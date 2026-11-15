Rộn ràng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Hôm nay, ngày 15/11, 624 thôn, bản, khu phố trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11/2026. Các hoạt động được tổ chức thiết thực, phong phú, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp trong đời sống nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với nhân dân và cán bộ tại một số địa phương trên địa bàn thành phố.

*/ Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đinh Hữu Thành dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Điền Xá

Ngày 15/11, đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam các thôn Hà Lâu, Hà Lâm, Bắc Lù, xã Điền Xá.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày Văn hóa Việt Nam các thôn Hà Lâu, Hà Lâm, Bắc Lù.

Ngày hội được tổ chức trong không khí vui tươi, phấn khởi, với sự tham gia của đông đảo nhân dân các thôn Hà Lâu, Bắc Lù và Hà Lâm. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930-2026), Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11; đồng thời nhìn lại những kết quả trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đông đảo nhân dân trên địa bàn đến chung vui trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân.

Những năm qua, phát huy tinh thần đoàn kết, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, đời sống của nhân dân các thôn ngày càng được cải thiện. Với đặc thù địa bàn miền núi, đồng bào các dân tộc Dao, Tày sinh sống đan xen, người dân tích cực phát huy lợi thế đất đai, rừng sản xuất, đẩy mạnh phát triển nông, lâm nghiệp, chăn nuôi và các mô hình kinh tế phù hợp.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tham quan các gian hàng trưng bày đặc sản địa phương tại ngày hội.

Cùng với phát triển kinh tế, diện mạo khu dân cư từng bước đổi thay, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì; tinh thần tương thân, tương ái, tình làng nghĩa xóm tiếp tục được vun đắp. Những nét đẹp trong phong tục, tập quán, trang phục, tiếng nói và sinh hoạt văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Dao, Tày cũng được quan tâm gìn giữ, phát huy.

Đồng chí Đinh Hữu Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, tặng quà cho các thôn Hà Lâu, Hà Lâm, Bắc Lù.

Tại ngày hội, các đại biểu và nhân dân đã cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất các giải pháp tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, xây dựng cộng đồng dân cư phát triển vững mạnh; vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Nhân dịp này, địa phương đã biểu dương, tôn vinh các tập thể, gia đình và cá nhân tiêu biểu; công bố danh sách các hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2026. Đồng chí Đinh Hữu Thành đã tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân các thôn nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc biểu diễn tại ngày hội.

Tại ngày hội, các thôn cũng phát động hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa và xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng; tổ chức ký giao ước thi đua với sự tham gia của đại diện nhân dân và các tổ chức tại địa phương .

Cán bộ, nhân dân trên địa bàn cùng tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao tại ngày hội.

Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao đặc sắc như nhảy sạp, thổi khèn lá, biểu diễn cầu lông gà, giao lưu bóng đá nữ Dao Thanh Y và dân tộc Tày, thi đẩy gậy, kéo co; tham quan không gian trưng bày nông, lâm sản địa phương và liên hoan bữa cơm đại đoàn kết. Các hoạt động góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng, khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, giàu bản sắc.

*Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng uỷ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá và Xã hội của Quốc hội dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Tiên Yên

Sáng 15/11, khu phố Thống Nhất, xã Tiên Yên, tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Dự và chung vui với cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố có đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và xã hội của Quốc hội, đến chung vui với cán bộ, đảng viên, nhân dân khu phố Thống Nhất, xã Tiên Yên.

Khu phố Thống Nhất được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 thôn, có diện tích 4,8km², gồm 14 tổ dân cư với 798 hộ, 3.295 nhân khẩu thuộc 7 dân tộc cùng sinh sống. Chi bộ khu phố hiện có 110 đảng viên, các tổ chức đoàn thể có tổng số 1.051 hội viên. Sau sáp nhập, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã phát huy tinh thần đoàn kết, đồng thuận, từng bước ổn định tổ chức, xây dựng cộng đồng dân cư gắn bó.

Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận khu phố phối hợp với chi bộ, trưởng khu phố và các tổ chức đoàn thể triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhau vươn lên được quan tâm với 15 mô hình, hộ gia đình phát triển kinh tế tiêu biểu. Các hoạt động chăm lo an sinh xã hội, thăm hỏi gia đình chính sách, người có công và các trường hợp khó khăn được duy trì.

Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, phát biểu, ghi nhận thành tích tiêu biểu của tập thể khu phố Thống Nhất.

Đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 98,86%. Các phong trào văn nghệ, thể thao, bảo vệ môi trường, chỉnh trang cảnh quan, chăm sóc đường hoa và xây dựng các mô hình tự quản được nhân dân tích cực hưởng ứng. Công tác giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở được chú trọng. Trong quá trình sáp nhập và tổ chức bầu Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031, nhân dân đồng thuận, tích cực tham gia đóng góp ý kiến, thực hiện quyền làm chủ ở cơ sở.

Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, tặng quà, chúc mừng khu phố Thống Nhất nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, di sản vô giá, là cội nguồn sức mạnh làm nên những thắng lợi của dân tộc Việt Nam. Tinh thần đoàn kết không phải là điều gì xa xôi mà được vun đắp từ mỗi gia đình, khu dân cư, bằng sự tôn trọng, sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau và trách nhiệm của mỗi người đối với cộng đồng.

