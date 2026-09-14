Phường Yên Tử khánh thành, khởi công 16 công trình, dự án chào mừng thành lập TP Quảng Ninh

Sáng 14/9, phường Yên Tử tổ chức lễ khánh thành, khởi công 16 dự án, công trình với tổng mức đầu tư trên 285 tỷ đồng, chào mừng thành lập TP Quảng Ninh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công các dự án, công trình chào mừng thành lập TP Quảng Ninh tại phường Yên Tử.

Trong dịp này, phường Yên Tử khánh thành 6 công trình giao thông. Tiêu biểu là các công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Yên Trung; cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường từ đường Trần Anh Tông đến hết khu dân cư tổ 1, khu Bạch Đằng, phường Yên Tử; cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang tuyến đường từ đập Tân Lập đến Công ty Lê Hoàng Long, khu Tân Lập 2, phường Yên Tử... Các tuyến đường có tổng chiều dài hơn 11,4km, bề rộng mặt đường từ 5,5-14m; góp phần kết nối giữa các khu dân cư, từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông và chỉnh trang diện mạo đô thị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành các công trình chào mừng thành lập TP Quảng Ninh tại phường Yên Tử.

Cùng với các công trình được đưa vào sử dụng, phường Yên Tử khởi công 10 dự án, trong đó có 2 khu tái định cư, 1 khu vui chơi ngoài trời, 1 công trình mương thoát nước và 6 dự án mở rộng, cải tạo, chỉnh trang các tuyến đường giao thông. Việc triển khai 10 dự án liên quan trực tiếp đến 144 hộ dân. Đến nay, 103 hộ đã nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng. Phường đang tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án được triển khai bảo đảm tiến độ.

Công trình nâng cấp, mở rộng đường Yên Trung, phường Yên Tử, hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, góp phần chỉnh trang diện mạo đô thị.

Việc đồng loạt khánh thành, khởi công các công trình, dự án không chỉ thiết thực chào mừng thành lập TP Quảng Ninh, mà còn góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tăng cường kết nối giao thông, chỉnh trang diện mạo đô thị, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; qua đó tạo thêm động lực để phường Yên Tử phát triển trong giai đoạn mới.