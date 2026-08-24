Đông Triều tổ chức Ngày hội việc làm kết nối cung cầu lao động năm 2026

Nhằm đáp ứng, hỗ trợ kịp thời doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động, ngày 23/8, phường Đông Triều phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Ninh (Sở Nội vụ) tổ chức ngày hội việc làm năm 2026.

Đại diện doanh nghiệp tư vấn cho người lao động về chế độ, chính sách liên quan vị trí việc làm tuyển dụng.

Ngày hội việc làm phường Đông Triều năm nay có sự tham gia tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn phường. Chương trình thu hút hơn 300 người lao động, 16 doanh nghiệp tham gia, thuộc các lĩnh vực trọng điểm như chế biến, chế tạo, công nghệ cao, du lịch, dịch vụ…

Ngày hội việc làm là hoạt động thiết thực, cụ thể, hiệu quả thể hiện trách nhiệm đồng hành, sát cánh, hỗ trợ của cấp uỷ, chính quyền phường Đông Triều đối với cộng đồng doanh nghiệp, người lao động góp phần chăm lo và phát triển kinh tế - xã hội địa phương ổn định, bền vững.