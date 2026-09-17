Người biến đất khó thành "vàng”

Từ vài chục năm trước, khu vực hồ Yên Trung (phường Yên Tử) là rừng đồi và đất hoang. Có một người nông dân đã từng bước phục hoá, tạo nên những cánh rừng sản xuất dài rộng, những vườn đồi cây ăn quả và hệ thống chuồng trại chăn nuôi tập trung. Ông là Đoàn Quang Ngọc.

Quá trình lao động của ông Ngọc trên vùng đất khó Yên Trung bắt đầu từ năm 1996, sau khi ông đã có 6 năm tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc và hơn 10 năm làm thợ mỏ Vàng Danh. Sau 30 năm chuyên tâm làm nông dân, ông Ngọc lần lượt ghi dấu ấn với những mô hình sản xuất: Hơn 20ha rừng keo, thông; 5ha thanh long ruột đỏ; 5ha vườn vải, nhãn, đàn hươu, nai đạt trên 100 con; đàn lợn rừng 500 con.

Ông Đoàn Quang Ngọc đưa giống thanh long ruột đỏ về trồng tại đất đồi hồ Yên Trung năm 2014. Ảnh: Dương Trường

Giai đoạn những năm 2013 đến 2020, người ta từng gọi ông Ngọc là “vua thanh long”, khi ông lần đầu đưa cây thanh long đỏ về đây, rồi mở rộng diện tích, ứng dụng công nghệ trồng giàn và tưới nhỏ giọt cho cây thanh long, xây dựng kho lạnh để bảo quản quả thanh long… Đó đều được cho là những cái mới, được một người nông dân có nền tảng là cựu chiến binh, công nhân mỏ mạnh dạn đưa về thử nghiệm và kiên trì phát triển.

Ông Nguyễn Năng Năm, Chủ tịch HND phường Yên Tử nhấn mạnh: Giai đoạn ấy, nếu không phải ông Ngọc thì khó có thể là ai khác. Bởi đất Yên Trung này ông Ngọc gần như thuộc trong lòng bàn tay. Ông thạo nghề nông, yêu đất, yêu rừng, lại mang trong mình bản lĩnh của người lính, của tinh thần kỷ luật cao của người thợ mỏ, nên nói là làm, khó cũng làm.

Và thành quả trồng thanh long đỏ của ông Ngọc khi đó là sản lượng trên 50 tấn quả/năm, chất lượng ngon ngọt, giá bán cao. Ông chính là một trong những người lan toả phong trào trồng thanh long ra nhiều vùng lân cận, đồng thời cũng là người tiên phong thúc đẩy thành lập HTX thanh long ruột đỏ của phường Phương Đông khi đó (nay là một phần của phường Yên Tử).

Hiện nay, ở tuổi gần 70, ông Đoàn Quang Ngọc dần thu gọn các mô hình sản xuất và giảm bớt sức lao động thông qua những thiết bị, máy móc tiên tiến và khoa học công nghệ hiện đại. Ông liên kết với một đơn vị tại tỉnh Nghệ An để chăn nuôi hươu theo hướng chuyên lấy nhung để xuất bán làm dược liệu. Đàn lợn rừng của ông cũng chuyển về nuôi theo phương thức cho ăn truyền thống và ưu tiên giống bản địa Quảng Ninh. Ông Ngọc cũng bắt đầu thử nghiệm với một vài mô hình sản xuất mới, diện tích nhỏ gọn nhưng giá trị cao, ví như trồng cây sâm nam lấy củ và ươm trồng giống thông để cung ứng cho các hộ trồng rừng theo định hướng phát triển rừng bền vững của phường Yên Tử.

Ông Đoàn Quang Ngọc bên vườn sâm nam mới trồng của mình.

Ông Ngọc cho biết: Đối với cây sâm nam, bước đầu cho thấy hợp đất, cây khoẻ, sinh trưởng nhanh, một số cây đã vào giai đoạn tạo củ. Khu vực ươm giống thông cũng bắt đầu sản xuất theo đơn đặt hàng của người dân, kỳ vọng sẽ trở thành mô hình sản xuất lớn, mở rộng khả năng cung ứng cây thông để trồng rừng cho phường Yên Tử cũng như các địa phương lân cận.

Gắn bó với đồng đất và nghề chăn nuôi, trồng trọt, ông Đoàn Quang Ngọc đã bền bỉ gây dựng mô hình sản xuất hiệu quả, tạo nên những dấu ấn đáng ghi nhận trên hành trình làm giàu từ nông nghiệp. Thành quả ấy không chỉ được đo bằng hiệu quả kinh tế, mà còn là cuộc sống gia đình ấm no, con cái trưởng thành, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng đủ đầy. Với những nỗ lực không ngừng, nhiều năm liền ông Ngọc được vinh danh là nông dân tiêu biểu, nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, trở thành tỷ phú nhà nông.