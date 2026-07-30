Huy động sức dân tham gia phòng, chống buôn lậu

Với đặc thù tuyến biên giới trải dài trên cả đất liền và trên biển, thời gian qua, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, phát huy hiệu quả vai trò của quần chúng trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại (BLGLTM) nơi phên giậu của Tổ quốc.

Đặc khu Cô Tô là vùng biển, đảo có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Đây cũng là nơi hội tụ cư dân từ nhiều vùng miền trong cả nước với hơn 7.000 nhân khẩu thuộc nhiều dân tộc cùng sinh sống đã tạo nên một cộng đồng đa dạng. Xác định rõ đặc thù của địa phương, thời gian qua, Đồn Biên phòng Cô Tô đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm củng cố mối đoàn kết quân dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, đảo, nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm BLGLTM.

Cán bộ Đồn BP Cô Tô hướng dẫn người dân trên địa bàn cách quét mã QR tố giác tội phạm.

Trung tá Hoàng Trọng Giáp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cô Tô, cho biết: Đơn vị xác định vận động quần chúng, xây dựng “thế trận lòng dân” là nhiệm vụ nền tảng trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo và giữ gìn an ninh địa bàn.

Thực hiện chủ trương đã đề ra, nhiều năm qua, CBCS Đồn Biên phòng Cô Tô luôn thực hiện tốt phương châm “3 bám, 4 cùng”, xuống từng thôn, khu dân cư để nắm tình hình của người dân, đồng hành với người dân trong cuộc sống. Đồn còn phối hợp duy trì 13 tổ tự quản ngư trường, bến bãi, tàu thuyền an toàn với hơn 600 thành viên. CBCS thường xuyên bám thôn, khu, hỗ trợ ngư dân phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; kết hợp tuyên truyền chấp hành pháp luật. Những việc làm cụ thể đã bồi đắp niềm tin, giúp người dân chủ động thông báo dấu hiệu bất thường trên biển.

Nổi bật, từ giữa tháng 5/2026, Đồn Biên phòng Cô Tô đã phối hợp dán hàng chục mã QR “Hòm thư tố giác tội phạm ẩn danh” tại các cảng tàu, khu chợ và trường học. Nhờ đó, chỉ sau 2 tháng triển khai, đơn vị đã tiếp nhận nhiều tin báo giá trị, giúp phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật trên biển, xử phạt hành chính hàng chục triệu đồng.

Lãnh đạo BĐBP tỉnh tặng quà cho gia đình Liệt sĩ Lê Vũ Việt Khánh, xã Quảng Hà, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Không chỉ riêng Cô Tô, trên toàn tuyến biên giới của tỉnh, công tác vận động quần chúng luôn được các đồn biên phòng quan tâm đẩy mạnh với phương châm gần dân, sát cơ sở. Lực lượng BĐBP tỉnh đã phân công 95 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, bản, khu phố; 356 cán bộ, đảng viên phụ trách 1.490 hộ gia đình; 25 cán bộ đồn biên phòng tham gia đảng ủy xã, phường, đặc khu nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là những “cầu nối” giúp lực lượng kịp thời tuyên truyền, vận động và giải quyết vấn đề từ cơ sở.

Để huy động tốt sức dân trong tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm trên biên giới, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng BĐBP đã phối hợp tổ chức 647 buổi tuyên truyền pháp luật cho hơn 19.200 lượt người; vận động nhân dân không tiếp tay cho buôn lậu, không vận chuyển, cất giấu hàng cấm, không đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép; chủ động báo tin khi phát hiện người, phương tiện có biểu hiện nghi vấn.

Cùng với công tác tuyên truyền, lực lượng BĐBP còn duy trì hiệu quả các mô hình dân vận như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi đồn biên phòng”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát... Khi bộ đội gần dân, chia sẻ khó khăn với dân, người dân sẽ tự giác trở thành “tai mắt” tin cậy trên biên giới. Từ đầu năm đến nay, quần chúng đã cung cấp 235 nguồn tin, trong đó có 67 tin giá trị phục vụ trực tiếp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nhờ những “tai mắt” này, lực lượng chức năng đã bắt giữ, xử lý thành công 116 vụ với 134 đối tượng vi phạm, thu giữ tang vật với tổng trị giá hàng hóa hơn 10 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 1,8 tỷ đồng.

Trong bối cảnh tội phạm xuyên biên giới còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, thời gian tới, lực lượng BĐBP Quảng Ninh xác định tiếp tục duy trì các tổ tự quản, kết hợp tuyên truyền trực tiếp với ứng dụng nền tảng số trong tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi nguồn tin từ nhân dân. Khi mỗi người dân là một “cột mốc sống”, tuyến phòng ngừa tội phạm được đẩy xa hơn, góp phần giữ bình yên biên giới.