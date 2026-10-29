Thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết

Ngày 29/10, các ban: Văn hoá - Xã hội, Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố đã họp thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp thứ nhất (kỳ họp chuyên đề) của HĐND thành phố khoá I, nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ban Văn hoá - xã hội thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Tại cuộc họp, thành viên các ban: Văn hoá - Xã hội, Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách của HĐND thành phố đã thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Quảng Ninh đến năm 2030; điều chỉnh Nghị quyết số 319/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 của HĐND tỉnh quyết định biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước và cán bộ, công chức cấp xã, tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng hợp đồng lao động trong các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập do Nhà nước bảo đảm chi thường xuyên trên địa bàn thành phố Quảng Ninh năm 2026; phân bổ kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách thành phố năm 2026; quy định các khoản phí, lệ phí thuộc lĩnh vực nông nghiệp và môi trường; huỷ bỏ danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất đã được HĐND thành phố ban hành; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn thành phố Quảng Ninh; thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất (đợt 4 năm 2026); điều chỉnh diện tích dự án và diện tích thu hồi đất của các công trình, dự án đã được HĐND thành phố thông qua.

Ban Pháp chế thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Tại các họp, các sở, ban, ngành đã giải trình, báo cáo, trao đổi làm rõ một số ý kiến tham gia của thành viên các ban.

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết.

Lãnh đạo các ban của HĐND thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia; rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng các tờ trình, dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng quy định, chất lượng và tiến độ để trình tại kỳ họp thứ nhất của HĐND thành phố dự kiến diễn ra vào ngày 3/11.