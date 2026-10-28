Đẩy mạnh thu hút khách MICE dịp cuối năm

Cuối năm là "mùa vàng" của du lịch MICE - du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, triển lãm, khen thưởng. Với lợi thế cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp cùng hạ tầng giao thông thuận tiện, Quảng Ninh đang đẩy mạnh thu hút khách MICE bằng việc đa dạng hóa sản phẩm, xây dựng các gói dịch vụ phù hợp và tăng cường kết nối giữa các đơn vị cung ứng.

Quảng Ninh xác định du lịch MICE là phân khúc khách mang lại giá trị gia tăng và doanh thu lớn. Khách MICE đi theo đoàn đông, sử dụng các dịch vụ cao cấp như hệ thống lưu trú 4-5 sao, nhà hàng sang trọng, du thuyền hạng sang và các dịch vụ bổ trợ cao cấp khác. Thu hút tốt phân khúc khách MICE sẽ góp phần tích cực để du lịch thành phố hiện thực hóa mục tiêu cả năm 2026 đón trên 23 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch khoảng 71.000 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đã đón khoảng 18,8 triệu lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khách quốc tế đạt hơn 4,2 triệu lượt. Tổng doanh thu du lịch khoảng 56.400 tỷ đồng. Những kết quả tích cực có phần đóng góp không nhỏ của dòng khách MICE.

Các đoàn khách MICE tổ chức hoạt động team building tại bãi biển khu đô thị Halong Marina, phường Bãi Cháy.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh đón nhiều đoàn khách MICE quy mô lớn từ 500 khách trở lên. Tiêu biểu mới đây, Hội Hóa sinh Y học Việt Nam tổ chức hội nghị với hơn 1.200 đại biểu tại Quảng Ninh, kết hợp các hoạt động chuyên môn, gala dinner và tham quan du lịch. Đây là lần thứ 3 Hội lựa chọn Quảng Ninh làm điểm đến cho sự kiện của mình. Bác sĩ CKII Trần Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Hóa sinh Y học Việt Nam, cho biết: Quảng Ninh là một trong số ít địa phương đáp ứng được yêu cầu tổ chức hội nghị của chúng tôi, với cảnh quan đẹp, khách sạn và hội trường lớn, đủ điều kiện tổ chức hội thảo, triển lãm.

Không chỉ có điều kiện tổ chức hội nghị, sự kiện lớn, Quảng Ninh còn sở hữu hệ thống khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng cao cấp, du thuyền và nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí. Cùng với đó, hệ thống đường cao tốc liên vùng, Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, trong tương lai là tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Hạ Long, hạ tầng giao thông ngày càng thuận tiện giúp Quảng Ninh có thêm điều kiện đón các đoàn MICE quy mô lớn.

Những tháng cuối năm, các sự kiện văn hóa thể thao giải trí tiếp tục được Quảng Ninh tổ chức, như: Lễ hội “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”, Bình Liêu Then Festival, các chương trình nghệ thuật đặc biệt, Liên hoan ẩm thực Quảng Ninh… góp phần làm phong phú lịch trình, giúp các đoàn kết hợp hội nghị, tổng kết năm với nghỉ dưỡng và trải nghiệm tại Quảng Ninh. Để khai thác hiệu quả nguồn khách này, các đơn vị kinh doanh đang hướng tới xây dựng những chương trình trọn gói, kết nối lưu trú, hội nghị, ẩm thực, vui chơi và tham quan.

Anh Ngô Văn Huy, Trưởng phòng Du lịch Nội địa, lữ hành Saigontourist Hà Nội, chia sẻ: Quảng Ninh có rất nhiều lợi thế để đón các đoàn MICE lớn. Cơ sở vật chất đồng bộ, với nhiều khách sạn 4-5 sao, lợi thế di sản thiên nhiên thế giới và hệ thống dịch vụ du lịch đa dạng. Trong dịp cuối năm, chúng tôi sẽ còn tiếp tục đưa nhiều đoàn đến Quảng Ninh, trong đó có những đoàn đông người.

Đoàn khách MICE đến từ Nga tổ chức hội nghị trên du thuyền vịnh Hạ Long.

Bên cạnh khai thác thị trường MICE trong nước, tập trung vào các tập đoàn kinh tế và doanh nghiệp tại khu công nghiệp, Quảng Ninh đang mở rộng thu hút khách MICE quốc tế, hướng tới những thị trường có mức chi tiêu cao. Việc tổ chức các hội nghị, sự kiện quốc tế cũng góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến, nâng cao vị thế của du lịch Quảng Ninh.

Ông Vinayak Razdan, Tổng Quản lý Khách sạn FLC Grand Hotel Hạ Long, cho biết: Năm nay, khách sạn đón nhiều đoàn MICE quốc tế lớn từ Nhật Bản, Ấn Độ, Nga. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tập trung vào các thị trường Đông Nam Á, trong đó có Malaysia và Singapore. Khi được phục vụ tốt, nhiều khách quay trở lại cùng gia đình, bạn bè và tiếp tục sử dụng các dịch vụ cao cấp. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy chất lượng dịch vụ và sức hấp dẫn của điểm đến Quảng Ninh.

Để tiếp tục thu hút khách MICE dịp cuối năm, Quảng Ninh cần duy trì chính sách ưu đãi phù hợp, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng tổ chức các đoàn khách lớn. Sự phối hợp chặt chẽ giữa đơn vị lữ hành, khách sạn, nhà hàng và điểm tham quan giúp xây dựng chương trình trọn gói, thuận tiện hơn cho doanh nghiệp. Đây cũng là cách để tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và tạo cơ hội để du khách quay trở lại với Quảng Ninh.