Đồng chí đánh giá cao sự chủ động của Ban công tác Mặt trận, chi bộ, trưởng khu phố và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân Thống Nhất trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Những kết quả trong phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự và ổn định cộng đồng sau sáp nhập đã thể hiện rõ sức mạnh của khối đại đoàn kết ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, đồng chí ghi nhận những việc làm nhân văn của người dân trong chăm lo gia đình chính sách, người có công, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, qua đó tiếp tục lan tỏa truyền thống tương thân tương ái, đạo lý uống nước nhớ nguồn.

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng chí cho rằng đoàn kết là sức mạnh, văn hóa là nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững.

Văn hóa không chỉ được thể hiện qua di tích, lễ hội, làn điệu dân ca hay hoạt động văn nghệ mà còn hiện diện trong cách ứng xử hằng ngày, tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, sự kính trọng người cao tuổi, yêu thương trẻ em và trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, xây dựng khu dân cư phát triển không chỉ hướng đến nâng cao đời sống vật chất, mà còn phải chú trọng gìn giữ bản sắc, xây dựng môi trường sống văn minh, nghĩa tình.

Đại diện các khu phố ký cam kết thi đua xây dựng khu dân cư "An toàn - Đoàn kết - Ấm no - Hạnh phúc".

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân xã Tiên Yên nói chung, khu phố Thống Nhất nói riêng, tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, lắng nghe và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, chăm lo an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, thực hiện nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh trật tự tại khu dân cư.

Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đội văn nghệ khu phố và chung vui bữa cơm Đại đoàn kết cùng nhân dân.

Đồng chí cũng lưu ý cần tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận sau sáp nhập, phát huy vai trò của người có uy tín, cá nhân tiêu biểu và vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng cộng đồng dân cư ổn định, đoàn kết, phát triển. Mỗi người dân cần cụ thể hóa tinh thần của ngày hội bằng những việc làm thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.

Nhân dịp này, các đại biểu và nhân dân khu phố cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá kết quả các phong trào thi đua yêu nước, khen thưởng các gia đình văn hóa tiêu biểu, giao lưu văn nghệ và chia sẻ những nét đẹp văn hóa truyền thống của các dân tộc cùng sinh sống trên địa bàn.

*/ Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Ba Chẽ

Ngày 15/11, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh, đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân hai thôn Nam Sơn và Nam Kim (xã Ba Chẽ), nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 18/11 (1930-2026).

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đến tham dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Ba Chẽ.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, trò chuyện với nhân dân 2 thôn Nam Sơn, Nam Kim tại ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh cùng các đại biểu và nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian; ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tặng hoa và quà chúc mừng ngày hội.

Nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ được nhân dân 2 thôn Nam Sơn, Nam Kim biểu diễn tại ngày hội.

Từ ngày 1/7/2026, thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn, Nam Sơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập thôn Nam Hả Ngoài và Nam Hả Trong; Nam Kim được hình thành từ 3 thôn: Nam Kim, Khe Sâu và Lò Vôi. Sau sáp nhập, hai thôn có tổng số 460 hộ, 1.987 nhân khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%, chủ yếu là dân tộc Dao Thanh Y và Dao Thanh Phán.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tham gia giã bánh giầy cùng nhân dân tại ngày hội.

Người dân 2 thôn Nam Sơn, Nam Kim múa sạp xòe hoa tại ngày hội.

Phát huy truyền thống đoàn kết, năm 2026, cán bộ, nhân dân hai thôn đã tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Toàn địa bàn có 436/448 hộ được bình xét đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 97,3%; cả hai thôn tiếp tục giữ vững danh hiệu thôn văn hóa. Các hoạt động an sinh xã hội được quan tâm với trên 35 suất quà, tổng trị giá khoảng 38 triệu đồng dành cho các đối tượng chính sách, người có công và hộ có hoàn cảnh khó khăn. Hai thôn cũng tổ chức 17 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút 840 lượt người tham gia.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, tham quan các sản phẩm nông nghiệp của người dân được trưng bày tại ngày hội.

Trong khuôn khổ chương trình, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, đã đến thăm, động viên và tặng quà gia đình anh Lý Văn Ba, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Nam Sơn. Gia đình anh Ba hiện có 3 nhân khẩu, một mình ông chăm sóc hai con đang học tiểu học do vợ không còn chung sống cùng gia đình. Đáng thương hơn, một cháu mắc bệnh thiếu máu, thường xuyên phải điều trị, truyền máu. Điều kiện sinh hoạt, học tập của các cháu còn nhiều thiếu thốn, chưa có bàn học riêng, phương tiện đến trường chủ yếu là đi bộ hoặc đi nhờ bạn.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, động viên 2 cháu con anh Lý Văn Ba chăm ngoan, học giỏi...

... và tặng bàn học tập cho 2 cháu.

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và việc học tập của các cháu, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh chia sẻ với những khó khăn của gia đình, động viên anh Lý Văn Ba tiếp tục nỗ lực vượt qua hoàn cảnh, chăm lo nuôi dạy các con. Đồng chí mong muốn hai cháu luôn chăm ngoan, cố gắng học tập, đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tiếp tục quan tâm, có những hình thức hỗ trợ thiết thực để gia đình ổn định cuộc sống, các cháu có điều kiện học tập và chăm sóc sức khỏe tốt hơn.

*/Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn

Sáng nay, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn.

