng bộ. Cùng với đó, công tác lãnh đạo, điều hành được thực hiện theo hướng chủ động, linh hoạt; các kịch bản tăng trưởng được rà soát, cập nhật theo từng quý, từng ngành, lĩnh vực, qua đó kịp thời nhận diện khó khăn và điều chỉnh giải pháp.

Một trong những định hướng trọng tâm xuyên suốt là thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng dựa nhiều hơn vào KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế biển hiện đại. Định hướng này được cụ thể hóa bằng các nhiệm vụ phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, thu hút đầu tư có chọn lọc, đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược và khai thác tốt hơn những lợi thế của địa phương.

Nhờ vậy, 9 tháng năm 2026 tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố đạt 12,54%, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 97.948 tỷ đồng, tăng 17,4% so cùng kỳ. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 14,02%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,28%; riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 26,67%.

Lãnh đạo khu Tràng An 2 (phường Bình Khê) kiểm tra tiến độ thi công Dự án xây dựng sân vui chơi cộng đồng.

Để duy trì đà tăng trưởng, thành phố tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp. Các cuộc đối thoại được tổ chức theo hướng đi vào từng vấn đề cụ thể, tập trung giải quyết những vướng mắc về thủ tục, đất đai, GPMB, tuyển dụng lao động và hạ tầng. Trong 9 tháng, thành phố tổ chức 10 hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, tiếp nhận và giải quyết hơn 200 kiến nghị. Cùng với đó, 198 dự án khó khăn, vướng mắc được rà soát, trong đó 150 dự án đã được tháo gỡ, giải quyết dứt điểm.

Cải cách TTHC tiếp tục được xem là một trong những khâu quan trọng để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh. Thành phố rà soát, cắt giảm 39% thời gian giải quyết đối với 703 thủ tục liên quan đến doanh nghiệp; ban hành 64 quyết định về phân cấp, ủy quyền, góp phần rút ngắn quy trình xử lý công việc và nâng cao tính chủ động của các cơ quan, đơn vị.

Ông Nguyễn Văn Nhân, Tổng Giám đốc Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long cho rằng, việc tháo gỡ vướng mắc, nhất là trong công tác GPMB đã tạo điều kiện để doanh nghiệp đẩy nhanh xây dựng hạ tầng, chuẩn bị quỹ đất sạch đón các nhà đầu tư mới. Thực tế tại Khu công nghiệp Sông Khoai, trong 9 tháng năm 2026 đã thu hút thêm 6 dự án FDI, nâng tổng số dự án lên 25, với tổng vốn đăng ký hơn 3,3 tỷ USD.

Cùng với công nghiệp và thu hút đầu tư, du lịch tiếp tục được xác định là ngành kinh tế quan trọng. Trong 9 tháng, thành phố đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, tăng 9,9% so cùng kỳ; trong đó khách quốc tế đạt 4,21 triệu lượt, tăng 28%. Tổng thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng, tăng 27,4%. Thành phố chú trọng làm mới sản phẩm, phát triển du lịch di sản, du lịch đêm, du lịch tàu biển, đồng thời gắn khai thác du lịch với bảo tồn các giá trị văn hóa, cảnh quan và môi trường.

Lãnh đạo phường Việt Hưng kiểm tra tiến độ công tác GPMB tại thực địa đối với Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng cụm công nghiệp.

Việc triển khai chủ đề công tác năm cũng được thể hiện qua cách thành phố tổ chức không gian phát triển, nâng cao chất lượng đô thị và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai. Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch Quảng Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung thành phố đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 được tập trung thực hiện, tạo cơ sở định hình không gian phát triển dài hạn, kết nối các khu vực đô thị, công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Cùng với quy hoạch, thành phố quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, cải thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng và các thiết chế phục vụ cộng đồng.

Phát triển kinh tế đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống tiếp tục là yêu cầu xuyên suốt trong triển khai chủ đề công tác năm. Thành phố quan tâm nâng cao chất lượng y tế cơ sở, mở rộng ứng dụng dữ liệu số trong quản lý, chăm sóc sức khỏe nhân dân; triển khai các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân ít nhất mỗi năm một lần đạt 100%. Đến hết tháng 9/2026, hồ sơ sức khỏe điện tử được lập cho hơn 1,42 triệu người, đạt 98,82% dân số.

Cùng với y tế, các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hướng tới những nhóm đối tượng cần quan tâm, hỗ trợ. Trong 9 tháng, thành phố tạo việc làm cho khoảng 23.650 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt gần 88%. Công tác giáo dục, chăm lo cho trẻ em, học sinh được đặc biệt quan tâm với nhiều chính sách riêng có.

Kết quả đạt được trong 9 tháng là cơ sở quan trọng, tuy nhiên nhiệm vụ những tháng cuối năm còn nhiều áp lực, nhất là khi mục tiêu tăng trưởng cả năm được đặt ở mức trên 13%. Tại Kết luận số 127-KL/TU ngày 2/10/2026, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2026. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu thu ngân sách đạt 100.000 tỷ đồng, giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công; đồng thời tiếp tục khơi thông nguồn lực, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh và đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

Yêu cầu đặt ra là tiếp tục giữ vững kỷ cương, nâng cao trách nhiệm thực thi, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; qua đó tạo động lực để thành phố hoàn thành các mục tiêu năm 2026, xây dựng nền tảng phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tiếp theo.