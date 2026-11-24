Tuyên truyền pháp luật bằng sân khấu hóa tại Hoành Mô

Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) Hoành Mô phối hợp với UBND xã Hoành Mô tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 100 người dân và học sinh trên địa bàn. Đây là hoạt động điểm triển khai Đề án 1371 của BĐBP thành phố Quảng Ninh trong năm 2026.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Hoành Mô phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật cho nhân dân.

Buổi tuyên truyền diễn ra chiều 23/11/2026 bằng hình thức sân khấu hóa. Thông qua các tiểu phẩm gần gũi, đan xen phần giao lưu bốc thăm trả lời câu hỏi và phát tờ rơi, nhiều quy định pháp luật trở nên trực quan, giúp người dân và học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào những vấn đề sát thực tế tại địa bàn biên giới. Cán bộ biên phòng, chiến sĩ đã phổ biến, vận động người dân không mua bán, vận chuyển, tàng trữ khí cười (N2O) trái quy định; không tham gia, tổ chức, môi giới hoặc tiếp tay cho hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; đồng thời nâng cao cảnh giác trước các lời dụ dỗ, lôi kéo vi phạm pháp luật…

Tuyên truyền pháp luật bằng hình thức sân khấu hóa.

Bên cạnh việc tự giác chấp hành, mỗi người dân, học sinh được khuyến khích vận động gia đình, người thân và cộng đồng cùng thực hiện nghiêm quy định của pháp luật. Người dân, học sinh cũng được hướng dẫn chủ động cung cấp thông tin, phối hợp với BĐBP và các lực lượng chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh với vi phạm, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới.

Thông qua hoạt động, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa BĐBP với nhân dân, phát huy sức mạnh của quần chúng trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới xã Hoành Mô an toàn, ổn định và phát triển.