Thôn Pò Hèn hiện có 584 hộ với 1.455 nhân khẩu, là thôn biên giới có vị trí quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đây là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn ghi dấu sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Pò Hèn còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, tiêu biểu là văn hóa Dao Thanh Y, chợ phiên Pò Hèn, làng bích họa xóm họ Đặng và các hoạt động giao lưu nhân dân hai bên biên giới.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa chúc mừng nhân dân thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Năm 2026, Ban Công tác Mặt trận thôn đã phối hợp với Ban lãnh đạo thôn, các chi hội, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, tích cực tham gia các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Các phong trào xây dựng khu dân cư văn minh, bảo vệ môi trường được triển khai thiết thực.

Trong năm, thôn tổ chức hàng chục cuộc ra quân tổng vệ sinh môi trường, duy trì các hoạt động chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, thu gom rác thải, chăm sóc cây xanh. Phong trào xây dựng khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản - An toàn” tiếp tục được thực hiện với 1 mô hình tự quản và 10 lượt hoạt động kiểm tra, vệ sinh, chỉnh trang địa bàn. Tình hình an ninh trật tự ổn định, không phát sinh vụ việc phức tạp, không xảy ra mâu thuẫn gia đình.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn.

Đáng chú ý, thôn tổ chức thành công giao lưu, gặp mặt kỷ niệm 12 năm kết nghĩa với thôn Thán Sản, Trấn Na Lương, Khu Phòng Thành, thành phố Phòng Thành Cảng, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc); phối hợp tổ chức Lễ hội Hoa Sim biên giới năm 2026 và Đại hội Thể dục thể thao xã Hải Sơn lần thứ I, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình hữu nghị giữa cư dân hai bên biên giới.

Dự và phát biểu tại ngày hội cùng bà con nhân dân thôn Pò Hèn, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố, ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hải Sơn, thôn Pò Hèn đạt được.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tham gia giã bánh giầy cùng nhân dân thôn Pò Hèn.

Đồng chí nhấn mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh to lớn, được vun đắp từ tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia và trách nhiệm với cộng đồng. Ngày hội không chỉ là dịp tổng kết, biểu dương các điển hình mà còn góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên trong mỗi người dân.

Đồng chí cũng nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức ngày hội gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 và tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam. Văn hóa không chỉ được thể hiện qua di tích, lễ hội, làn điệu dân ca hay trang phục truyền thống mà còn hiện diện trong tình làng nghĩa xóm, sự kính trọng người cao tuổi, chăm lo trẻ em, giúp đỡ người khó khăn, nếp sống văn minh và trách nhiệm với cộng đồng. Đối với địa bàn miền núi, biên giới như Pò Hèn, việc gìn giữ và phát huy những giá trị ấy càng có ý nghĩa quan trọng, tạo nên sức mạnh đoàn kết, gắn bó bền chặt giữa đồng bào các dân tộc.

Tại ngày hội, nhiều hoạt động văn hóa đã diễn ra, góp phần gắn kết tình đoàn kết, phát huy bản sắc văn hóa và sức mạnh cộng đồng.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị địa phương tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ và vai trò tự quản ở cơ sở; khai thác tiềm năng cảnh quan, di tích lịch sử, bản sắc văn hóa và lợi thế giao lưu biên giới để phát triển dịch vụ, du lịch cộng đồng, nâng cao đời sống nhân dân. Cùng với đó, chú trọng bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc, xây dựng thôn bản xanh, sạch, đẹp; nâng cao trách nhiệm của người dân trong phối hợp bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị. Cấp ủy, chính quyền cần sâu sát cơ sở, quan tâm an sinh xã hội, kịp thời giải quyết kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biên giới, đồng chí đề nghị mỗi người dân Pò Hèn tiếp tục nâng cao trách nhiệm, tích cực phối hợp với lực lượng chức năng và chính quyền địa phương trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Cấp ủy, chính quyền xã Hải Sơn cần sâu sát cơ sở, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân; quan tâm người có công, gia đình chính sách, hộ khó khăn; huy động hiệu quả các nguồn lực phát triển hạ tầng, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa và đời sống nhân dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn.

Đồng chí tin tưởng, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết và ý chí tự lực, tự cường, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Pò Hèn sẽ tiếp tục chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu bản sắc, ấm no, hạnh phúc; xứng đáng với truyền thống lịch sử thiêng liêng nơi biên cương Tổ quốc; góp phần xây dựng TP Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tại ngày hội, Ban công tác Mặt trận thôn đã phát động thi đua xây dựng khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc năm 2027.

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng đã đến viếng các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn.

*/ Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ thành phố dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày văn hoá Việt Nam tại khu 5, phường Hà Tu

Sáng 15/11, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh đã tới dự, chung vui với người dân khu 5, phường Hà Tu nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11 (1930-2026), Ngày Văn hoá Việt Nam 24/11.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội.

Khu phố 5, phường Hà Tu hiện có 1.192 hộ với hơn 4.000 nhân khẩu, chủ yếu là công nhân ngành Than và cán bộ, công nhân viên chức nghỉ hưu, trên địa bàn không còn hộ nghèo, cận nghèo.

Những năm qua, hệ thống chính trị của khu được củng cố, kiện toàn; công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên được quan tâm. Nhân dân trong khu thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước; khối đại đoàn kết ngày càng được mở rộng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày văn hoá Việt Nam tại khu phố 5, phường Hà Tu.

Lãnh đạo phường Hà Tu tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày văn hoá Việt Nam tại khu phố 5.

