Phó Chủ tịch Quốc hội và Bí thư Thành ủy Quảng Ninh dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Cẩm Phả

Chiều 15/11, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, đã đến dự và chung vui tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với cán bộ, đảng viên và nhân dân liên khu phố 17, 18 và 19 của phường Cẩm Phả.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, dự và chung vui cùng cán bộ, đảng viên, nhân dân liên khu phố 17, 18 và 19, phường Cẩm Phả, tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Thời gian qua, phát huy tinh thần đoàn kết, các khu phố 17, 18 và 19 đã tích cực vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng khu dân cư văn hóa, phường văn minh. Nhiều mô hình thiết thực được triển khai và duy trì hiệu quả, tiêu biểu như mô hình “Xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp - an toàn - văn minh - trách nhiệm”, mô hình “Camera giám sát an ninh”; phong trào “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”… Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được quan tâm. Các khu phố duy trì hiệu quả nhiều câu lạc bộ dân vũ, dưỡng sinh, bóng chuyền hơi với gần 1.200 thành viên tham gia; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí vui tươi, gắn kết trong cộng đồng. Tỷ lệ gia đình văn hóa tại các khu phố đạt trên 97%. Cả ba khu phố đều giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng các đại biểu dự ngày hội.



Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, cùng các đại biểu dự ngày hội.

Với tinh thần tương thân, tương ái, từ đầu năm đến nay, các khu phố đã hỗ trợ 71 gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 507 trẻ em, học sinh nhân dịp năm học mới 2026-2027 với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Hưởng ứng thư kêu gọi của Ủy ban MTTQ phường về chung tay giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026, cán bộ và nhân dân liên khu phố đã quyên góp được 51,4 triệu đồng. Qua đó, tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, phát biểu tại ngày hội.

Cùng với chăm lo đời sống tinh thần và thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, các khu phố chú trọng vận động nhân dân phát triển kinh tế, hỗ trợ nhau sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Đến nay, có 141 hộ gia đình tại 3 khu phố được tiếp cận nguồn vốn vay phát triển kinh tế với tổng dư nợ hơn 13 tỷ đồng. Các hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng được duy trì; phong trào “Bình dân học vụ số” tiếp tục được triển khai, góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân. 100% khu dân cư, tổ dân phố và các chi hội đoàn thể đều duy trì nhóm Zalo, phục vụ trao đổi thông tin, kết nối và kịp thời triển khai các công việc chung.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, tặng hoa chúc mừng phường Cẩm Phả và các khu phố.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, tặng hoa chúc mừng phường Cẩm Phả và các khu phố.

Những kết quả đạt được tại ba khu phố tiếp tục khẳng định vai trò của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng cộng đồng dân cư ổn định, văn minh, nghĩa tình; đồng thời tạo nền tảng để nhân dân chung sức xây dựng phường Cẩm Phả ngày càng phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bí thư Thành ủy tặng quà cho các khu phố.

Chung vui với nhân dân khu phố 17, 18 và 19 trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, biểu dương, ghi nhận sự đoàn kết, gắn bó cùng những cố gắng, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhân dân các khu phố trong việc tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, xây dựng khu dân cư văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương. Đồng chí khẳng định: Những kết quả đó cho thấy khi cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và nhân dân cùng chung ý chí, cùng hành động, thì những việc khó cũng có thể trở thành hiện thực.

Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, tặng quà cho phường Cẩm Phả.



Đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, trao tặng Quỹ khuyến học của phường Cẩm Phả 50 triệu đồng.

Đồng chí cũng trao các suất quà cho các gia đình tiêu biểu, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn.

Nhấn mạnh yêu cầu đặt ra đối với mỗi địa phương, mỗi cộng đồng dân cư ngày càng cao trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố Quảng Ninh nói chung, phường Cẩm Phả nói riêng, trong đó có liên khu phố 17, 18 và 19, tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm văn hóa; phát huy vai trò của các vị chức sắc tôn giáo, người có uy tín và những cá nhân tiêu biểu; xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa người dân với cấp ủy, chính quyền. Mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc làm cụ thể, cùng xây dựng cộng đồng đoàn kết, nghĩa tình, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bí thư Thành ủy tham quan các gian trưng bày, gian hàng tại Ngày hội Đại đoàn kết của các khu phố.

Đồng chí cũng đề nghị quan tâm đưa các giá trị văn hóa thực sự thấm sâu vào đời sống, biến tinh thần Ngày Văn hóa Việt Nam thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mỗi gia đình, dòng họ và khu dân cư. Tiếp tục xây dựng khu dân cư an toàn, văn minh, hạnh phúc; phát huy truyền thống văn hóa, gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp để mọi người dân đều được thụ hưởng thành quả phát triển.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu cổ vũ các đội tham gia thi nấu cơm.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng, sau Ngày hội hôm nay, tinh thần đại đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp sẽ tiếp tục được lan tỏa, gìn giữ và bồi đắp trong từng gia đình, mỗi người dân và những việc làm cụ thể. Liên khu phố 17, 18 và 19 sẽ tiếp tục là những khu dân cư tiêu biểu, đóng góp tích cực vào mục tiêu đưa phường Cẩm Phả trở thành một trung tâm kinh tế - văn hóa năng động của thành phố Quảng Ninh.

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu dự bữa cơm đoàn kết với nhân dân các khu phố.

Nhân dân khu phố 17, 18 và 19 chung vui bữa cơm đoàn kết.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, ủng hộ Quỹ khuyến học phường Cẩm Phả 50 triệu đồng; trao 20 suất quà tặng các gia đình chính sách, người có công và gia đình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn. Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, tặng quà động viên phường Cẩm Phả và nhân dân các khu phố.