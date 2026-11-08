Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi

Mang trong mình truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” cùng nhiệt huyết, sức trẻ và tinh thần cống hiến, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) TKV đang tạo nên khí thế thi đua lao động sản xuất sôi nổi trên khắp các công trường, nhà máy, phân xưởng, hầm lò. Bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, tuổi trẻ TKV không ngừng phát huy vai trò xung kích trong lao động, sáng tạo, ứng dụng KHCN, góp sức nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu đổi mới và phát triển bền vững của Tập đoàn.

Sôi nổi khí thế thi đua

Được phát động từ năm 2025, phong trào “Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi” do Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh phối hợp tổ chức đã tạo sức lan tỏa rộng khắp, khơi dậy tinh thần xung kích, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong ĐVTN. Qua đó, cổ vũ tuổi trẻ toàn ngành tích cực thi đua lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, góp phần hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên và Tập đoàn.

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ Nhất BCH Trung ương Đoàn và lãnh đạo TKV trao khen thưởng cho các tập thể xuất sắc trong phong trào “Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi” giai đoạn 2025-2026. Ảnh: Quốc Thắng

Tiếp nối kết quả đạt được, năm 2026, hai tổ chức đoàn tiếp tục phối hợp triển khai phong trào với những nội dung, mục tiêu và giải pháp cụ thể, phù hợp với nhiệm vụ của từng đơn vị. Các chương trình ra quân phát động thi đua được tổ chức từ cấp Đoàn TKV và Đoàn Than đến các cơ sở đoàn, tạo khí thế sôi nổi, khích lệ ĐVTN đăng ký đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, phần việc mới, việc khó tại đơn vị. Trọng tâm là nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn lao động, đẩy mạnh ứng dụng KHCN, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trong sản xuất... Từ phong trào chung, nhiều tập thể, cá nhân ĐVTN đã có những cách làm hay, sáng kiến thiết thực, trực tiếp góp phần tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, nâng cao hiệu quả công việc.

Tại Công trường Đào lò 5, Công ty CP Than Hà Lầm - Vinacomin, thợ lò trẻ Vàng A Chảnh (SN 2001) là một trong những đoàn viên tích cực hưởng ứng phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể trong công việc hằng ngày. Không chỉ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao, từ đầu năm 2026 đến nay, anh còn được đơn vị tin tưởng giao kèm cặp, hỗ trợ 6 công nhân mới và học sinh thực tập.

Với kinh nghiệm thực tế, anh Chảnh hướng dẫn các lao động trẻ nắm vững quy trình sản xuất, nội quy và quy định an toàn vệ sinh lao động, giúp họ nhanh chóng thích nghi với môi trường làm việc hầm lò. Trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất, anh còn có sáng kiến “Cải tiến kéo dài tuyến băng khung B500 nhằm đảm bảo vận hành ổn định, nâng cao hiệu quả công tác vận tải than, đất đá” được Công ty công nhận. Hiện thu nhập bình quân của anh đạt 38 triệu đồng/tháng.

ĐVTN Công ty CP Than Hà Lầm trao đổi giải pháp khấu nâng nền, giảm tỷ lệ cắt đá trong quá trình khai thác lò chợ cơ giới hoá 1,2 triệu tấn/năm.

Tại Công ty CP Than Mông Dương, anh Trần Văn Tân (SN 1993), Phó Bí thư Chi đoàn Phân xưởng Đào lò 1, luôn thể hiện tinh thần thi đua qua tác phong làm việc chủ động, trách nhiệm và ý thức phối hợp cùng tập thể. Trước những khó khăn do điều kiện địa chất, đường lò và môi trường sản xuất thường xuyên thay đổi, anh Tân luôn chủ động cùng đồng nghiệp tìm cách khắc phục, bảo đảm tiến độ và yêu cầu kỹ thuật. Trong từng ca làm việc, anh chú trọng sử dụng tiết kiệm vật tư và bảo quản tốt thiết bị, công cụ lao động.

Với những nỗ lực trong công tác, anh Tân được Công ty tuyên dương trong phong trào thi đua “Lao động giỏi - Thu nhập cao” năm 2025 và vinh dự đạt danh hiệu “Vinh quang Thợ mỏ” do Công đoàn TKV trao tặng. Thu nhập bình quân của anh đạt 42 triệu đồng/tháng.

Anh Trần Văn Tân chia sẻ: Phong trào “Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi” đã tạo động lực, khích lệ ĐVTN trong phân xưởng nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục khó khăn trong từng ca sản xuất. Đặc biệt, qua phong trào, mỗi ĐVTN đều có thêm ý thức học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau trong công việc, cùng phấn đấu nâng cao năng suất, thu nhập và bảo đảm an toàn lao động.

Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Núi Béo tổ chức gắn biển công trình thanh niên cấp thành phố đối với hệ thống tời cáp treo chở người lò thượng thông gió mức -340/-460 với tổng giá trị thực hiện 5,6 tỷ đồng. Ảnh: Cao Quỳnh

Không chỉ tại các vị trí lao động sản xuất trực tiếp, phong trào thi đua còn được đội ngũ ĐVTN khối kỹ thuật của TKV hưởng ứng bằng những giải pháp chuyên môn, sáng kiến cải tiến và công trình thanh niên phục vụ sản xuất. Tiêu biểu là anh Đặng Văn Bắc (SN 1994), Phó Bí thư Chi đoàn Kỹ thuật - Cơ điện, chuyên viên Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ, Công ty CP Than Hà Lầm.

