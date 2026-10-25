Thanh niên sống đẹp, sống có ích

Đầu tháng 10 vừa qua, Hội LHTN TP Quảng Ninh đã tuyên dương 11 tấm gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026. Mỗi thanh niên mang theo một câu chuyện riêng, một hành trình cống hiến khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần sống đẹp, sống có ích, biết sẻ chia và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Từ những việc làm thiện nguyện giản dị đến nỗ lực học tập, khởi nghiệp và phát triển kinh tế, những tấm gương ấy đang góp phần lan tỏa các giá trị tốt đẹp, khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay.

Chị Đào Thị Duyên (SN 1995), giáo viên Trường Mầm non Mông Dương không chỉ tận tụy với sự nghiệp “trồng người” mà còn là một thủ lĩnh thanh niên giàu nhiệt huyết trong các hoạt động vì cộng đồng. Với vai trò Chủ nhiệm CLB Giọt máu hồng Đất Mỏ, chị đã góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào hiến máu tình nguyện, trở thành tấm gương sáng về tinh thần nhân ái, trách nhiệm của tuổi trẻ Vùng mỏ.

Hội LHTN TP Quảng Ninh tuyên dương những tấm gương “Thanh niên sống đẹp” năm 2026.

Từ năm 2025 đến nay, chị đã chủ trì vận động tổ chức 4 đợt hiến máu tập trung, tiếp nhận 919 đơn vị máu; vận động hiến máu cấp cứu, tiếp nhận 235 đơn vị máu; phối hợp tổ chức 7 chương trình tình nguyện, an sinh xã hội với tổng nguồn lực huy động 360 triệu đồng. Bản thân chị đã có 27 lần hiến máu và tiểu cầu trong 10 năm liên tiếp (2016-2026). Với những đóng góp nổi bật, chị được Trung ương Hội LHTN Việt Nam trao Giải thưởng “15 tháng 10” năm 2024 và được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu thành phố năm 2025.

Nếu chị Đào Thị Duyên lan tỏa yêu thương qua những hoạt động thiện nguyện ý nghĩa thì Lê Trung Dũng (SN 2010), học sinh lớp 11A9, Trường THPT Hoành Bồ, lại khiến mọi người cảm phục bởi tình bạn chân thành. Suốt 6 năm, em đều đặn cõng bạn khuyết tật đến trường, tận tình giúp đỡ bạn trong học tập và sinh hoạt, để hành trình đến lớp bớt nhọc nhằn.

Chị Đào Thị Duyên, Chủ nhiệm CLB Giọt máu hồng Đất Mỏ đã tình nguyện hiến máu và tiểu cầu 27 lần trong 10 năm (2016-2026).

Đáng quý hơn, Dũng là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện. 10 năm liên tục em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi toàn diện; giành nhiều thành tích cao ở các giải cờ vua cấp tỉnh, quốc gia và được tuyên dương Tài năng trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2025. Từ những hành động ấm áp dành cho bạn bè đến tinh thần nỗ lực trong học tập, Dũng đã lan tỏa một cách sống đẹp bằng chính những điều mình làm mỗi ngày, biết yêu thương, sống có trách nhiệm và không ngừng vươn lên.

Tinh thần trách nhiệm với cộng đồng còn được thể hiện qua những việc làm giàu ý nghĩa của đảng viên trẻ Bàn Thị Ngọc (SN 2006), hiện là sinh viên năm 3, lớp giáo dục tiểu học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Hạ Long. Sinh ra và lớn lên tại xã Quảng La, mang trong mình tình yêu quê hương cùng mong muốn góp sức chăm lo cho thế hệ trẻ nơi mình sinh ra, Ngọc đã lựa chọn cách cống hiến bằng chính kiến thức và chuyên môn đang theo đuổi.

Đảng viên trẻ Bàn Thị Ngọc hướng dẫn các em học sinh tiểu học ôn lại kiến thức tại “Lớp học 0 đồng” dịp hè năm 2026.

Trong hai mùa hè năm 2025 và 2026, Ngọc cùng các bạn trong lớp tổ chức “Lớp học 0 đồng”, trực tiếp hỗ trợ, ôn tập kiến thức hè miễn phí cho học sinh tiểu học trên địa bàn. Không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức, Ngọc còn khởi xướng dự án “Trao yêu thương - Nhận nụ cười”, trao tặng đồ dùng học tập cho 22 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2026-2027. Với Ngọc, cống hiến cho quê hương không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao, mà có thể được vun đắp từ chính những việc làm gần gũi, bằng tri thức, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tinh thần sống đẹp còn được thế hệ thanh niên hôm nay khẳng định bằng ý chí lập thân, lập nghiệp và trách nhiệm chung sức xây dựng quê hương giàu đẹp. Nguyễn Xuân Tùng (SN 2000), Phó Giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu (xã Bình Liêu), là một trong những gương mặt tiêu biểu trong phát triển sản xuất, kinh doanh. Anh được trao Giải thưởng Lương Định Của năm 2025, lọt Top 100 Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và được tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu thành phố Quảng Ninh năm 2025.

Mô hình sản xuất miến dong do anh phát triển gắn với liên kết, bao tiêu sản phẩm cho gần 1.000 hộ dân địa phương, tạo việc làm cho gần 40 lao động, góp phần ổn định đầu ra, nâng cao thu nhập cho người dân. Sản phẩm miến dong Bình Liêu đã đạt chứng nhận OCOP 5 sao cấp quốc gia năm 2025, khẳng định vị thế đặc sản vùng miền trên thị trường.

Anh Nguyễn Xuân Tùng kiểm tra chất lượng sản phẩm miến dong tại Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Bình Liêu.

4 cá nhân với bốn câu chuyện trên chỉ là những lát cắt trong số 11 gương “Thanh niên sống đẹp” được tuyên dương. Mỗi người một lĩnh vực, một cách đóng góp, song điểm chung ở họ là lòng nhân ái, biết sẻ chia; tinh thần trách nhiệm, dám dấn thân; ý chí vươn lên trong học tập, lao động và khát vọng tạo ra giá trị cho cộng đồng. 11 gương mặt được tuyên dương là 11 câu chuyện về nghị lực, lòng nhân ái và khát vọng sống có ích.

Từ những tấm gương ấy, thông điệp “sống đẹp” được lan tỏa bằng chính những việc làm gần gũi trong đời sống hằng ngày, thôi thúc mỗi bạn trẻ chủ động đóng góp sức mình cho gia đình, quê hương và xã hội. Khi tinh thần sống đẹp trở thành ý thức tự giác và hành động thường xuyên của mỗi người, những giá trị tốt đẹp sẽ tiếp tục được nhân rộng, góp phần xây dựng thế hệ thanh niên giàu lý tưởng, bản lĩnh, trách nhiệm, chung sức vì một Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc.