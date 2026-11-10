Ba Chẽ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết và phiên chợ vùng cao

Trong 2 ngày 13 và 14/11, tại khu vực chợ Ba Chẽ (thôn Trường Sơn, xã Ba Chẽ) sẽ tổ chức phiên chợ vùng cao tháng 11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 với chủ đề “Lan tỏa bản sắc văn hóa, gắn kết cộng đồng, cùng xây dựng quê hương giàu đẹp”.

Chuỗi sự kiện phiên chợ vùng cao tháng 11 gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại xã Ba Chẽ.

Đến với phiên chợ, người dân và du khách sẽ được hòa mình vào không gian văn hóa cộng đồng phong phú, rực rỡ sắc màu vùng cao, mua sắm tại các gian hàng trưng bày, giới thiệu nông sản và sản phẩm OCOP của địa phương, thưởng thức đặc sản và tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian sôi nổi như giao lưu bóng chuyền hơi, đẩy gậy, cõng vợ, chạy việt dã.

Đặc biệt, vào tối 13/11, diễn ra chương trình nghệ thuật đặc sắc với các tiết mục dân ca, dân vũ, trình diễn nhạc cụ truyền thống và các tiết mục đoạt giải cao tại Liên hoan “Tiếng hát khu dân cư thành phố Quảng Ninh” Cụm số 7.

Sáng 14/11, diễn ra Lễ phát động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), trình diễn trang phục dân tộc, dân vũ và các trò chơi dân gian dành cho học sinh, nhân dân trước khi tiến hành bế mạc, trao giải.

Được biết, ngay sau khi phiên chợ kết thúc, sáng 15/11, đồng loạt 16/16 thôn trên địa bàn xã Ba Chẽ sẽ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các nhà văn hóa thôn tạo khí thế thi đua sôi nổi, thắt chặt tinh thần đoàn kết cộng đồng, qua đó khơi dậy khát vọng vươn lên và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.