Ban Công tác Mặt trận và các chi hội, đoàn thể của khu phố đã phát huy hiệu quả trong tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân ngày càng được phát huy, góp phần xây dựng khu phố đoàn kết, an toàn, văn minh. Nổi bật như: Tổ chức 60 đợt ra quân vệ sinh môi trường với hơn 3.000 lượt người tham gia, thu gom hơn 2 tấn rác thải, khơi thông hàng nghìn mét cống, rãnh; hỗ trợ 21 hộ phát triển kinh tế, giúp đỡ 15 hộ khó khăn với tổng trị giá 25,6 triệu đồng. Năm 2026, có 99,5% hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 24 gia đình văn hóa tiêu biểu được biểu dương; khu phố được công nhận Khu phố văn hóa xuất sắc.

Vui mừng khi về dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, ngày hội văn hoá tại khu phố 5, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh biểu dương, chúc mừng những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Hà Tu nói chung, Khu dân cư số 5 nói riêng đạt được trong thời gian qua. Đồng chí ghi nhận tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và những nỗ lực của người dân trong xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, văn minh; đặc biệt là việc gìn giữ, phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, những giá trị văn hóa thợ mỏ hòa quyện với văn hóa bản địa và nhịp sống đổi mới của Hà Tu hôm nay.

Các tiết mục văn nghệ, nhảy dân vũ của bà con nhân dân khu phố 5.

Nhiều hoạt động sôi nổi trong ngày hội đã góp phần tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng khu dân cư.

Đồng chí biểu dương những việc làm thiết thực của nhân dân như hiến đất, dịch chuyển tường rào, bàn giao mặt bằng sạch để chỉnh trang nhiều tuyến đường trong khu dân cư; hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao. Đồng thời, đánh giá cao những hiến kế về xây dựng khu dân cư văn hóa kiểu mẫu, phát triển xã hội học tập, cải thiện cảnh quan đô thị, nhất là ý tưởng xây dựng đường Minh Hà trở thành phố công nhân, gắn bảo tồn văn hóa thợ mỏ với tạo sinh kế cho người dân.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí mong mỗi người dân, mỗi gia đình khu phố 5 và phường Hà Tu tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái; cùng nhau xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, chăm lo người có hoàn cảnh khó khăn, để tinh thần ngày hội được tiếp nối bằng những việc làm thiết thực, góp phần xây dựng khu dân cư ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo phường Hà Tu biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các phong trào thi đua của khu phố 5.

Khu phố 5 phát động hưởng ứng các phong trào thi đua, xây dựng "Khu dân cư không ma tuý, đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc"; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hoá và xây dựng đời sống văn hoá ở cộng đồng.

Đồng chí Phó Bí thư Thành uỷ đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục gần dân, sát dân, lắng nghe, trân trọng và phát huy những ý kiến, sáng kiến của nhân dân; kịp thời quan tâm, giải quyết những kiến nghị chính đáng, đồng hành cùng nhân dân trong xây dựng và phát triển địa phương. Đồng thời tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, nghĩa tình và những giá trị văn hóa tốt đẹp đã được vun đắp qua nhiều thế hệ, khu phố 5 sẽ tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực vào xây dựng phường Hà Tu ngày càng văn minh, giàu đẹp, trở thành một địa bàn kinh tế - văn hóa năng động của thành phố Quảng Ninh.

*/ Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Quảng Ninh, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Hà Lầm

Ngày 15/11, hòa chung không khí vui tươi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Quảng Ninh, đã đến dự, chung vui cùng nhân dân khu phố Hà Trung 3, phường Hà Lầm.

Không khí vui tươi phấn khởi trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố Hà Trung 3, phường Hà Lầm.

Khu phố Hà Trung 3 được thành lập trên cơ sở sắp xếp, sáp nhập từ ngày 1/7/2026. Khu phố hiện có 810 hộ với 3.186 nhân khẩu, được chia thành 7 cụm dân cư, trải dài theo trục đường 336.

Thời gian qua, với tinh thần đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm cộng đồng, nhân dân khu phố đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nổi bật, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 99,75%; nhân dân đồng thuận hiến đất, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án hồ điều hòa Hòa Bình; các loại quỹ hoàn thành 100% chỉ tiêu, thu thuế qua ứng dụng eTax Mobile đạt 120% kế hoạch. Cùng với đó, khu phố và các tổ chức đoàn thể đã huy động gần 50 triệu đồng triển khai các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chăm lo an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Quảng Ninh, đến dự và chung vui cùng người dân tại khu phố Hà Trung 3, phường Hà Lầm.

Đến dự và chung vui cùng bà con khu phố Hà Trung 3, phường Hà Lầm trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Nguyễn Hồng Dương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Quảng Ninh, ghi nhận, biểu dương những kết quả khu phố Hà Trung 3 đã đạt được trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển phong trào văn hóa, tích cực xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, nghĩa tình.

Đồng chí nhấn mạnh: Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy mô và yêu cầu nhiệm vụ tại các khu dân cư ngày càng cao, cấp ủy, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở và kịp thời nắm bắt, giải quyết những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Hoạt động thể thao trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố Hà Trung 3.

Đối với chính quyền phường Hà Lầm, đồng chí yêu cầu cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, đồng hành cùng các khu phố; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân, giải quyết tốt những vấn đề thuộc thẩm quyền. Qua đó, tiếp tục lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng văn minh, hiện đại.

*/ Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, dự Ngày hội Đại đoàn kết tại khu phố Phú Ninh, phường Bình Khê

Sáng 15/11, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu phố Phú Ninh, phường Bình Khê.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tặng hoa chúc mừng khu phố Phú Ninh, phường Bình Khê.

Khu phố Phú Ninh hiện có 719 hộ với 2.580 nhân khẩu; số hộ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 60%.

Năm 2026, cán bộ và nhân dân khu phố tiếp tục duy trì các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo an sinh xã hội. Khu phố có 632 hộ đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; 716/719 hộ được bình xét, đề nghị công nhận Gia đình văn hóa, đạt khoảng 99,6%.

Trong năm, hai hộ khó khăn được hỗ trợ xây nhà với tổng kinh phí 247 triệu đồng. Các cuộc vận động đóng góp quỹ, chăm lo an sinh xã hội và hoạt động dành cho thiếu nhi huy động được trên 200 triệu đồng. Khu phố tổ chức 15 đợt ra quân vệ sinh môi trường; 295 hộ tại khu vực đã có hạ tầng mạng nước đăng ký, lắp đặt sử dụng nước sạch.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, thông tin khái quát một số kết quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố Phú Ninh trong thực hiện các phong trào thi đua, phát triển kinh tế và xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng chí đề nghị khu phố tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, phát huy dân chủ ở cơ sở, khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo của nhân dân trong lao động, sản xuất. Chú trọng mở rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, nâng cao chất lượng sản phẩm; thúc đẩy chuyển đổi ngành nghề sang thương mại, dịch vụ, cơ khí và xây dựng, phù hợp với điều kiện của địa phương.

Cùng với nâng cao đời sống vật chất, khu phố cần phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo điều kiện để đông đảo người dân tham gia. Đồng chí gợi mở việc vận động xã hội hóa trang trí hoa, cây cảnh trên các tuyến đường, gắn xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp với quảng bá sản phẩm đặc trưng của phường Bình Khê.

Đồng chí cũng lưu ý khu phố giữ vững an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, nâng cao cảnh giác trước các nguy cơ trên không gian mạng; phát huy truyền thống đoàn kết để xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, an toàn, ấm no, hạnh phúc.

*/ Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô

Sáng 15/11, đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày hội Văn hóa Việt Nam tại thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, tặng hoa chúc mừng thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô.

Thôn Đồng Văn được thành lập từ ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập 3 thôn: Khu Chợ, Đồng Thắng và Cẩm Hắc. Thôn có diện tích tự nhiên 13 km², trong đó có 2,5 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Toàn thôn hiện có 275 hộ với 1.319 nhân khẩu, gồm 4 dân tộc Tày, Dao, Kinh, Sán Chỉ cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 90%. Sau sáp nhập, Chi bộ thôn hiện có 67 đảng viên; Ban Công tác Mặt trận được kiện toàn với 11 thành viên.

Thời gian qua, thôn đã tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm, thôn đã tổ chức các cuộc họp kết hợp tuyên truyền, thu hút trên 754 lượt người tham gia. Đặc biệt, trong các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%. Việc bầu trưởng thôn cũng nhận được sự hưởng ứng, tham gia đầy đủ của đại diện các hộ gia đình.

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 84 triệu đồng/năm; qua rà soát, toàn thôn không còn hộ nghèo. Hiện thôn có 34 hộ kinh doanh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Năm 2026, có 267/275 hộ được bình xét đạt danh hiệu Gia đình văn hóa.

Lãnh đạo xã tặng hoa và quà chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Đồng Văn.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, ghi nhận, biểu dương những kết quả mà cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đồng Văn đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, thôn cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Xây dựng Chi bộ thôn thực sự là hạt nhân chính trị, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất và xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh; tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể; vận động nhân dân tích cực thi đua phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời giữ vững an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, nhiều gia đình và cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư đã được UBND xã Hoành Mô biểu dương, tôn vinh và khen thưởng.

Các hoạt động văn nghệ, vui chơi được tổ chức tại ngày hội.

Tại ngày hội, thôn Đồng Văn cũng tổ chức phát động hưởng ứng các phong trào thi đua xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc; chung tay giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống và xây dựng đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.

Ngày hội là dịp để cán bộ và nhân dân trong thôn cùng nhìn lại những kết quả đạt được, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm xây dựng thôn Đồng Văn ngày càng phát triển, văn minh, giàu đẹp.

*/ Đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, dự Ngày hội Đại đoàn kết tại phường Quang Hanh

Sáng 15/11, khu phố 1, phường Quang Hanh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam. Dự và chung vui với nhân dân khu phố có đồng chí Dương Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy.

Lãnh đạo thành phố Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng khu phố 1, phường Quang Hanh.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc được biểu diễn tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam ở khu phố 1, phường Quang Hanh.

Sau sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, khu phố 1, phường Quang Hanh, được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 khu phố 9B, 10A và 10B. Địa bàn khu phố trải dài gần 4km dọc Quốc lộ 18A, với 805 hộ dân (hơn 3.000 nhân khẩu). Sau sắp xếp, 16 tổ nhân dân được kiện toàn thành 9 tổ, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác quản lý, điều hành và tổ chức các phong trào tại cơ sở.

Ngay sau khi thành lập, cấp ủy, ban công tác mặt trận và các đoàn thể khu phố đã tập trung vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn môi trường sống. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân được quan tâm; các hoạt động cộng đồng ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia.

Đông đảo người dân tới tham dự và chung vui tại ngày hội.

