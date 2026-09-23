Agribank Chi nhánh Đông Quảng Ninh thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

Agribank Chi nhánh Đông Quảng Ninh thông báo tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

I. Chỉ tiêu tuyển dụng: 04 chỉ tiêu (01 Tín dụng; 03 Kế toán)

Đơn vị làm việc

Vị trí

Tín dụng

Kế toán

Hội sở Đông Quảng Ninh

2

Chi nhánh Hải Hà

1

Chi nhánh Đầm Hà

1



II. Điều kiện, tiêu chuẩn của ứng viên dự tuyển

- Về độ tuổi: Ứng viên dự tuyển có độ tuổi không quá 35.

- Về trình độ đào tạo:

+ Đối với vị trí chuyên môn nghiệp vụ (Kế toán, Tín dụng): yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (Tài chính ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế, Thanh toán quốc tế, Quản trị kinh doanh, Luật,...).

- Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng.

- Về lý lịch: Có lý lịch rõ ràng, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng...

- Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc, sau khi trúng tuyển phải thực hiện khám sức khỏe theo yêu cầu của Agribank.

III. Hồ sơ dự tuyển gồm:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh 3x4 (mẫu của Agribank, có thể tải trên website Agribank) ghi rõ nguyện vọng làm việc, cam kết chấp hành các quy định về lao động và quản lý lao động của Agribank nếu được tuyển dụng. Ứng viên được đăng ký 02 nguyện vọng:

+ Nguyện vọng 1: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc theo nguyện vọng cá nhân (Hội sở Đông Quảng Ninh hoặc Chi nhánh loại II).

+ Nguyện vọng 2: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng Agribank Đông Quảng Ninh phân công, trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 05 năm (nếu được tuyển dụng).

2. Sơ yếu lý lịch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao công chứng văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (khổ giấy A4).

4. Bản sao công chứng Căn cước công dân còn hiệu lực (khổ giấy A4).

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Đối với ứng viên không phải thi chuyên môn nghiệp vụ (theo mục IV thông báo này) nộp hồ sơ chứng minh quá trình công tác từ 03 năm trở lên bao gồm: Bản xác nhận quá trình đóng BHXH/Hợp đồng lao động tại đơn vị cũ.

IV. Hình thức tổ chức tuyển dụng

Các ứng viên dự tuyển phải tham dự qua các vòng:

- Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ trước khi thi chuyên môn nghiệp vụ (ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 2).

Đối với ứng viên dự tuyển có 3 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến vị trí tuyển dụng, làm việc tại các công ty kiểm toán lớn (Deloitte, E&Y, PwC, KPMG,…) , ngân hàng lớn (VietinBank, Vietcombank, BIDV,…) hoặc ứng viên tốt nghiệp loại xuất sắc các trường Đại học hàng đầu khối ngành kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Ngoại Thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Đại học RMIT; Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế - Đại học Huế; Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Đại học Cần Thơ) qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 3 mà không phải thi vòng 2.

- Vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ trên hệ thống E-learning.

- Vòng 3: Phỏng vấn.

V. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ.

1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 23/9/2026 đến hết ngày 30/9/2026 (Sáng từ 8h00’ – 11h30’, chiều từ 13h30’ – 17h00’; các ngày từ thứ 2 đến thứ 6).

2. Địa điểm: Ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Tổng hợp (Tầng 5, phòng 503) Agribank Chi nhánh Đông Quảng Ninh, số 29 đại lộ Hòa Bình, phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh.