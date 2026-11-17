Thuế TP Quảng Ninh: Quay thưởng chương trình hoá đơn may mắn

Sáng 17/11, Thuế TP Quảng Ninh tổ chức chương trình hoá đơn may mắn kỳ quay thưởng quý IV năm 2025 và các quý I, II và III năm 2026.

Hội đồng giám sát thực hiện việc giám sát quay số trúng thưởng.

Chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” được triển khai trên cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đáp ứng các điều kiện tham gia theo quy định.

Những hóa đơn đủ điều kiện tham gia chương trình được đưa vào hệ thống để lựa chọn ngẫu nhiên thông qua hình thức quay số điện tử, đảm bảo công khai, khách quan, minh bạch.

Theo đó, kỳ quay thưởng quý IV năm 2025 và các quý I, II và III năm 2026 được thực hiện trên cơ sở dữ liệu 80.297 hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

Quá trình lựa chọn được thực hiện theo đúng thể lệ, quy định, giám sát chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan. Bằng hình thức quay số điện tử, Thuế TP Quảng Ninh đã lựa chọn được 116 hóa đơn trúng thưởng, gồm 4 giải Nhất, 12 giải Nhì, 20 giải Ba và 80 giải Khuyến khích với tổng giá trị giải thưởng 320 triệu đồng.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” không chỉ mang đến cơ hội nhận thưởng cho người tiêu dùng, mà còn góp phần lan tỏa thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ; nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người dân và doanh nghiệp. Qua đó, phát huy vai trò giám sát của người tiêu dùng đối với việc lập, xuất hóa đơn của các tổ chức, cá nhân kinh doanh, góp phần hạn chế tình trạng không xuất hóa đơn khi bán hàng, cung cấp dịch vụ, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, bình đẳng, lành mạnh.

Kết quả của chương trình được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.