Nổi bật là các phong trào “Thứ Bảy, Chủ nhật xanh”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; duy trì việc treo cờ Tổ quốc trong các dịp lễ, kỷ niệm; hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào xây dựng gia đình văn hóa được triển khai đồng bộ, toàn khu phố có 735 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó 21 gia đình tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng nhìn lại những kết quả đạt được, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng cộng đồng dân cư đoàn kết, văn minh. Không khí ngày hội thêm sôi nổi với các tiết mục văn nghệ, múa sạp, kéo co… tạo không gian giao lưu, gắn kết giữa các thế hệ, lan tỏa niềm vui và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Dương Mạnh Cường, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, ghi nhận, biểu dương những kết quả khu phố 1 đạt được trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân phường Quang Hanh nói chung, khu phố 1 nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Trong đó, chú trọng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy nguồn lực nội sinh và sức mạnh mềm văn hóa; đề cao vai trò của các chức sắc tôn giáo, người có uy tín và những cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng; xây dựng mối quan hệ gắn bó, đồng thuận giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

Lãnh đạo thành phố chung vui nhảy sạp cùng người dân khu phố 1, phường Quang Hanh.

Người dân khu phố 1, phường Quang Hanh cùng nhảy sạp, hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội.

Ngày hội không chỉ là dịp gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư mà còn góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức tự quản và sức mạnh đồng thuận trong nhân dân; góp phần xây dựng khu phố ngày càng xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh, hiện đại.

*/ Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Đông Hải, xã Đông Ngũ

Ngày 15/11, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Quảng Ninh, đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và nhân dân thôn Đông Hải, xã Đông Ngũ, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026), gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - UBND - HĐND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Ngũ.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, tặng hoa và quà cho cán bộ và nhân dân thôn Đông Hải, xã Đông Ngũ.

Thôn Đông Hải được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 thôn Nà Bấc, Làng Đài và Làng Nhội, hiện có 556 hộ với trên 2.215 nhân khẩu, gồm 8 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong năm 2026, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, Chi bộ, sự hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, sự phối hợp của các chi hội, đoàn thể và đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, thôn Đông Hải đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố và phát huy; các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả.

Toàn thôn có 548/556 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 98,56%. Đặc biệt, nhân dân đã tự nguyện hiến trên 2.500m² đất và tài sản trên đất để phục vụ xây dựng, chỉnh trang các công trình công cộng, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.

Công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được quan tâm thực hiện. Ban Công tác Mặt trận thôn đã vận động Quỹ Vì người nghèo được 9,5 triệu đồng, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được 8 triệu đồng, qua đó góp phần lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái, chăm lo các gia đình chính sách, hộ nghèo và những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, chụp ảnh lưu niệm cùng các em nhỏ dân tộc Sán Chỉ ở thôn Đông Hải, xã Đông Ngũ.

Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2027, thôn Đông Hải xác định tiếp tục củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy ước khu dân cư. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tham gia vệ sinh môi trường, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp.

Thôn phấn đấu có từ 95% số hộ gia đình trở lên đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa; đồng thời tiếp tục quan tâm công tác an sinh xã hội, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, nâng cao đời sống và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy tham quan không gian trưng bày văn hóa tại Ngày hội Đại đoàn kết khu dân cư thôn Đông Hải.

Đến dự và chung vui cùng cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Đông Hải, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, vui mừng, phấn khởi trước không khí đoàn kết, vui tươi của cán bộ và nhân dân thôn Đông Hải; đồng thời chúc mừng, ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đông Ngũ nói chung, khu dân cư thôn Đông Hải nói riêng đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí biểu dương tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm và sự nỗ lực của nhân dân trong xây dựng khu dân cư ngày càng khang trang, văn minh; đặc biệt là tinh thần đồng thuận, sự chung sức, đồng lòng của cán bộ và nhân dân trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy mong muốn cán bộ và nhân dân thôn Đông Hải tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, giữ gìn và vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư; tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động do địa phương phát động, chung sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

Lãnh đạo xã Đông Ngũ tặng hoa chúc mừng Ngày hội Đại đoàn kết thôn Đông Hải.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và lãnh đạo xã Đông Ngũ đã trao tặng hoa và quà tới cán bộ và nhân dân thôn Đông Hải, thể hiện sự quan tâm, động viên đối với cộng đồng dân cư nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

*/ Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại phường Vàng Danh

Sáng 15/11, khu phố Vàng Danh 4, phường Vàng Danh tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày hội Văn hóa Việt Nam và tổng kết phong trào thi đua năm 2026. Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, cùng đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân khu phố.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, phát biểu tại ngày hội.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi, các đại biểu và nhân dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

Người dân khu phố Vàng Danh 4, phường Vàng Danh, phấn khởi đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khu phố Vàng Danh 4 được thành lập từ ngày 1/7/2026 trên cơ sở sáp nhập 3 khu phố Vàng Danh 6, Vàng Danh 7 và Miếu Thán - Đồng Bống. Hiện khu phố có 649 hộ với 2.321 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào Dao Thanh Y chiếm 34,5% số hộ. Mặc dù địa bàn rộng, dân cư phân bố không đồng đều, song với sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại khu dân cư tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Năm 2026, khu phố có 631/649 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, chiếm 97,22%; không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo. Công tác khuyến học, khuyến tài, chăm lo an sinh xã hội được quan tâm, với 170 học sinh giỏi, học sinh xuất sắc được khen thưởng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.

