Giao lưu văn hóa, thể thao chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 14/11, tại Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y, thôn Bằng Cả, xã Quảng La, Sở Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với UBND xã Quảng La tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, thể thao hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11).

Trò chơi đẩy gậy thu hút đông đảo người dân tham gia, cổ vũ.

Chương trình có sự tham gia của đại diện các cơ quan, đơn vị, các tổ chức tôn giáo, đồng bào các dân tộc và đông đảo nhân dân địa phương. Đây là dịp để các cộng đồng dân cư gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó; góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong đời sống xã hội.

Người dân hào hứng tham gia kéo co.

Điểm nhấn của chương trình là các hoạt động giao lưu thể thao với ba môn: kéo co, đẩy gậy và nhảy bao bố. Các hoạt động diễn ra sôi nổi, hào hứng, góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa đồng bào các dân tộc và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo trân trọng cảm ơn sự đồng hành của các tổ chức tôn giáo trong hoạt động nhân đạo, từ thiện và xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Trong khuôn khổ chương trình còn diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ, ẩm thực, giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc. Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống và những món ăn đặc trưng của địa phương đã góp phần tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa phong phú, giúp các đại biểu và nhân dân có thêm cơ hội tìm hiểu, chia sẻ và hiểu thêm và trân trọng các giá trị văn hóa của mỗi dân tộc.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc truyền thống.

Việc lựa chọn Khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y làm địa điểm tổ chức cũng góp phần giới thiệu không gian văn hóa truyền thống của đồng bào Dao tại thôn Bằng Cả. Quảng La là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, với nhiều giá trị văn hóa được gìn giữ qua các thế hệ. Trong đó, những phong tục, tập quán, trang phục, nghi lễ truyền thống của người Dao Thanh Y, Dao Thanh Phán và đồng bào Tày tạo nên nét đặc sắc trong đời sống văn hóa địa phương. Đặc biệt, Lễ cấp sắc của người Dao Thanh Y và Lễ mừng cơm mới của người Tày đã được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2024.

Ban Tổ chức tặng quà cho thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã Quảng La.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 20 suất quà cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, học sinh có thành tích học tập xuất sắc, thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn xã. Những phần quà thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của các cấp, các ngành, tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp đối với các đối tượng chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Các đại biểu tham gia trò chơi ném còn.

Thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao và an sinh xã hội, chương trình đã góp phần phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, lan tỏa tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo trong đồng bào các tôn giáo, tăng cường sự đồng thuận, gắn kết trong cộng đồng. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn.