Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Trước yêu cầu quản trị trong giai đoạn mới, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) ngang tầm nhiệm vụ được Quảng Ninh xác định là khâu then chốt. Từ cơ sở đến thành phố, nhiều giải pháp đồng bộ đang được triển khai nhằm chuẩn hóa vị trí việc làm, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC theo hướng thực chất, hiệu quả.

Sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc sắp xếp, sử dụng biên chế và nâng cao hiệu quả công vụ tại cơ sở đã có chuyển biến rõ nét. Tại xã Quảng Tân, địa phương hiện sử dụng 468 biên chế trên tổng số 482 biên chế được giao. Việc phân công bám sát vị trí, chức danh, từng bước khắc phục tình trạng chồng chéo, bỏ sót việc hay kiêm nhiệm quá nhiều. Xã duy trì đánh giá cán bộ hằng quý, hằng năm bằng các chỉ số KPI định lượng gắn với tiến độ, số lượng và chất lượng sản phẩm đầu ra; đẩy mạnh quản lý văn bản, hồ sơ điện tử và chữ ký số để rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng minh bạch khi phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đảng uỷ xã Quảng Tân công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy xã về việc điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Đoàn Văn Tân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch HĐND xã nhiệm kỳ 2026–2031 giữ chức vụ Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tân, Đào Biên Thuỳ, cho biết: “Trước yêu cầu công việc ngày càng cao, xã xác định thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ trên tinh thần "có vào, có ra", "có lên, có xuống". Chúng tôi tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu vị trí việc làm phục vụ xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng số, năng lực quản trị, kiên quyết thay thế cán bộ năng lực yếu, uy tín thấp, né tránh, đùn đẩy công việc”.

Còn tại phường Quảng Yên, tính đến ngày 15/11/2026, toàn phường có mặt 420 biên chế trên 426 biên chế được giao; 6 chỉ tiêu chưa sử dụng đều đã có hướng kiện toàn cho khối Đảng, Trung tâm phục vụ hành chính công và Trạm Y tế. Phường đã rà soát, xác định 166 vị trí việc làm với hơn 1.700 đầu việc cụ thể, ưu tiên bố trí nhân lực có chuyên môn phù hợp vào các mảng trực tiếp làm việc với người dân và doanh nghiệp như thủ tục hành chính, đất đai, xây dựng, tư pháp - hộ tịch.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc, Chủ tịch UBND phường Quảng Yên, cho biết: “Phường tiếp tục hoàn thiện Đề án vị trí việc làm gắn với bản mô tả công việc và khung năng lực để bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Chúng tôi đổi mới đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, lấy sản phẩm đầu ra làm thước đo, đồng thời khuyến khích ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong tham mưu, xử lý công việc nhằm giảm tải áp lực hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân”.

Giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Quảng Yên.

Xác định cán bộ cơ sở là lực lượng trực tiếp đưa chủ trương, chính sách vào cuộc sống, Quảng Ninh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đáp ứng yêu cầu chính quyền 2 cấp. Tính đến tháng 5/2026, toàn thành phố có 3.988 cán bộ, công chức cấp xã, cơ bản đáp ứng nhiệm vụ, bảo đảm tính kế thừa và trẻ hóa. Quý II/2026, nhiều cán bộ có kinh nghiệm từ cấp trên được điều động, luân chuyển về cơ sở, trong đó có 27 cán bộ trẻ dưới 40 tuổi làm phó chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu, tập trung vào đất đai, quy hoạch, xây dựng, tài chính và chuyển đổi số. Đáng chú ý, Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 28/5/2026 về nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở giai đoạn 2026-2030 đã tạo bước đột phá khi chuyển từ tư duy quản lý theo bằng cấp sang quản trị nhân lực dựa trên vị trí việc làm và kết quả thực tiễn.

Song song với kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở, công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm đang được thành phố đẩy nhanh tiến độ. Thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU ngày 23/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm vụ này được xác định là trọng tâm gắn với trách nhiệm người đứng đầu. Tổ giúp việc chia làm 4 nhóm theo 4 trục khối (Đảng, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội), tổ chức làm điểm, hướng dẫn nhập liệu và theo dõi tiến độ hằng ngày. Các cơ quan, đơn vị phân rã nhiệm vụ gắn với công đoạn, sản phẩm để tính đúng giờ lao động, nhu cầu nhân lực, tránh trùng lặp hay kiêm nhiệm bất hợp lý. Đến ngày 12/11/2026, toàn bộ 248 đơn vị, trong đó có 63 cơ quan, đơn vị trục khối Đảng; 55 đơn vị trục HĐND, 75 đơn vị trục UBND; 55 đơn vị trục MTTQ đã cập nhật dữ liệu lên Cổng hệ thống nhập liệu chức năng nhiệm vụ và vị trí việc làm, đạt 100%; phấn đấu xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong năm 2026.

Với cách làm bài bản, kỷ cương và lấy hiệu quả công việc làm thước đo, Quảng Ninh đang từng bước xây dựng đội ngũ CBCCVC bản lĩnh, tận tụy, gần dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân và doanh nghiệp vào sự điều hành của chính quyền.