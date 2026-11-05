Tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị về đất đai của người dân phường Vàng Danh và Đông Mai

Cử tri phường Vàng Danh, Đông Mai kiến nghị: Hơn 40 hộ dân tại tổ 8, 9, 10 khu Nam Trung, phường Nam Khê, thuộc địa giới hành chính thành phố Uông Bí (cũ) nhưng hộ khẩu thường trú lại thuộc phường Đông Mai, thị xã Quảng Yên (cũ) (trong đó có một số hộ dân được thị xã Quảng Yên cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Hiện nay, các hộ dân đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc mua, bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thực hiện các quyền công dân của mình. Đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở, ngành và các địa phương, đơn vị có liên quan khắc phục tình trạng trên để thống nhất trong công tác quản lý và đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Về vấn đề này, các đơn vị trả lời như sau:

Theo kết quả rà soát của UBND phường Vàng Danh tại Báo cáo số 659/BC-UBND ngày 24/6/2026, UBND phường Vàng Danh đã rà soát toàn bộ các hộ dân có vướng mắc tại tổ 8, 9, 10 khu Nam Trung, phường Nam Khê cũ (nay là phường Vàng Danh). Đến thời điểm báo cáo có 50 trường hợp vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận, cụ thể như sau: 03 trường hợp đã được UBND TP Uông Bí cũ và UBND phường Vàng Danh đã giải quyết xong việc cấp giấy chứng nhận.

Đối với 29 trường hợp giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền (theo Kết luận số 12/KL-TTr ngày 16/4/2024 của Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường trước kia, nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) mà người sử dụng đất đã chuyển quyền theo quy định của pháp luật đất đai: các trường hợp này không thực hiện thu hồi giấy chứng nhận đã cấp theo quy định tại khoản 4 Điều 152 Luật Đất đai. Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện đăng ký biến động do thay đổi địa chỉ thửa đất, số hiệu thửa đất theo quy định của pháp luật và báo cáo cụ thể từng trường hợp (tại các văn bản: 1178/SNN&MT-KHĐKĐĐ ngày 10/11/2025; 6935/SNN&MT-KHĐKĐĐ ngày 29/5/2026; 12105/SNN&MT-QLĐĐ ngày 7/9/2026).

Tại Công văn số 929/BC-CNVPĐK ngày 8/9/2026 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2, báo cáo: Chi nhánh đã có 02 thông báo (681/CNVPĐK ngày 8/7/2026 và 822/CNVPĐK ngày 13/8/2026) đề nghị công dân đến để giải quyết. Ngày 08/9/2026, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký số 2, có văn bản số 929/BC-CNVPĐK báo cáo thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 3990/UBND-TH, ngày 01/9/2026 của UBND thành phố Quảng Ninh. Theo đó, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 đã ra 02 thông báo (Thông báo số 681/CNVPDK ngày 08/7/2026 và Thông báo số 822/CNVPĐK, ngày 13/8/2026 về việc thông báo để giải quyết 29 trường hợp đã đăng ký biến động đất đai theo kiến nghị cử tri, trường hợp đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đề nghị công dân lên làm việc tại Chi nhánh để được hướng dẫn.

Đến nay đã thực hiện đăng ký thay đổi thông tin 17 trường hợp thuộc danh sách 29 hộ gia đình, cá nhân điều chỉnh địa chỉ thửa đất trên giấy chứng nhận QSD đất hiện đang giải quyết theo Văn bản chỉ đạo số 6935/SNN&MT-KHĐKĐĐ, ngày 29/5/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Quảng Ninh.

Về 12 trường hợp còn lại, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 tiếp tục thông báo đến người dân nộp hồ sơ để được đăng ký.

Đối với 3 trường hợp giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, người được cấp giấy chứng nhận chưa thực hiện chuyển quyền sử dụng đất: trường hợp này UBND phường Vàng Danh có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật sau khi thu hồi giấy chứng nhận đã cấp (Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có hướng dẫn cụ thể về thẩm quyền và trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định và yêu cầu báo cáo kết quả giải quyết tại các văn bản: 1178/SNN&MT-KHĐKĐĐ ngày 10/11/2025; 6935/SNN&MT-KHĐKĐĐ ngày 29/5/2026; 12105/SNN&MT-QLĐĐ ngày 7/9/2026). Ngày 9/9/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã tổ chức buổi làm việc để rà soát nội dung kiến nghị cử tri nêu trên và yêu cầu UBND phường Vàng Danh báo cáo nhưng đến nay chưa nhận được báo cáo của UBND phường Vàng Danh. Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND phường Vàng Danh thực hiện dứt điểm theo thẩm quyền và quy định.

Đối với 15 trường hợp chưa được đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu (trong đó UBND phường Vàng Danh báo cáo 11 hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp Giấy chứng nhận nhưng đã tự ý tách thửa và 04 trường hợp sử dụng đất chưa được cấp Giấy chứng nhận): Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã hướng dẫn UBND phường Vàng Danh thực hiện đăng ký, cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất theo quy định (tại các văn bản: 6935/SNN&MT-KHĐKĐĐ ngày 29/5/2026; 12105/SNN&MT-QLĐĐ ngày 7/9/2026).

Ngày 8/10/2026, Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố Quảng Ninh có văn bản số 1918/VPĐKĐĐ về việc tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị của cử tri phường Đông Mai và phường Vàng Danh, thành phố Quảng Ninh. Theo đó, yêu cầu Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 2, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 3 tiếp tục thực hiện theo nội dung tại Công văn số 832/VPĐKĐĐ ngày 04/6/2026, công văn số 1333/VPĐKĐĐ ngày 03/8/2026 của Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố; phối hợp với UBND phường Đông Mai, UBND phường Vàng Danh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính về đất đai cho người sử dụng đất đúng thẩm quyền.