Với vai trò cán bộ đoàn, anh Bắc tích cực tham mưu, vận động ĐVTN đơn vị tham gia các công trình thanh niên, mô hình thanh niên quản lý kỹ thuật. Riêng năm 2026, anh cùng Đoàn Thanh niên Công ty triển khai 6 công trình thanh niên hỗ trợ các đơn vị tháo gỡ khó khăn, cải thiện điều kiện làm việc. Bên cạnh đó, anh đăng ký 3 sáng kiến, giải pháp góp phần bảo đảm công tác vận tải, tạo diện sản xuất gối đầu hợp lý, khai thác hiệu quả tài nguyên và đáp ứng yêu cầu sản xuất của Công ty.

Đoàn Thanh niên Công ty CP Than Hà Tu hướng dẫn sử dụng phần mềm điều khiển trực tuyến hệ thống bơm cấp nước sạch số 3. Ảnh: Hoàng Yến

Mỗi người một nhiệm vụ, một sáng kiến khác nhau, song tất cả cùng góp sức đưa tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ TKV đi vào thực tiễn sản xuất. Đây cũng là động lực để phong trào thi đua tiếp tục lan tỏa sâu rộng, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân mỏ có tay nghề, bản lĩnh và trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn mới.

Sức trẻ viết tiếp truyền thống vẻ vang

Giai đoạn 2025-2026, phong trào “Thanh niên TKV thi đua lao động sản xuất giỏi” được tuổi trẻ TKV triển khai sâu rộng, bám sát mục tiêu sản xuất, kinh doanh và các chương trình chuyển đổi số, cơ giới hóa, tự động hóa của Tập đoàn.

Từ năm 2025 đến hết 9 tháng năm 2026, toàn đoàn đã đảm nhận 2.932 công trình thanh niên với tổng giá trị thực hiện hơn 330,28 tỷ đồng. Trong đó có 1 công trình gắn biển Đoàn Thanh niên Chính phủ, 3 công trình gắn biển cấp Thành Đoàn Quảng Ninh, 6 công trình gắn biển cấp Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh. Toàn đoàn duy trì hiệu quả 546 mô hình thanh niên quản lý; tham gia thực hiện 3.237 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất với tổng giá trị làm lợi 97,3 tỷ đồng và 185 đề tài nghiên cứu khoa học với tổng giá trị 72 tỷ đồng.

Các tác giả trình bày đề tài tại Hội thi Tuổi trẻ sáng tạo năm 2026 do Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức.

Đặc biệt, phong trào thi đua ngày càng gắn với yêu cầu chuyển đổi số và nâng cao năng lực làm chủ KHCN của ĐVTN. Các cấp bộ đoàn đã chủ động xây dựng, triển khai nhiều mô hình như “Tổ thanh niên chuyển đổi số”, “Công trình thanh niên sáng tạo”, “Ca sản xuất thanh niên tiêu biểu”, tạo môi trường để ĐVTN phát huy năng lực, đề xuất và hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo. Năm 2026, Đoàn Than Quảng Ninh tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ sáng tạo”, thu hút 18 sản phẩm của 11 đơn vị tham gia. Cùng với đó, Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh phối hợp tổ chức Cuộc thi “Tuyên truyền an toàn - vệ sinh lao động năm 2026”, thu hút 331 sản phẩm truyền thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành an toàn trong lao động.

Đằng sau những con số ấn tượng ấy là hàng nghìn giờ lao động, những ý tưởng được hình thành từ thực tiễn sản xuất và tinh thần chủ động tìm tòi, đổi mới của tuổi trẻ. Trên các khai trường lộ thiên, những tổ máy xúc, máy khoan do thanh niên quản lý trở thành những mô hình thi đua về năng suất.

Ở các mỏ hầm lò, dấu ấn của ĐVTN được thể hiện qua những tuyến đường lò được duy trì sạch đẹp, tổ sản xuất đào lò thanh niên, mô hình thanh niên tham gia quản lý lò chợ cơ giới hóa, hệ thống hầm bơm, tời trục và các phần việc thu hồi, vận chuyển vật tư dưới lò. Mỗi công trình, phần việc đều hướng đến giải quyết những yêu cầu cụ thể của sản xuất, góp phần cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn và nâng cao hiệu quả lao động.

Video ứng dụng trí tuệ nhân tạo của Đoàn Thanh niên Công ty CP Vật tư - TKV dự thi Cuộc thi tuyên truyền về công tác an toàn - vệ sinh lao động năm 2026.

Bí thư Đoàn Than Quảng Ninh Hoàng Việt Phương, cho biết: Thời gian tới, Đoàn Thanh niên TKV và Đoàn Than Quảng Ninh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, gắn chặt với chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Trong đó, chú trọng thúc đẩy chuyển đổi số, cơ giới hóa, khuyến khích ĐVTN nghiên cứu, ứng dụng KHCN, AI vào quản lý và sản xuất. Đồng thời, nhân rộng Giải thưởng “Ngôi sao sáng kiến”, mô hình “Ca sản xuất an toàn”, “Công trình thanh niên sáng tạo”... Qua đó, đưa phong trào thi đua ngày càng đi vào chiều sâu, tạo thêm nhiều đóng góp thiết thực cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

Từ truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, các thế hệ thợ mỏ Quảng Ninh đã viết nên hành trình vẻ vang bằng ý chí, sức lao động và tinh thần sáng tạo. Hôm nay, truyền thống ấy tiếp tục được thế hệ trẻ kế thừa và phát huy bằng tri thức, bản lĩnh, khát vọng cống hiến và khả năng làm chủ KHCN, góp sức xây dựng ngành Than ngày càng phát triển an toàn, hiện đại và bền vững.