Khi doanh nghiệp là động lực của phát triển

Trong quá trình phát triển của Quảng Ninh, cộng đồng doanh nghiệp đã có những đóng góp tích cực, ấn tượng và mạnh mẽ. Các doanh nghiệp không chỉ tích cực nâng cao năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và gia tăng năng lực cạnh tranh, mà còn góp phần rất quan trọng định hình tương lai của thành phố trong kỷ nguyên mới. Bởi vậy, việc đồng hành cùng doanh nghiệp không chỉ là việc làm thường xuyên, liên tục, xuyên suốt, mà còn là trách nhiệm của mỗi cá nhân, tập thể cấp uỷ, chính quyền thành phố Quảng Ninh.

Không ngừng đổi mới để kiến tạo

Thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 25/6/2025 và Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 26/2/2026 để cụ thể hoá bằng đồng bộ các giải pháp đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Trong đó, các kế hoạch đều tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp theo hướng đồng bộ, minh bạch, giảm chi phí, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.

UBND thành phố tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn. Ảnh chụp tháng 4/2026

Nhằm tạo điều kiện thông thoáng cho doanh nghiệp ổn định, phát triển mạnh mẽ, bứt phá vươn lên, Quảng Ninh đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp. Đối với khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, HĐND thành phố đã ban hành Nghị quyết số 14/2026/HĐND ngày 9/7/2026 quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với các dự án khởi nghiệp sáng tạo trong công nghiệp công nghệ số, giai đoạn 2026-2031; Nghị quyết số 15/2026/HĐND ngày 9/7/2026 quy định tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục, một số nội dung và mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đối với dự án sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ công nghệ số, dự án sản xuất sản phẩm phụ trợ trực tiếp trong công nghiệp bán dẫn giai đoạn 2026-2031; Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐND ngày 9/7/2026 quy định một số nội dung và mức chi quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện chương trình, nhiệm vụ, hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của thành phố Quảng Ninh.

Công nhân Công ty TNHH Công nghệ số Hải Sơn thi công dự án điện mặt trời.

Riêng về lĩnh vực đất đai, thành phố đã ban hành Quyết định số 66/2026/QĐ-UBND ngày 15/7/2026 quy định một số nội dung về hỗ trợ tiếp cận đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh theo quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 198/2025/QH15 của Quốc hội trên địa bàn thành phố; Quyết định số 54/2026/QĐ-UBND ngày 24/6/2026 quy định về danh mục tài sản công cho thuê, tiêu chí, mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ, trình tự, thủ tục cho thuê nhà, đất là tài sản công theo quy định tại Điều 8 Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Ngoài ra, thành phố cũng đã ban hành Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 28/4/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 96/2025/NQ-HĐND ngày 16/12/2025 của HĐND thành phố về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn thành phố Quảng Ninh (mức thu 0 đồng/lượt phương tiện).

Công trường thi công dự án nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án nhóm nhà ở phía đường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh.

Quảng Ninh luôn xác định để doanh nghiệp phát triển thì môi trường đầu tư phải thực sự thông thoáng. Để đạt được mục tiêu này, thành phố đã thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ. Trong đó, UBND thành phố đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên rà soát, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính, cắt giảm các bước không cần thiết, đảm bảo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Đồng thời đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền tối đa cho công chức, viên chức thẩm định, phê duyệt hồ sơ ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phù hợp cho việc chuyển đổi số quy trình giải quyết, tăng cường xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử. Đồng thời, niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời thông qua mã QR tại trụ sở các cơ quan, đơn vị; bảo đảm tích hợp, kết nối đồng bộ, dùng chung với cổng dịch vụ công quốc gia của các bộ, ngành và thành phố.

Hiện tại, hai cấp chính quyền của thành phố Quảng Ninh thực hiện 2.121 thủ tục hành chính. Đáng chú ý, 100% danh mục thủ tục hành chính được ban hành quy trình nội bộ và cấu hình quy trình điện tử; 1.262/2.062 thủ tục hành chính do bộ, ngành ban hành được cắt giảm 40% thời gian giải quyết; 713/1.026 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh được cắt giảm 38% thời gian giải quyết. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ trước và đúng hạn đạt 99,1%.

Cùng với đó, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp được duy trì trong nhóm dẫn đầu cả nước, chỉ số hiệu quả kinh tế tư nhân (BPI) đứng thứ 3 toàn quốc.