Đông đảo đại biểu và nhân dân khu phố Vàng Danh 4, phường Vàng Danh, tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Đặc biệt, phong trào nhân dân chung sức xây dựng hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư đạt nhiều kết quả thiết thực. Trong năm, có 15 hộ dân đã tự nguyện hiến gần 1.500m² đất ở, đất ruộng; tháo dỡ gần 400m tường rào, móng nhà và chặt bỏ gần 100 cây trồng để phục vụ mở rộng đường giao thông mà không yêu cầu bồi thường. Với sự đồng thuận của nhân dân cùng nguồn lực hỗ trợ của địa phương và doanh nghiệp, nhiều tuyến đường giao thông, công trình thủy lợi được đầu tư, nâng cấp, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, phục vụ sản xuất và làm thay đổi diện mạo khu dân cư.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 tại khu phố Vàng Danh 4, phường Vàng Danh.

Cùng với đó, khu phố tích cực vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, thực hiện nếp sống văn minh. Các hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào Dao Thanh Y được quan tâm bảo tồn, phát huy, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, trao Bằng khen của UBND thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng chính quyền cơ sở.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Chí Thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Quảng Ninh, ghi nhận, biểu dương những kết quả khu phố Vàng Danh 4 đạt được trong năm 2026, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong hiến đất, đóng góp công sức xây dựng hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư. Đồng chí đề nghị cấp ủy, Ban lãnh đạo khu phố, Ban Công tác Mặt trận tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc sau sáp nhập; phát huy dân chủ ở cơ sở, vận động nhân dân chung sức xây dựng khu phố văn minh, an toàn. Đồng thời, chú trọng giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa; tăng cường phòng, chống tệ nạn xã hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và chăm lo đời sống nhân dân, góp phần xây dựng phường Vàng Danh ngày càng phát triển.

Nhân dịp này, khu phố Vàng Danh 4 đã biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình và cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước năm 2026.

*/ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu phố Quỳnh Lâu, phường Hiệp Hòa

Ngày 15/11, khu phố Quỳnh Lâu, phường Hiệp Hòa đã long trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Tới dự có đồng chí Mai Vũ Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo phường Hiệp Hòa cùng đông đảo nhân dân trong khu phố.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam ở khu phố Quỳnh Lâu, phường Hiệp Hòa.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), cán bộ và nhân dân khu phố Quỳnh Lâu đã cùng nhau ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ. Đồng thời, ngày hội cũng tôn vinh các giá trị văn hóa lịch sử lâu đời của địa phương, đặc biệt là di tích lịch sử cấp thành phố - đình Quỳnh Lâu.

Đồng chí Mai Vũ Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, tặng hoa chúc mừng khu phố Quỳnh Lâu (phường Hiệp Hòa).

Khu phố Quỳnh Lâu hiện có 558 hộ gia đình với 2.121 nhân khẩu. Trong năm 2026, khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố tiếp tục được củng cố vững chắc, tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đời sống của người dân không ngừng được cải thiện với thu nhập bình quân đầu người ước đạt 87 triệu đồng/năm; tỷ lệ lao động có việc làm đạt 98%; trên địa bàn không còn hộ cận nghèo và tỷ lệ nhà ở kiên cố hóa đạt 99%.

Đặc biệt, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh" được nhân dân đồng thuận, nhiệt tình hưởng ứng. Trong năm, nhân dân đã hiến trên 200 m² đất ở, 1.350 m² đất nông nghiệp và di dời mồ mả để nâng cấp, cải tạo các tuyến đường giao thông, hệ thống rãnh thoát nước sinh hoạt. Các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phong trào chuyển đổi số và xây dựng đời sống văn hóa được triển khai đồng bộ. Qua bình xét năm 2026, toàn khu phố có 525 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa (đạt 95,4%), khu phố vinh dự đạt danh hiệu “Khu phố văn hóa tiêu biểu”.

Các tiết mục văn nghệ do cán bộ, đảng viên, hội viên tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân khu phố Quỳnh Lâu, phường Hiệp Hòa biểu diễn.

Nhân dịp này, UBND phường Hiệp Hòa đã khen thưởng cho khu phố Quỳnh Lâu và 5 hộ gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc năm 2026. Khu phố cũng đã tổ chức biểu dương, khen thưởng cho 8 hộ gia đình có nhiều đóng góp tích cực trong các phong trào xây dựng cộng đồng và trao tặng quà cho 4 cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ngay sau phần lễ, các đại biểu cùng toàn thể nhân dân khu phố Quỳnh Lâu đã cùng tham gia "Bữa cơm đoàn kết" trong không khí đầm ấm, thắm đượm tình làng nghĩa xóm.

*/ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Tân Lập, xã Đầm Hà

Ngày 15/11, thôn Tân Lập, xã Đầm Hà tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tại khu dân cư. Dự ngày hội có đồng chí: Đỗ Thị Ninh Hường, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Quảng Ninh; lãnh đạo xã Đầm Hà, lãnh đạo Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã.

Đại biểu và nhân dân dự Ngày hội.

Thôn Tân Lập được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 thôn: Tân Mai, Thái Lập, Bình Minh và Tân Hợp, hiện có 530 hộ với 2.167 nhân khẩu, gồm 5 dân tộc cùng sinh sống. Năm 2026, cán bộ và nhân dân trong thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và đạt nhiều kết quả nổi bật. Toàn thôn không còn hộ nghèo, hộ cận nghèo; 526/530 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm 99,25%; thôn được công nhận thôn văn hóa năm 2026. Khoảng 95% đường thôn, ngõ xóm được cứng hóa; 7 tuyến mương nội đồng được xây dựng, sửa chữa.

