Phường Bãi Cháy phát động đợt thi đua 90 ngày đêm và ra mắt mô hình Chính quyền số

Sáng 9/10, phường Bãi Cháy tổ chức phát động đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026”; ra mắt mô hình “Tammi OA - Chính quyền số phường Bãi Cháy” và gặp mặt hơn 100 doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Đợt thi đua nhằm tạo khí thế tăng tốc, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố. Phường Bãi Cháy tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, như: Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước trên 8.072 tỷ đồng; tiếp tục phát triển doanh nghiệp, duy trì tăng trưởng du lịch, thương mại, dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các dự án trọng điểm, trong đó có dự án xây mới Trường THPT Bãi Cháy.

Cùng với đó, phường đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; hoàn thành chuẩn hóa, làm sạch, đồng bộ cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự đô thị, tài nguyên, môi trường; tập trung giải quyết các đơn thư, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Phường cũng phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân được hưởng chính sách khám sức khỏe năm 2026, thực hiện tốt an sinh xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và giữ vững an ninh trật tự.

Đợt thi đua được triển khai theo phương châm rõ mục tiêu, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, gắn với kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, bảo đảm các nhiệm vụ được thực hiện thực chất, hiệu quả.

Lãnh đạo phường Bãi Cháy phát biểu tại hội nghị.

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10), phường Bãi Cháy cũng ra mắt mô hình “Tammi OA - Chính quyền số phường Bãi Cháy” trên nền tảng siêu ứng dụng Tammi do Tập đoàn Viettel phát triển. Đây là kênh thông tin, kết nối và tương tác giữa chính quyền với cán bộ, đảng viên, nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn; góp phần đưa các tiện ích số đến gần hơn với người dân, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành.

Thông qua mô hình, người dân có thể tiếp cận các tiện ích trên nền tảng số, đồng thời nhận thông tin chính thống từ chính quyền. Việc triển khai hướng tới xây dựng chính quyền thân thiện, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, gắn với yêu cầu đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Lãnh đạo Viettel Quảng Ninh giới thiệu các giải pháp và tính năng nổi bật của Tammi OA cũng như cam kết đồng hành của Viettel Quảng Ninh trong quá trình hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng.



Các đại biểu nhấn nút ra mắt mô hình “Tammi OA - Chính quyền số phường Bãi Cháy”.

Tại hội nghị, lãnh đạo phường Bãi Cháy ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Trong 9 tháng năm 2026, địa bàn phường đón 7,45 triệu lượt khách du lịch, tổng thu từ du lịch đạt trên 26.200 tỷ đồng. Toàn phường có 208 doanh nghiệp và hơn 1.100 hộ kinh doanh thành lập mới, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động lên 1.186 và gần 4.000 hộ kinh doanh. Thu ngân sách nhà nước (thu nội địa) 9 tháng đạt gần 5.100 tỷ đồng, bằng 129% dự toán.

Lãnh đạo phường khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số; nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường đối thoại, lắng nghe và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp theo thẩm quyền.

Lãnh đạo phường Bãi Cháy tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế và thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn.

Nhân dịp này, phường Bãi Cháy biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế và an sinh xã hội; đồng thời kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, hưởng ứng đợt thi đua 90 ngày đêm, chung sức xây dựng Bãi Cháy trở thành đô thị du lịch biển sinh thái, văn minh, hiện đại.

