Siết chặt kỷ cương, ngăn ngừa tham nhũng, lãng phí

Thời gian qua, Quảng Ninh triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; gắn phòng ngừa với siết chặt kỷ luật, kỷ cương công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công, xây dựng bộ máy liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được thành phố triển khai gắn với nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các sở, ban, ngành, địa phương ban hành 1.140 văn bản liên quan đến công tác này; riêng Đảng ủy UBND thành phố và UBND thành phố ban hành 84 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được chú trọng với 546 hội nghị, tập huấn, thu hút 78.366 lượt CBCCVC-NLĐ tham dự.

Lãnh đạo phường Liên Hòa khảo sát thực tế tại một số tuyến đường, công trình và khu dân cư trên địa bàn theo kiến nghị của người dân.

Một trong những giải pháp trọng tâm là rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách; kịp thời khắc phục những sơ hở, bất cập có thể bị lợi dụng để trục lợi. Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoặc thay thế.

Việc công khai, minh bạch tiếp tục được thực hiện trong các lĩnh vực như TTHC, dự toán, quyết toán ngân sách, thu chi tài chính, kê khai tài sản theo quy định... Thành phố đã công khai quyết toán ngân sách năm 2025, đồng thời công bố các quy hoạch chiến lược, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin và giám sát hoạt động quản lý nhà nước.

Trong quản lý, sử dụng tài sản công, Quảng Ninh tăng cường rà soát, ban hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức, bảo đảm tuân thủ pháp luật. 9 tháng năm 2026 có 75 văn bản về định mức, tiêu chuẩn, chế độ được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, hoặc bãi bỏ; trong đó UBND thành phố ban hành 10 quyết định, các sở, ngành, địa phương ban hành 65 văn bản. Việc chuẩn hóa các quy định góp phần nâng cao trách nhiệm quản lý, hạn chế nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu được tăng cường. Thanh tra thành phố tiến hành 6 cuộc thanh tra tại 9 đơn vị về thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Đến nay đã kết thúc 5 cuộc, ban hành 8 kết luận, một cuộc đang thanh tra trực tiếp. Qua thanh tra, cơ quan chức năng chỉ ra những tồn tại trong công khai, minh bạch, định mức tài chính, ngân sách và mua sắm, song chưa phát hiện hành vi tham nhũng. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị tổ chức 5 cuộc kiểm tra tại 9 đơn vị về thực hiện quy định định mức, tiêu chuẩn, chế độ; qua kiểm tra, một tập thể và 7 cá nhân bị kỷ luật cảnh cáo.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính được xác định là giải pháp quan trọng để phòng ngừa tiêu cực, thành phố đã triển khai kế hoạch chấn chỉnh lề lối làm việc, hướng tới giảm tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính và 10% số lượng hội nghị hằng năm. Việc đánh giá CBCCVC gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, xác định rõ trách nhiệm và sản phẩm đầu ra, tạo cơ sở xem xét những trường hợp năng lực yếu kém, né tránh, hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Hoạt động kiểm tra công vụ tập trung vào việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tiến độ giải quyết nhiệm vụ, tiếp nhận TTHC và quản lý tài chính, ngân sách, tài sản công. Từ đầu năm đến nay, thành phố thành lập 4 đoàn kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời kiểm tra việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và chuẩn hóa dữ liệu đất đai. Qua kiểm tra, đã có 3 cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong thi hành nhiệm vụ.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ thành phố giám sát việc triển khai các dự án chỉnh trang, đầu tư nâng cao chất lượng đô thị và khu dân cư tại phường Cao Xanh.

Cùng với đó, thành phố chú trọng chuyển đổi vị trí công tác. 9 tháng năm 2026, đã có 49 trường hợp được chuyển đổi vị trí nhằm phòng ngừa tham nhũng; một trường hợp được đình chỉ, tạm đình chỉ và chuyển sang vị trí công tác khác do xung đột lợi ích. Thành phố cũng thành lập tổ công tác theo dõi, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kịp thời chấn chỉnh biểu hiện nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh nhằm tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý. Các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cải cách hành chính với tổng số 592 nhiệm vụ. Đến nay, 100% đơn vị thực hiện chi trả lương, phụ cấp cho CBCCVC bằng hình thức chuyển khoản. Thanh toán phí, lệ phí, học phí, viện phí, các khoản thuế, phí, lương hưu và trợ cấp an sinh xã hội đều được thực hiện trên môi trường điện tử, góp phần giảm khâu trung gian, tăng khả năng kiểm soát giao dịch.

Công tác kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập được triển khai tại 94 đơn vị với 4.044 người thuộc diện kê khai. Thanh tra thành phố hoàn thành xác minh đối với 30 người thuộc 17 đơn vị; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cấp xã xác minh 4 trường hợp, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xác minh 35 trường hợp. Qua xác minh, chưa phát hiện vi phạm trong thực hiện kê khai tài sản, thu nhập.

Đối với các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, thành phố tập trung rà soát pháp lý, phân loại vướng mắc và xác định hướng xử lý nhằm khơi thông nguồn lực, hạn chế lãng phí đất đai, vốn đầu tư. Qua rà soát, có 203 dự án, công trình thuộc diện này; 145 dự án đã được xử lý, không còn vướng mắc, 43 dự án đã hoàn thành rà soát pháp lý và đề xuất hướng giải quyết, 15 dự án tiếp tục được rà soát. Trong số 70 dự án được cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo 751, có 48 dự án đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn, 22 dự án đang tiếp tục thực hiện phương án xử lý.

Việc sắp xếp, xử lý nhà, đất dôi dư sau khi tổ chức lại bộ máy cũng được chú trọng. Tính đến ngày 11/9/2026, thành phố tiếp nhận 97 cơ sở nhà, đất do các cơ quan Trung ương chuyển giao, đồng thời chỉ đạo rà soát, xây dựng phương án sắp xếp và ban hành quyết định xử lý theo quy định. Qua đó, thành phố hướng tới sử dụng hiệu quả tài sản công, hạn chế tình trạng bỏ trống hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Cùng với phòng ngừa, công tác điều tra, truy tố, xét xử và thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế, tiêu cực được quan tâm. 9 tháng năm 2026, các cơ quan tố tụng thụ lý 23 vụ án tham nhũng, chức vụ với 131 bị can; đã giải quyết 15 vụ với 69 bị can (chuyển đề nghị truy tố); 8 vụ với 62 bị can đang điều tra. Tổng số tài sản phải thu hồi trong các vụ án này gần 20 tỷ đồng, đã thu hồi hơn 15,69 tỷ đồng. Đối với các vụ án kinh tế, tiêu cực liên quan đến cán bộ, đảng viên, số tài sản phải thu hồi là 1,326 tỷ đồng và đã thu hồi đầy đủ.

Có thể thấy, Quảng Ninh đang triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, gắn trách nhiệm người đứng đầu với hiệu quả thực thi công vụ. Thời gian tới, thành phố tiếp tục siết chặt kỷ luật, nâng cao trách nhiệm giải trình và sử dụng hiệu quả nguồn lực công; qua đó góp phần xây dựng nền hành chính liêm chính, phục vụ, củng cố niềm tin của nhân dân.