Tàu hàng trọng tải lớn vào làm hàng tại Cảng Cái Lân.

Môi trường đầu tư tốt không chỉ nằm ở những thứ hạng, mà còn ở việc chính quyền thực sự đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp bằng những giải pháp minh bạch, hiệu quả và kịp thời. Vì vậy, Quảng Ninh đã liên tục đổi mới cách thức gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp, hộ kinh doanh để kịp thời, trực tiếp, sát với thực tiễn nhằm lắng nghe kiến nghị, đề xuất.

Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, UBND thành phố Quảng Ninh đã tổ chức 9 hội nghị gặp gỡ, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp. Các hội nghị là diễn đàn gặp gỡ, đối thoại, trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo UBND thành phố với các doanh nghiệp trên địa bàn theo từng ngành, lĩnh vực. Có thể kể đến như: Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) diễn ra ngày 7/4, hội nghị trực tiếp giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, du lịch, dịch vụ diễn ra ngày 6/5…

Cùng với trực tiếp trao đổi, giải đáp kiến nghị, người đứng đầu UBND thành phố - đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, cũng đã khẳng định quan điểm nhất quán của thành phố, đó là luôn cầu thị, lắng nghe và đồng hành cùng doanh nghiệp, quyết tâm xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững; tiếp thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị chính đáng và giải quyết kịp thời những nội dung thuộc thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo các bộ, ngành Trung ương đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, ngay sau hội nghị, các kiến nghị đều được phân công rõ cơ quan chủ trì, xác định thời hạn xử lý và thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện. Đến nay đã giải quyết được hơn 220 kiến nghị. Song song với đó, UBND thành phố đã thành lập các tổ công tác, giao rõ trách nhiệm cho từng cơ quan theo dõi, đôn đốc xử lý; trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ các vướng mắc đối với từng dự án; hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ theo quy định, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trên địa bàn. Nhiều khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp được chỉ đạo giải quyết kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp.

Hỗ trợ cụ thể từng vấn đề

Xác định đất đai là nguồn lực đầu vào quan trọng, có ý nghĩa quyết định đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, ngay từ đầu năm, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 03/2026/QĐ-UBND quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn Quảng Ninh để làm căn cứ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và thu hút đầu tư, đảm bảo tính động, mở, phù hợp thực tế.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố và đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, nhận cúp PCI các địa phương dẫn đầu nhóm chất lượng điều hành "Tốt" năm 2025.

Để đẩy nhanh tiến độ cho dự án sớm triển khai, thúc đẩy sản xuất, đóng góp cho tăng trưởng địa phương, thành phố đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch phân khu tại khu công nghiệp, khu kinh tế và các khu vực đô thị trọng điểm. Đồng thời, tăng cường công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đảm bảo đưa hệ thống thông tin quốc gia về đất đai vào vận hành, khai thác theo quy định của Luật Đất đai…

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, các tổ công tác của Thành ủy Quảng Ninh theo Quyết định số 291-QĐ/TU ngày 27/5/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy đã làm việc với các địa phương để rà soát, đôn đốc, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ, tồn đọng. Đây là các giải pháp thiết thực hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận đất đai, tạo cơ sở triển khai các dự án đầu tư, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Bà Từ Thị Hiền, Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư thương mại CP Mỹ Quyên, cho biết: Hiện nay, chúng tôi đang triển khai dự án nhà ở xã hội tại phường Cao Xanh, thành phố Quảng Ninh. Trong quá trình triển khai các bước từ chuẩn bị hồ sơ, tiếp cận quỹ đất, giải phóng mặt bằng cho tới khởi công dự án, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ của các sở, ngành, địa phương và thành phố. Đây là tiền đề quan trọng để chúng tôi sớm triển khai, đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án vào khai thác và sử dụng nhằm đáp ứng nhu cầu của nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của địa phương, đảm bảo an sinh xã hội. Với sự đồng hành của địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai các dự án phù hợp với năng lực của Công ty.

Tổ công tác số 1 của Thành uỷ kiểm tra việc triển khai thực hiện dự án khu dân cư đồi Đồng Rực, phường Hoành Bồ.

Đối với doanh nghiệp, nguồn vốn luôn đóng vai trò là bệ đỡ quan trọng. Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và thành phố, ngay từ đầu năm, Ngân hàng Nhà nước khu vực 6 đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng mở rộng tín dụng có chọn lọc, gắn chặt với nâng cao chất lượng tín dụng và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế. Đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, phát triển các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng hiện đại, qua đó rút ngắn khoảng cách tiếp cận vốn và dịch vụ tài chính giữa các khu vực, các nhóm đối tượng trong xã hội.

