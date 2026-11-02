Xây dựng thanh niên Quảng Ninh phát triển toàn diện

Quảng Ninh đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ thanh niên có trình độ, kỹ năng, bản lĩnh và khả năng thích ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố khóa I, UBND thành phố sẽ trình dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Quảng Ninh đến năm 2030 để HĐND xem xét, quyết nghị.

Lễ gắn biển công trình thanh niên cấp thành phố đối với hệ thống tời cáp treo chở người lò thượng thông gió mức -340/-460 của Công ty CP Than Núi Béo.

Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và thành phố, thời gian qua, thanh niên Quảng Ninh đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, đoàn viên, thanh niên toàn thành phố đã triển khai trên 8.500 công trình, phần việc với tổng giá trị làm lợi cho xã hội hơn 60 tỷ đồng; trao tặng hơn 1.000 bức ảnh thời hoa lửa, phục dựng di ảnh chân dung các Anh hùng liệt sĩ; vận động thành lập mới 2.107 hộ kinh doanh, doanh nghiệp do thanh niên làm chủ. Công tác xây dựng Đảng cũng được chú trọng, với 7.912 đoàn viên ưu tú được giới thiệu cho Đảng, trong đó có 5.693 đoàn viên được kết nạp. Những kết quả này cho thấy sự trưởng thành và đóng góp ngày càng thiết thực của lực lượng trẻ đối với địa phương.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Quảng Ninh đặt ra yêu cầu cao hơn về chất lượng nguồn nhân lực trẻ, từ trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp đến năng lực thích ứng với chuyển đổi số và những ngành kinh tế mới. Do đó, chính sách phát triển thanh niên cần tập trung bảo đảm cơ hội học tập, việc làm, chăm sóc sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa; đồng thời tạo điều kiện để thanh niên tham gia sâu hơn vào các lĩnh vực trọng điểm, có lợi thế của thành phố. Thanh niên không chỉ là đối tượng thụ hưởng chính sách mà cần được tạo môi trường, trao cơ hội và khuyến khích phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng hình ảnh con người Quảng Ninh trong giai đoạn mới.

Đoàn thanh niên phường An Sinh hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng trên điện thoại.

Ngày 1/7/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1184/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030. Chiến lược cập nhật các mục tiêu, nhiệm vụ phù hợp với bối cảnh mới, trong đó nhấn mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, năng lực số, đổi mới sáng tạo, khả năng thích ứng với thị trường lao động, việc làm bền vững, phát triển kinh tế xanh, kinh tế số và hội nhập quốc tế.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương và cơ quan liên quan rà soát việc thực hiện Nghị quyết số 178/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 về phát triển thanh niên Quảng Ninh đến năm 2030. Quá trình rà soát tập trung đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu; làm rõ những tồn tại, hạn chế và vấn đề mới phát sinh, đồng thời tiếp thu ý kiến của các cơ quan, tổ chức, địa phương để tham mưu xây dựng tờ trình và dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Quảng Ninh đến năm 2030.

Dự thảo Nghị quyết hướng tới xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện về đạo đức, trí tuệ, thể chất và tinh thần; có lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống Vùng mỏ, ý chí tự chủ, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến. Cùng với đó là yêu cầu trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, năng lực số, khả năng hội nhập và ý thức chấp hành pháp luật. Trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng nhanh, bền vững; mở rộng cơ hội để thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia chuyển đổi số và các lĩnh vực ưu tiên của thành phố như kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển, du lịch, dịch vụ, logistics, công nghiệp chế biến, chế tạo.

Khánh thành khu vui chơi, luyện tập thể thao cộng đồng tại thôn 11, phường Hoành Bồ do Đoàn thanh niên chủ trì thực hiện.

Để cụ thể hóa các mục tiêu, dự thảo xác định hệ thống chỉ tiêu hằng năm và đến năm 2030, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp thông tin, tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho thanh niên; giáo dục, đào tạo; mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn nhân lực số; nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững. Các chỉ tiêu này là cơ sở để phân công trách nhiệm, tổ chức thực hiện và đánh giá hiệu quả công tác phát triển thanh niên trong từng giai đoạn.

Phó Bí thư Thành Đoàn Nguyễn Đình Đàn cho biết: Dự thảo Nghị quyết vừa kế thừa những nội dung còn phù hợp của chính sách hiện hành, vừa cập nhật yêu cầu mới, gắn phát triển thanh niên với mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và các ngành, lĩnh vực ưu tiên của thành phố đến năm 2030. Quan điểm xuyên suốt là xác định thanh niên vừa là nguồn nhân lực quan trọng, vừa là lực lượng trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển địa phương. Vì vậy, bên cạnh các chính sách chăm lo, hỗ trợ, cần tạo môi trường và điều kiện để thanh niên phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, phát triển kinh tế biển, kinh tế số và hội nhập quốc tế. Việc kết hợp hài hòa giữa chăm lo, tạo cơ hội với phát huy vai trò, trách nhiệm của thanh niên sẽ góp phần đưa chính sách đi vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố và nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.