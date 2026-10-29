Tạo môi trường làm việc hấp dẫn thu hút lao động

Nhằm thu hút và giữ chân người lao động, cùng với việc cải tiến công nghệ sản xuất, đảm bảo chế độ tiền lương, các doanh nghiệp trong KCN Hải Yên (phường Móng Cái 3) còn chú trọng giải quyết nhu cầu nơi ăn ở, sinh hoạt, cùng các điều kiện thiết yếu, tạo cho người lao động môi trường làm việc thoải mái và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Là đơn vị chuyên về sản xuất sợi công nghệ cao trên quy mô diện tích 35ha tại KCN Hải Yên, Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Long hiện đang vận hành ổn định 4 nhà xưởng với công suất đạt khoảng 100.000 tấn sợi/năm. Không chỉ đóng góp tích cực vào giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương, doanh nghiệp còn đang tạo việc làm ổn định cho 1.800 công nhân. Nhằm kịp thời hoàn thành các đơn hàng tăng cao vào dịp cuối năm, công ty đang có kế hoạch tuyển dụng thêm 500 lao động.

Đi đôi với việc liên tục cải tiến máy móc, đẩy mạnh hiện đại hóa để nâng cao năng suất, Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Long luôn đặt mục tiêu cải thiện môi trường làm việc và nâng cao các chế độ phúc lợi ưu đãi cho người lao động lên hàng đầu. Đây được xem là giải pháp then chốt để chuẩn bị cho mục tiêu dài hạn: Nâng sản lượng lên 110.000 tấn vào năm 2027 và tiếp tục thu hút, tuyển dụng thêm gần 1.000 lao động mới.

Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Ngân Long đảm bảo nơi ăn ở sinh hoạt đầy đủ tiện nghi cho người lao động.

Chia sẻ về định hướng phát triển bền vững gắn liền với quyền lợi của người lao động, bà Lý Huệ Bình, Giám đốc Hành chính nhân sự (Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật Ngân Long), khẳng định: "Khi người lao động vào công ty làm việc, chúng tôi cam kết bảo đảm đầy đủ các chế độ phúc lợi, từ việc chi trả lương kịp thời, đóng đầy đủ BHXH hằng tháng, đến việc chăm lo toàn diện đời sống tinh thần và vật chất. Doanh nghiệp luôn nỗ lực tạo dựng một chỗ dựa vững chắc để cán bộ, công nhân viên yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài".

Chính những cam kết thiết thực này đã mang lại sự hài lòng và niềm tin lớn cho người lao động. Chị Phạm Thị Hà My, công nhân đang làm việc tại nhà máy, cho biết: "Điều kiện làm việc ở công ty rất tốt, môi trường nhà xưởng luôn mát mẻ và có mức độ hiện đại hóa thiết bị rất cao. Công việc ở đây dễ học, dễ làm, ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào xưởng tôi đã được các anh chị đi trước chỉ bảo rất tận tình. Nhờ môi trường thuận lợi và sự nỗ lực của bản thân, từ tháng thứ hai làm việc, tôi đã đạt được mức lương 15 triệu đồng/tháng".

KCN Hải Yên hiện có quy mô hơn 116ha với 6 doanh nghiệp đang hoạt động, quy tụ lực lượng lao động gần 3.000 người. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp tại đây luôn chú trọng ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm giảm thiểu sức lao động, đồng thời kiến tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn.

Đặc biệt, việc bố trí nơi ăn ở, sinh hoạt hoàn toàn miễn phí, cùng các bữa ăn ca đảm bảo dinh dưỡng đã giúp hàng nghìn công nhân xa quê giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt. Những chính sách đãi ngộ toàn diện này đã và đang tạo sức hút mạnh mẽ đối với người lao động từ nhiều địa bàn trong và ngoài thành phố.

KCN Hải Yên (phường Móng Cái 3) được đầu tư khu vui chơi, thể thao để người lao động, các gia đình có trẻ nhỏ có thể vui chơi, vận động.

Là một trong những đơn vị tiên phong trong công tác chăm lo đời sống người lao động, Công ty TNHH Dệt nhuộm Khánh Nghiệp đã xây dựng hệ thống hạ tầng an sinh đồng bộ. Anh Lê Văn Nam, Xưởng trưởng Phân xưởng 1, cho biết: "Bên cạnh khu lưu trú tiêu chuẩn, doanh nghiệp còn bố trí ký túc xá dành riêng cho các cặp vợ chồng, người lao động ở miễn phí. Trong những tháng cuối năm, công ty đặt mục tiêu nâng công suất đạt 120 tấn/ngày. Để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, doanh nghiệp dự kiến sẽ tuyển dụng thêm khoảng 100 lao động dựa trên tình hình thực tế".

Môi trường trong KCN Hải Yên (phường Móng Cái 3) được xanh hóa, đảm bảo cho các gia đình có không gian sinh hoạt thoải mái.

Đồng hành cùng sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp trên địa bàn, chính quyền địa phương cũng tích cực triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ đồng bộ. Ông Đỗ Quốc Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Móng Cái 3, khẳng định: "Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý KCN, Hiệp hội Doanh nghiệp và Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố để nắm bắt kịp thời nhu cầu lao động. Từ đó, địa phương sẽ đẩy mạnh công tác thông tin, tư vấn định hướng và đào tạo nghề, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho các nhà máy ổn định sản xuất".

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, chăm lo trọn vẹn từ miếng ăn, giấc ngủ cho người lao động, không chỉ tạo điều kiện thu hút lao động, mà còn là nền tảng vững chắc đưa các doanh nghiệp tại KCN Hải Yên vươn xa và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.