Cùng với đó, các tổ chức tín dụng không ngừng đổi mới, hiện đại hóa quy trình cung cấp sản phẩm, dịch vụ theo hướng đơn giản hóa quy trình thủ tục, tạo thuận lợi cho khách hàng trong giao dịch với ngân hàng. Đồng thời, công bố công khai trên website và tại trụ sở giao dịch và các phương tiện thông tin đại chúng về quy trình, thủ tục hồ sơ, mức lãi suất, phí dịch vụ; tuyên truyền, hướng dẫn để khách hàng hiểu và nắm được quyền lợi, nghĩa vụ khi giao dịch với ngân hàng, đặc biệt là các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp, chương trình cho vay ưu đãi để khách hàng biết, lựa chọn.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp.

Tính đến nay, dư nợ cho vay thành phần kinh tế tư nhân đạt 218.000 tỷ đồng, tăng 8,5% so với thời điểm cuối năm 2025, chiếm 89,3% tổng dư nợ. Trong đó, dư nợ cho vay doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 78.000 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cuối năm 2025, chiếm 32% tổng dư nợ; còn dư nợ cho vay hộ kinh doanh, cá nhân đạt 134.000 tỷ đồng, tăng 3,6%, chiếm 54,9% tổng dư nợ.

Nhằm hỗ trợ, đồng hành, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 13/02/2026 phê duyệt chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh trên giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 15/2/2026 hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh năm 2026; Quyết định số 1423/QĐ-UBND ngày 24/4/2026 công bố danh sách cá nhân, tổ chức tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 11/3/2026 tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện giải quyết hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất để hỗ trợ chi phí mặt bằng cho doanh nghiệp; tư vấn, hướng dẫn các chính sách miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước cho các doanh nghiệp; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 03 năm đầu cho doanh nghiệp thành lập mới. Đồng thời, tập trung hướng dẫn và triển khai chính sách ưu đãi về thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh theo Nghị định số 20/2026/NĐ-CP ngày 15/1/2026 của Chính phủ; triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) để cảnh báo sớm các rủi ro vi phạm và gian lận hóa đơn; xây dựng hệ thống tự động xác định nghĩa vụ thuế từ dữ liệu hóa đơn điện tử để lập tờ khai gợi ý cho người nộp thuế.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ hoàn thuế, hỗ trợ doanh nghiệp quay vòng vốn, kiểm soát các hành vi gian lận. Đồng thời, chủ động hướng dẫn doanh nghiệp từ khâu kê khai, lập hồ sơ nhằm hạn chế sai sót; bố trí, phân công công chức hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp, giám sát tiến độ hàng tuần; rà soát toàn bộ hồ sơ tồn, phân loại theo mặt hàng, nhóm đối tượng và xác định rõ thời hạn xử lý, tổ chức đối thoại với doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng quy định.

Bằng việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn thành phố có 2.700 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt 33.186 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là 13.763 doanh nghiệp. Tổng thu ngân sách từ khu vực kinh tế tư nhân từ ngày 1/1/2026 đến nay đạt 45.114 tỷ đồng, chiếm 60,88% tổng thu ngân sách nhà nước. Tỷ lệ lao động làm việc trong khu vực kinh tế tư nhân chiếm 70,65% tổng lực lượng lao động xã hội.

Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cảng Container quốc tế Cái Lân, cho biết: Thời gian qua, cấp uỷ, chính quyền thành phố Quảng Ninh luôn có sự đổi mới mạnh mẽ từ công tác chỉ đạo, điều hành, quản lý cho tới đồng hành cùng doanh nghiệp. Sự đổi mới này đều mang một tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn và tinh thần kiến tạo. Đây chính là động lực quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, tự tin phát triển và sẵn sàng cống hiến.

Quảng Ninh đang bước vào kỷ nguyên mới với một nền kinh tế vững mạnh đang hình thành, một thế hệ doanh nghiệp, doanh nhân bản lĩnh và đổi mới, sáng tạo, tràn đầy nhiệt huyết, viết tiếp câu chuyện thành công. Đây sẽ là nền tảng quan trọng để xây dựng thành phố trẻ bên bờ di sản giàu đẹp, văn minh và hiện đại.