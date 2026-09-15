Giảm rác thải nhựa trên vịnh Hạ Long

Với quyết tâm cao độ của chính quyền, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, du khách, công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa trên vịnh Hạ Long đang mang lại những kết quả tích cực, góp phần giữ gìn cảnh quan, môi trường di sản.

Hình ảnh tuyên truyền trực quan về chống rác thải nhựa tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long.

Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long không chỉ là niềm tự hào của Quảng Ninh mà còn là báu vật vô giá của Việt Nam và thế giới. Để bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long, những năm qua, nhiều chủ trương, chính sách lớn đã được Quảng Ninh ban hành, triển khai nhằm tăng cường các hoạt động bảo vệ di sản, như: Di dời toàn bộ cư dân các làng chài trên vịnh lên đất liền sinh sống; quy định không đánh bắt thủy sản trong vùng lõi di sản; quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản ngoài khu vực di sản; giảm số lượng, tăng chất lượng, an toàn và hiệu suất khai thác tàu du lịch trên vịnh…

Đặc biệt, từ ngày 1/9/2019, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã triển khai chương trình “Vịnh Hạ Long không rác thải nhựa” và vận động các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, lữ hành và du khách không sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần khi tham quan vịnh. Chai nhựa, túi nilon, ống hút nhựa… từng bước được thay thế bằng những vật dụng phù hợp, thân thiện với môi trường.

Tại các cảng tàu khách, trước khi xuống tàu tham quan vịnh Hạ Long, du khách được hướng dẫn không mang theo, sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần. Việc nhắc nhở ngay tại cửa soát vé giúp mỗi du khách chủ động điều chỉnh những vật dụng mang theo, cùng giữ gìn môi trường trong suốt hành trình. Thông tin về bảo vệ môi trường còn được truyền tải qua hệ thống loa phát thanh, biển bảng và các ấn phẩm trực quan tại cảng và các điểm đến du lịch.

Nổi bật, trong hai ngày 5 và 6/6/2026, tại Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền tới du khách không mang theo rác thải nhựa xuống tàu tham quan vịnh, đồng thời nhắc nhở chủ tàu thực hiện các yêu cầu về hạn chế sản phẩm nhựa dùng một lần. Để hỗ trợ thay đổi thói quen, du khách đã được lực lượng chức năng phát túi vải không dệt thay thế túi nilon khi bước xuống tàu tham quan vịnh… Nhờ sự vào cuộc tích cực này, phần lớn khách tham quan đã hưởng ứng nhiệt tình và tuân thủ quy định không mang, sử dụng các sản phẩm từ nhựa dùng một lần khi xuống vịnh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, đến nay 100% doanh nghiệp, hộ kinh doanh tàu du lịch và dịch vụ du lịch trong vùng lõi di sản đã ký cam kết tham gia chương trình. Trên 90% rác thải nhựa dùng một lần từ hoạt động dịch vụ du lịch tại các điểm tham quan được giảm thiểu.

Lực lượng chức năng thu gom rác thải trôi nổi trên vịnh Hạ Long.

Không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, các hoạt động thu gom rác trên vịnh tiếp tục nhận được sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay nhiều đợt ra quân đã được tổ chức tại các khu vực ven đảo, điểm tham quan và vùng giáp ranh.

Nổi bật, ngày 23/5, Đoàn Thanh niên Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty TNHH MTV Petrolimex Quảng Ninh huy động 30 người làm sạch khu vực đảo Áng Dù, thu gom khoảng 20m3 rác.

Tiếp đó, ngày 28/5, chương trình “Clean the bay 2026” do Công ty TNHH Du thuyền Bhaya tổ chức tại khu vực đền Bà Men thu hút hơn 80 tình nguyện viên, thu gom hơn 600kg rác thải các loại. Đến ngày 8/6, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với Ban Quản lý vịnh Cát Bà thu gom hơn 20m3 rác tại khu vực hòn Gồm Giữa, hòn Dầm Nam, vận chuyển về bờ xử lý…

Cùng với thu gom rác thải trên vịnh, việc thay thế phao xốp trên các công trình nổi tiếp tục được thực hiện. Theo báo cáo của cơ quan quản lý di sản vịnh Hạ Long đến nay 99% phao xốp tại các công trình nổi trong vùng lõi đã được thay bằng vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương kiểm soát nguồn rác ven bờ, hạn chế phát tán ra vịnh. Việc phân loại cần gắn với thu gom, vận chuyển và xử lý đồng bộ. Khi giảm đồ nhựa dùng một lần trở thành thói quen trong mỗi chuyến tàu, mỗi hoạt động dịch vụ và sinh hoạt cộng đồng, công tác giữ gìn môi trường vịnh Hạ Long sẽ có nền tảng bền vững hơn.