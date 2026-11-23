Chung sức tạo nguồn lực lớn cho phát triển

Bằng những việc làm cụ thể như hiến đất mở đường, góp kinh phí, ngày công chỉnh trang khu dân cư, giữ gìn môi trường, giúp đỡ hộ khó khăn, người dân Quảng Ninh đang góp phần làm đổi thay diện mạo địa phương, nâng cao chất lượng đời sống và xây dựng cộng đồng ngày càng đoàn kết, văn minh.

Tuyến đường nội thôn Dân Chủ 1 (xã Quảng La) đang được triển khai thi công với sự chung sức, đồng lòng, tự nguyện hiến gần 1.000m² đất của người dân trên địa bàn.

Tuyến đường dài hơn 700m tại thôn Dân Chủ 1 (xã Quảng La) đang được nâng cấp là minh chứng rõ nét cho tinh thần đồng thuận chung sức của nhân dân địa phương. Trước đây, đường nhỏ hẹp khiến việc đi lại khó khăn, ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thương của người dân. Khi địa phương triển khai chủ trương nâng cấp tuyến đường, qua việc được tuyên truyền, vận động, giải thích về lợi ích lâu dài, người dân đã thống nhất, sẵn sàng hiến đất, tạo mặt bằng phục vụ thi công.

Bà Nguyễn Thị Sen (thôn Dân Chủ 1) - một trong những hộ hiến nhiều đất phục vụ công trình, chia sẻ: Mỗi người hiến một ít đất để con đường được rộng rãi, đi lại thuận tiện. Gia đình tôi hiến gần 120m² đất. Chúng tôi không yêu cầu gì, chỉ mong công trình được thực hiện tốt, đường sá khang trang, đi lại thuận tiện hơn.

Bà Nguyễn Thị Sen, thôn Dân Chủ 1, xã Quảng La hiến gần 120m² đất để mở rộng đường nội thôn.

Sự tự nguyện ấy xuất phát từ mong muốn cải thiện điều kiện sinh hoạt của gia đình và cộng đồng. Đường được mở rộng, nâng cấp, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, giao thương thuận lợi hơn, tạo điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của nhân dân.

Ông Dương Văn Vĩnh, Trưởng thôn Dân Chủ 1, cho biết: Trước đây nhiều tuyến đường trong thôn nhỏ hẹp, người dân đi lại khó khăn. Được Nhà nước quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, chúng tôi xác định phải phát huy vai trò gương mẫu, tích cực tuyên truyền, vận động bà con đồng thuận, chung sức thực hiện. Bởi đường sá thuận lợi sẽ tạo điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân. Đến nay, trên 60% tuyến đường ngõ xóm trong thôn đã được bê tông hóa, thảm nhựa asphalt. Riêng tuyến đường nội thôn hơn 700m đang được triển khai, Nhà nước đầu tư kinh phí xây dựng, còn phần mặt bằng được thôn vận động người dân tự nguyện hiến gần 1.000m² đất. Từ sự đồng lòng của cộng đồng, những khó khăn về mặt bằng từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để công trình triển khai thuận lợi, sớm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Tinh thần chung sức vì lợi ích cộng đồng còn được thể hiện rõ tại khu phố 17, phường Quang Hanh. Trên cơ sở chủ trương cải tạo, chỉnh trang khu dân cư, cấp ủy, khu phố đã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân rà soát những tuyến ngõ xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt; đồng thời phát huy phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, huy động nguồn lực tại chỗ để cải thiện hạ tầng.

Tuyến đường dân sinh tổ 8, khu phố 17, dài hơn 159m, trước đây có mặt đường chật hẹp, xuống cấp. Khi triển khai cải tạo, nâng cấp, người dân trong tổ đã tự nguyện đóng góp 5 triệu đồng cùng sự chung tay góp sức của các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ vật liệu xây dựng, kinh phí. Sau khi hoàn thành, tuyến đường trở nên sạch đẹp, kiên cố, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, sinh hoạt của các hộ dân.

Ông Trần Văn Hồng, Bí thư Chi bộ khu phố 17, phường Quang Hanh, cho biết: Việc tuyên truyền, vận động thực hiện nâng cấp, cải tạo tuyến đường trong khu được thực hiện công khai, dân chủ, để người dân hiểu, cùng bàn bạc và tự nguyện đóng góp. Khi mỗi người dân hiểu rõ trách nhiệm và lợi ích của mình trong những công việc chung, sự đồng lòng được phát huy, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, an toàn, đoàn kết. Trong 2 năm qua nhân dân khu phố 17 tự nguyện đóng góp hơn 1 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp đường giao thông, lắp đặt 19 mắt camera an ninh và đầu tư cơ sở vật chất nhà văn hóa. Những công trình được hình thành từ sự đóng góp của cộng đồng đang phục vụ trực tiếp nhu cầu sinh hoạt, bảo đảm ANTT và nâng cao chất lượng đời sống tại khu dân cư.

Người dân ủng hộ kinh phí làm đường và duy trì đảm bảo vệ sinh môi trường tuyến đường dân sinh tổ 8, khu phố 17 khi tuyến đường hoàn thành.

Tại khu phố Vàng Danh 4, phường Vàng Danh, tinh thần trách nhiệm với công việc chung tiếp tục được thể hiện bằng những đóng góp cụ thể về đất đai, tài sản. Năm 2026, có 15 hộ dân tự nguyện hiến gần 1.500m² đất ở, đất ruộng, tháo dỡ gần 400m tường rào, móng nhà và chặt bỏ gần 100 cây trồng để phục vụ mở rộng đường giao thông. Những phần đất, tài sản gắn bó với đời sống của mỗi gia đình được người dân tự nguyện dành cho công trình chung, góp phần tạo mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và mở rộng điều kiện phát triển tại địa phương.

Cùng với đầu tư hạ tầng, sự chung sức của nhân dân còn được thể hiện qua những hoạt động thường xuyên nhằm xây dựng môi trường sống sạch đẹp, giữ gìn ANTT, chăm lo các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Tại khu phố 5, phường Hà Tu, phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường được duy trì bằng những đợt ra quân cụ thể. Trong năm 2026, khu phố tổ chức 60 đợt ra quân với hơn 3.000 lượt người tham gia, thu gom hơn 2 tấn rác thải, khơi thông hàng nghìn mét cống, rãnh, góp phần cải thiện môi trường sinh hoạt, bảo đảm cảnh quan khu dân cư.

Những con đường được mở rộng, khu dân cư chỉnh trang, môi trường sống được cải thiện, các hộ khó khăn được sẻ chia là kết quả cụ thể của sự đồng lòng của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây cũng là nguồn lực quan trọng, góp phần giúp Quảng Ninh thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026, xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao.