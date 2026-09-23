Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Tây Quảng Ninh có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Tây Quảng Ninh có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2026 như sau:

I. ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC, SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Địa điểm làm việc

Số lượng tuyển dụng

Vị trí

tuyển dụng

Hội sở Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh

01

01 Kế toán

Agribank Chi nhánh Uông Bí

01

01 Tín dụng

Agribank Chi nhánh Nam Quảng Yên

01

01 Tín dụng

Tổng cộng

03



II. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN VÀ HỒ SƠ ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN

Chi tiết điều kiện, tiêu chuẩn các ứng viên dự tuyển xem tại Website: www.agribank.com.vn

1. Về độ tuổi: Có độ tuổi không quá 35, một số trường hợp cần thu hút lao động giỏi độ tuổi không quá 40.

2. Về trình độ đào tạo:

Yêu cầu tốt nghiệp Đại học, hệ chính quy (không bao gồm ứng viên tốt nghiệp hệ liên thông lên Đại học), chuyên ngành phù hợp với vị trí dự tuyển (tài chính ngân hàng, kế toán, kiểm toán, kinh tế, thanh toán quốc tế, quản trị kinh doanh, Luật kinh tế...).

3. Về trình độ ngoại ngữ, tin học: Ứng viên phải hoàn thiện trình độ ngoại ngữ, tin học theo quy định của Agribank nếu được tuyển dụng.

4. Về lý lịch: Có lý lịch rõ ràng được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án, bị phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng các biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dưỡng…

5. Về chiều cao và tình trạng sức khỏe: Nam cao từ 1,60m trở lên, nữ cao từ 1,55m trở lên. Có đủ sức khỏe để đảm nhận công việc.

6. Về đăng ký dự tuyển: Ứng viên được đăng ký 02 nguyện vọng:

- Nguyện vọng 1: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc theo nguyện vọng cá nhân (Hội sở/Chi nhánh loại II).

- Nguyện vọng 2: Ứng viên đăng ký địa điểm làm việc do Hội đồng tuyển dụng phân công, trường hợp này ứng viên phải cam kết làm việc lâu dài tại đơn vị tối thiểu 5 năm (nếu được tuyển dụng).

- Yêu cầu về hồ sơ:

1. Phiếu đăng ký dự tuyển lao động có dán ảnh 3x4 (download tại địa chỉ: www.agribank.com.vn).

2. Sơ yếu lý lịch được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận trong thời gian không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

3. Bản sao công chứng văn bằng, bảng điểm (phụ lục văn bằng), chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển;

4. Bản sao công chứng Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

5. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Giấy tờ khác (nếu có).

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian: Từ ngày 23/09/2026 đến hết ngày 30/09/2026 (Sáng từ 8h - 11h30', chiều từ 13h30' - 17h; trừ các ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ).

2. Địa điểm: Phòng Tổng hợp Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh (Tầng 03) Số 1259 Khu Kim Sơn, Phường Mạo Khê, Thành phố Quảng Ninh (số điện thoại liên hệ 0966.144.988).

IV. HÌNH THỨC, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

- Ứng viên dự tuyển phải tham dự qua các vòng:

+ Vòng 1: Sơ tuyển hồ sơ trước khi thi chuyên môn nghiệp vụ (ứng viên qua vòng sơ tuyển sẽ được tham gia thi tuyển vòng 2).

Đối với ứng viên dự tuyển vị trí tín dụng, kế toán, thanh toán quốc tế, pháp chế có 3 năm kinh nghiệm trở lên liên quan đến vị trí tuyển dụng, làm việc tại các công ty kiểm toán lớn (Deloitte, E&Y, PwC, KPMG,...), ngân hàng lớn (VietinBank, Vietcombank, BIDV,...) hoặc ứng viên tốt nghiệp loại xuất sắc các trường Đại học hàng đầu khối ngành kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân; Đại học Ngoại thương; Học viện Ngân hàng; Học viện Tài chính; Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Đại học RMIT; Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế - Đại học Huế; Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Đại học Cần Thơ) qua vòng 1 (sơ tuyển hồ sơ) sẽ được tham gia vòng 3 (thi phỏng vấn) mà không phải tham gia thi vòng 2.

+ Vòng 2: Thi chuyên môn nghiệp vụ trên hệ thống E-learning.

+ Vòng 3: Phỏng vấn.

- Thời gian, địa điểm thi tuyển: Agribank Chi nhánh Tây Quảng Ninh sẽ thông báo đến ứng viên đủ điều kiện tham gia dự thi (dự kiến thi trong tháng 10/2026)