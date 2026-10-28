“Muốn tăng chi tiêu của du khách, phải đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ”

Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ và mục tiêu mới cho du lịch Việt Nam nói chung và Quảng Ninh nói riêng. Đó là chuyển mạnh từ tăng trưởng về lượng sang chất. Quảng Ninh cần làm gì để trở thành một trung tâm du lịch khu vực và quốc tế? Phóng viên Báo và PTTH Quảng Ninh đã có cuộc phỏng vấn ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) về vấn đề này.

- Xin chào ông! Theo ông, chất lượng tăng trưởng của ngành du lịch hiện nay ra sao? Và đâu là dư địa để tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng trong thời gian tới?

+ Trong 9 tháng đầu năm 2026, du lịch Việt Nam ghi nhận tốc độ phục hồi và tăng trưởng hai con số. Nhiều thị trường khách quốc tế trọng điểm tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trong đó một số thị trường như Nga phục hồi mạnh mẽ.

Kết quả này có sự đóng góp của việc khôi phục các đường bay thường lệ, mở rộng các chuyến bay thuê nguyên chuyến, cùng hoạt động quảng bá, xúc tiến của cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các điểm đến.

Triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là tăng số lượng khách, mà còn phải nâng cao chất lượng tăng trưởng. Điều đó thể hiện ở thời gian lưu trú, mức chi tiêu và giá trị kinh tế mà mỗi du khách mang lại.

Muốn vậy, ngành du lịch cần tiếp tục cơ cấu lại thị trường khách quốc tế theo hướng hài hòa giữa quy mô và chất lượng đồng thời nâng cao khả năng thích ứng trước những biến động. Vì du lịch là ngành kinh tế có tính liên ngành, liên vùng, chịu tác động trực tiếp từ những thay đổi về kinh tế, chính trị, khủng hoảng và dịch bệnh. Vì vậy, bên cạnh mục tiêu tăng trưởng, cần chú trọng tính ổn định, bền vững và khả năng chống chịu của từng thị trường.

Quảng Ninh là cửa ngõ đón khách Trung Quốc quan trọng của Việt Nam.

-Với hệ sinh thái du lịch đa dạng, Saigontourist Group sẽ có những giải pháp gì để góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, gia tăng mức chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú của du khách?

+ Saigontourist Group có hệ sinh thái gồm lữ hành, lưu trú, ẩm thực, hội chợ triển lãm, truyền thông và vận chuyển. Đây là lợi thế để chúng tôi chủ động phát triển sản phẩm du lịch nhất là sản phẩm dành cho khách quốc tế, phù hợp với từng phân khúc thị trường.

Việc phát triển thị trường không thể chỉ dừng ở phân loại theo quốc tịch, bởi ngay trong mỗi thị trường cũng có những nhóm khách với nhu cầu, mục đích chuyến đi và khả năng chi tiêu khác nhau. Do đó, doanh nghiệp cần nghiên cứu dữ liệu khách hàng để xây dựng sản phẩm sát với nhu cầu thực tế đồng thời phối hợp với địa phương hoàn thiện điểm đến, kết nối dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Để tăng mức chi tiêu, cần đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ, tạo thêm những trải nghiệm có giá trị, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách. Bên cạnh đó, quy trình tiếp cận và sử dụng dịch vụ phải thuận tiện từ tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ đến thanh toán.

Du lịch Việt Nam có lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, sự đa dạng của sản phẩm và năng lực khai thác của doanh nghiệp ngày càng được nâng cao. Dư địa phát triển vẫn còn lớn, cả ở việc kéo dài thời gian lưu trú lẫn gia tăng mức chi tiêu. Ví dụ như với khách đến dự hội nghị, hội thảo trong thời gian ngắn, nếu có sản phẩm phù hợp, chúng ta vẫn có thể gia tăng giá trị dịch vụ mà họ sử dụng.

Điều quan trọng là phải có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, doanh nghiệp và các đối tác trong hệ sinh thái du lịch. Qua đó, phát huy tốt hơn giá trị của từng du khách và chuyển tăng trưởng về lượng thành hiệu quả kinh tế thực chất.

- Là đối tác nhiều năm đưa khách đến Quảng Ninh và có kinh nghiệm khai thác các thị trường, Saigontourist Group có đề xuất gì để thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển du lịch, đặc biệt là nâng cao chất lượng tăng trưởng?

+ Saigontourist Group đã gắn bó với Quảng Ninh trong nhiều năm thông qua hoạt động đầu tư, kinh doanh khách sạn và hệ thống lữ hành, góp phần khai thác thị trường khách tàu biển cũng như khách quốc tế, khách nội địa đến với Hạ Long và Quảng Ninh.

Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn tiếp tục đồng hành cùng địa phương, đóng góp vào tăng trưởng du lịch và kinh tế của thành phố, đồng thời mở rộng cơ hội phát triển cho doanh nghiệp.

Theo đánh giá của chúng tôi, Quảng Ninh đã xây dựng được thương hiệu du lịch có sức nhận diện tốt, được thị trường trong nước và quốc tế biết đến. Vấn đề đặt ra là cần tiếp tục làm mới sản phẩm trên cơ sở phát huy lợi thế sẵn có, đặc biệt thông qua các hoạt động văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật.

Chương trình nghệ thuật " Quảng Ninh - Thành phố rạng rỡ tương lai" được tổ chức 28/8/2026 thu hút hàng chục nghìn người dân và du khách.

Một giải pháp đáng quan tâm là xây dựng lịch tổ chức các sự kiện, lễ hội định kỳ hàng năm, tạo điều kiện để doanh nghiệp chủ động xây dựng chương trình khai thác khách, đồng thời triển khai quảng bá, xúc tiến từ sớm. Bên cạnh việc tổ chức các sự kiện, cần đánh giá hiệu quả thực tế, nhất là mức chi tiêu của du khách và khả năng thu hút đúng phân khúc thị trường mục tiêu.

Công tác quảng bá cũng cần chuyển từ tiếp cận thị trường nói chung sang hướng cụ thể hơn theo từng thị trường nguồn và phân khúc khách hàng. Khi địa phương và doanh nghiệp cùng xác định thị trường trọng điểm, phối hợp quảng bá và khai thác, thông điệp truyền thông sẽ sát nhu cầu hơn, góp phần nâng cao hiệu quả xúc tiến và chất lượng tăng trưởng.

Tàu biển neo đậu tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

- Liên quan tới du lịch tàu biển, theo ông, Quảng Ninh cần làm gì để tăng sức hút đối với dòng khách này?

+ Theo chúng tôi, cần tăng cường trao đổi trực tiếp với các đối tác tàu biển của Saigontourist Group để nắm bắt nhu cầu, đồng thời xác định những sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp và địa phương có thể phối hợp xây dựng phương án khai thác, thu hút thêm khách tàu biển đến Việt Nam nói chung và Hạ Long, Quảng Ninh nói riêng.

Sản phẩm du lịch dù được đầu tư xây dựng vẫn phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của khách hàng, bởi du khách mới là người quyết định lựa chọn hành trình. Vì vậy, việc phát triển sản phẩm cần gắn với quản lý điểm đến, chất lượng dịch vụ và hoạt động quảng bá, xúc tiến phù hợp với thị trường mục tiêu.

Sự phối hợp giữa địa phương và doanh nghiệp trong các khâu này sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của Hạ Long, Quảng Ninh, qua đó tăng khả năng thu hút khách tàu biển và phát huy hiệu quả kinh tế từ phân khúc khách này.

- Xin trân trọng cảm ơn ông!