Các phong trào bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội tiếp tục được duy trì hiệu quả. Đáng chú ý, mô hình “Dân vận khéo” gắn với ứng dụng công nghệ số, phát triển kinh tế bền vững được triển khai thiết thực; thôn duy trì 13 nhóm Zalo, thành lập Tổ tuyên truyền, hỗ trợ công nghệ số và có 8 hộ tham gia mô hình “Nhà nông thông minh”. Các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Nhiều tiết mục văn nghệ được biểu diễn trong Ngày hội.

Phát biểu tại Ngày hội, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường ghi nhận, biểu dương những kết quả thôn Tân Lập đạt được; đồng thời đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, chăm lo an sinh xã hội. Cùng với đó, nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân tộc, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh trật tự, hướng tới xây dựng khu dân cư an toàn, thôn sạch ma túy; phát huy hiệu quả các mô hình dân vận khéo, đẩy mạnh chuyển đổi số trong đời sống và sản xuất.

*/ Thôn Thống Nhất (xã Hải Lạng) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đầm ấm, vui tươi

Sáng 15/11, hòa chung không khí phấn khởi của tất cả các thôn, khu trên địa bàn toàn thành phố, cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Thống Nhất (xã Hải Lạng) đã trang trọng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Bà con nhân dân các dân tộc thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng, trong các trang phục truyền thống của dân tộc mình nô nức tới Nhà văn hóa thôn chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng, hiện có 410 hộ với gần 1.900 nhân khẩu; gồm 7 dân tộc: Kinh, Tày, Dao, Sán Dìu, Sán Chỉ, Mường, Thái cùng sinh sống. Nhân dân trong thôn chủ yếu sinh sống bằng nghề ngư nghiệp, nông lâm nghiệp và kinh doanh dịch vụ. Mỗi gia đình có một điều kiện, hoàn cảnh khác nhau nhưng bà con luôn cần cù, chịu khó, đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và lao động sản xuất.

Các tiết mục văn nghệ hấp dẫn, rực rỡ sắc màu được chị em phụ nữ thôn dàn dựng và biểu diễn trong ngày hội.

Trong không khí đầm ấm, thắm đượm tình làng nghĩa xóm, các đại biểu và nhân dân thôn Thống Nhất đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại cộng đồng dân cư trong năm 2026.

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, Ban Công tác Mặt trận thôn đã triển khai toàn diện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên các mặt công tác trọng tâm. Nổi bật là tinh thần đoàn kết phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng thông qua việc phát huy thế mạnh nông, lâm, ngư nghiệp và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn.

Thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng, tuyên dương, khen thưởng các tập thể, hộ gia đình tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào, hoạt động của thôn.

Phong trào đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa và phát huy truyền thống đền ơn đáp nghĩa đi vào chiều sâu, thực hiện nghiêm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Đặc biệt, thôn đã hoàn thành sớm việc khám sức khỏe toàn dân với 832/832 công dân tham gia (đạt 100%), là một trong những địa bàn thực hiện tốt và sớm nhất toàn xã.

Đại diện nhân dân trong thôn góp ý vào việc sửa đổi hương ước, quy ước và các nhiệm vụ trọng tâm của thôn.

Cùng với đó, nhân dân trong thôn tích cực đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp; duy trì hiệu quả 22 buổi ra quân vệ sinh môi trường vào ngày chủ nhật với 880 lượt cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia chăm sóc đường hoa, cây xanh, phân loại rác thải, góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác đoàn kết chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn xã hội được giữ vững; nhân dân thực hiện nghiêm hương ước, quy ước, hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác quân sự năm 2026 với 20/20 công dân tham gia khám sơ tuyển; đồng thời phối hợp hiệu quả trong rà soát, cập nhật, làm sạch dữ liệu đất đai phục vụ chuyển đổi số tại địa phương.

Hoạt động đoàn kết phát huy dân chủ, tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở trong sạch, vững mạnh được thực hiện nền nếp thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu Hội đồng nhân dân xã, lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng.

Phát huy những thành quả đạt được, bước sang năm 2027, Ban Công tác Mặt trận thôn Thống Nhất xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chăm lo đời sống nhân dân; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa gắn với thực hiện chủ trương lấy ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam và Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11-24/11).

Đại diện các tổ chức, đoàn thể của thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng ký kết giao ước thi đua thực hiện các phong trào, cuộc vận động trên địa bàn thôn với sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Thế Lãm, Thành ủy viên, Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố và các đại biểu tham dự.

Đồng thời, thôn tập trung quan tâm bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn sáng, xanh, sạch, đẹp, duy trì mô hình thắp sáng đường quê; tăng cường công tác tuyên truyền, giữ gìn an ninh trật tự và chấp hành pháp luật, phát huy vai trò các tổ tự quản, tổ hòa giải và chủ động phòng ngừa tội phạm, lừa đảo trên không gian mạng; phát huy dân chủ, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể gắn với chuyển đổi số, sử dụng dịch vụ công trực tuyến…

Cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng cùng chung vui trong bữa cơm đoàn viên của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cùng với đó, thôn tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, lấy hiệu quả thiết thực làm thước đo và kịp thời biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình và phát triển bền vững.