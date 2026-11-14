Sẵn sàng cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 15/11, 624 thôn, bản, khu phố trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026. Tại các thôn, khu dân cư, công tác chuẩn bị đang được triển khai khẩn trương, sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực. Từ chỉnh trang cảnh quan, luyện tập văn nghệ, giao lưu thể thao đến chăm lo an sinh xã hội... tất cả đều hướng tới một ngày hội vui tươi, đầm ấm, góp phần vun đắp tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Cán bộ và nhân dân khu phố Vàng Danh 4 tích cực chuẩn bị cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tại khu phố Vàng Danh 4, phường Vàng Danh, không khí chuẩn bị ngày hội đang diễn ra khẩn trương với sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và đông đảo nhân dân. Mỗi người một việc, người vệ sinh đường, ngõ trong khu phố, phát quang cây cối, người chỉnh trang khuôn viên nhà văn hóa, treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, trang trí khánh tiết.

Cùng với chỉnh trang cảnh quan, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng được khu phố tích cực chuẩn bị. Các đội văn nghệ miệt mài luyện tập những tiết mục mang đậm bản sắc quê hương. Các hoạt động giao lưu, rèn luyện thể dục thể thao được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, thu hút sự hưởng ứng của đông đảo người dân ở nhiều lứa tuổi. Đặc biệt, hướng tới ngày hội, khu phố còn triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, phát huy tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được đón ngày hội trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Nhân dân khu phố Vàng Danh 4 tham gia thi đấu bóng chuyền.

Bà Nguyễn Thị Quang, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố Vàng Danh 4 cho biết: Ngay sau khi nhận được kế hoạch chỉ đạo của phường, khu đã tập trung triển khai các nội dung chuẩn bị, huy động sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và đông đảo nhân dân. Ban Công tác Mặt trận khu xác định đây không chỉ là hoạt động kỷ niệm mà còn là dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong xây dựng khu dân cư và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong thời gian tới.

Một trong những hoạt động được mong đợi tại ngày hội năm nay là Bữa cơm đại đoàn kết. Với sự quan tâm của thành phố, chính quyền phường và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân, hoạt động đã nhận được sự đăng ký tham gia của hầu hết các hộ dân trong khu phố. Đây là dịp để bà con cùng gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ niềm vui, những câu chuyện đời thường; qua đó thắt chặt tình cảm xóm giềng, vun đắp sự gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Thi đấu Cờ tướng tại khu phố Hồng Hà 5, phường Hạ Long, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Chị Lý Thị Hồng Nhung, người dân khu phố Vàng Danh 4, phường Vàng Danh, chia sẻ: Chúng tôi rất mong chờ đến ngày hội để được cùng bà con trong khu phố gặp gỡ, giao lưu. Ngày thường, mỗi người đều bận rộn với công việc riêng, ít có dịp ngồi lại trò chuyện; vì vậy, đây thực sự là dịp ý nghĩa để mọi người cùng quây quần, chia sẻ những niềm vui, những khó khăn trong cuộc sống và thêm gắn bó, đoàn kết.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm và sự chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, khu phố Vàng Danh 4 đang sẵn sàng cho Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026, diễn ra vào sáng ngày 15/11 tại nhà văn hóa khu phố.

Nhân dân khu phố Hồng Hà 5 tích cực tham gia kéo co do khu phố tổ chức.

Cùng chung không khí phấn khởi ấy, tại khu phố Hồng Hà 5, phường Hạ Long, cán bộ, đảng viên và nhân dân cũng đang khẩn trương hoàn tất những phần việc cuối cùng, chuẩn bị các điều kiện để ngày hội diễn ra trang trọng, vui tươi và ý nghĩa.

Trên các trục đường chính, khu vực nhà văn hóa khu, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày hội được trang trí trang trọng. Nhân dân treo cờ Tổ quốc, tham gia tích cực chỉnh trang khuôn viên, vệ sinh ngõ xóm, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp. Mỗi phần việc đều được triển khai với tinh thần trách nhiệm và sự hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi trước ngày hội lớn của cộng đồng.

Theo kế hoạch, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Hồng Hà 5 được tổ chức trong hai ngày 14 và 15/11/2026. Trong ngày 14/11, các hoạt động thể thao như kéo co, bóng chuyền hơi, cờ tướng được tổ chức sôi nổi, tạo sân chơi giao lưu, tăng cường sự gắn bó giữa các hộ gia đình.

Sáng 15/11, chương trình chính thức của ngày hội sẽ diễn ra với các hoạt động văn nghệ, gặp gỡ, giao lưu; ôn lại truyền thống Mặt trận, đánh giá kết quả xây dựng khu dân cư, biểu dương các gia đình, cá nhân tiêu biểu và phát động phong trào thi đua. Đặc biệt, bữa cơm đoàn kết vào buổi trưa cùng ngày sẽ là dịp để cán bộ và nhân dân cùng quây quần, chia sẻ niềm vui trong không khí thân tình, đầm ấm.

Ông Đặng Xuân Trường, Bí thư Chi bộ khu phố Hồng Hà 5, cho biết: Ngày hội không chỉ là dịp để mỗi người dân cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được trong xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp, mà còn là dịp để tình đoàn kết, sự gắn bó trong cộng đồng tiếp tục được vun đắp và lan tỏa. Cấp ủy chi bộ đã chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phối hợp chuẩn bị chu đáo, huy động đông đảo nhân dân tham gia, để ngày hội thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Các khu phố tập trung công tác trang trí khánh tiết cho ngày hội.

Thời điểm này, 624 thôn, bản, khu phố trên địa bàn toàn thành phố đang tích cực hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho ngày hội lớn của cộng đồng. Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, trở thành đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa sâu rộng ở cơ sở. Thông qua các hoạt động gặp gỡ, giao lưu, biểu diễn văn nghệ, thể dục thể thao, bữa cơm đoàn kết và biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu, ngày hội góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, nâng cao ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp trong mỗi cộng đồng dân cư.

Cùng với hoạt động tại các thôn, bản, khu phố, trong dịp này, thành phố còn tổ chức nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực như tôn vinh các mô hình tiêu biểu trong công tác mặt trận, các đoàn thể, mô hình “Dân vận khéo”, điển hình thực hiện dân chủ ở cơ sở; chương trình nghệ thuật “Đêm trăng Hạ Long”; ra mắt, gắn biển các mô hình phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu; Ngày hội Thanh niên “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về bình đẳng giới… Các hoạt động góp phần tạo không khí sôi nổi, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, khuyến khích mỗi người dân phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Phường Hoành Bồ tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Ảnh: Phường Hoành Bồ cung cấp

Để tạo điều kiện cho các địa phương tổ chức ngày hội và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng, thành phố đã bố trí 12,48 tỷ đồng hỗ trợ các địa phương. Nguồn kinh phí này góp phần bảo đảm điều kiện tổ chức các hoạt động thiết thực, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong nhân dân, đồng thời khuyến khích các địa phương gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đưa các giá trị văn hóa thấm sâu hơn vào đời sống cộng đồng.

Với sự quan tâm của thành phố, sự chuẩn bị chu đáo ở từng thôn, bản, khu phố, cùng tinh thần hưởng ứng và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân sẽ góp phần làm nên thành công của ngày hội. Ngày hội góp phần củng cố hơn nữa tình đoàn kết, sự đồng thuận và gắn bó trong cộng đồng, trở thành nguồn sức mạnh nội sinh để các khu dân cư cùng xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.