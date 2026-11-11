Tinh gọn bộ máy, nâng chất phục vụ

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra những yêu cầu mới trong công tác cải cách hành chính, đặc biệt là bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục. Cùng với việc sắp xếp tổ chức, Quảng Ninh chú trọng đổi mới phương thức điều hành, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số và cải thiện chất lượng phục vụ tại các cơ quan hành chính.

Sau khi hoàn thành sắp xếp các phòng chuyên môn thuộc 14/14 sở, ngành và 54/54 xã, phường, đặc khu, bộ máy hành chính được tổ chức theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, hạn chế chồng chéo, trùng lặp. Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp thành phố và cấp xã được kiện toàn, đưa vào hoạt động từ ngày 1/1/2026, góp phần duy trì việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) thông suốt.

Người dân thực hiện các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Uông Bí.

Cùng với đó, công tác phân cấp, phân quyền, ủy quyền tiếp tục được đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, UBND thành phố đã ban hành 64 quyết định phân cấp, ủy quyền, tăng tính chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời giảm tầng nấc trung gian trong giải quyết công việc.

Cải cách hành chính được tập trung thực hiện theo hướng giảm thời gian, chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đến nay, 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương được cung cấp qua dịch vụ công trực tuyến, đồng thời được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh. Thành phố đã rà soát, cắt giảm 40% thời gian giải quyết đối với 1.249/2.069 TTHC do Trung ương quy định. Với nhóm thủ tục liên quan đến sản xuất, kinh doanh, 703/1.031 thủ tục được đơn giản hóa, thời gian giải quyết giảm 39%.

Những chuyển biến này được phản ánh qua kết quả tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Toàn thành phố đã tiếp nhận 652.503 hồ sơ, giải quyết 635.870 hồ sơ; trong đó 627.507 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt 98,7%. Tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố đạt 98,7%, cấp xã đạt 99,3%. Việc số hóa hồ sơ, trả kết quả điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục được mở rộng, góp phần giảm thời gian giao dịch và tăng tính minh bạch.

Đặc biệt, các mô hình hỗ trợ người dân như quầy tiếp nhận thay, tổ tư vấn giải quyết TTHC, kiosk thông minh và hệ thống cấp bản sao số tài liệu điện tử được triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố và 9 địa phương. Các mô hình bước đầu phát huy hiệu quả, với 16.909 lượt tiếp cận chức năng và 257 hồ sơ được cấp bản sao số. Bà Vũ Thị Liên (khu 2, phường Cao Xanh) chia sẻ: Trước đây, tôi thường phải tìm hiểu nhiều nơi mới biết cần chuẩn bị những giấy tờ gì. Khi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, được hướng dẫn cụ thể nên việc hoàn thiện hồ sơ thuận tiện và nhanh hơn.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ hạ tầng số, thành phố tập trung đầu tư đồng bộ, hoàn thiện các nền tảng dùng chung, tăng cường khả năng kết nối, liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin của thành phố. Hiện nay tỷ lệ dân số được phủ sóng 4G đạt 100%, phủ sóng 5G đạt 94%; 99,74% hộ gia đình có thuê bao băng rộng cố định FTTH. Bình quân, tỷ lệ ban hành văn bản toàn trình trong khối cơ quan chính quyền đạt 89,86%. Thành phố cũng triển khai các nền tảng AI hỗ trợ công vụ, phòng họp không giấy, hệ thống theo dõi nhiệm vụ và các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành.

Song song với chuyển đổi số, việc hoàn thiện thể chế và nâng cao chất lượng thực thi công vụ được chú trọng nhằm tạo nền tảng cho hoạt động quản lý, điều hành hiệu quả hơn. Các dự thảo văn bản trước khi trình ban hành đều được thẩm định theo quy định, bảo đảm tính chặt chẽ và phù hợp trong quá trình xây dựng chính sách. Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng được quan tâm nâng cao năng lực thông qua các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng; từ đầu năm đến nay 77 lớp đã được tổ chức với 6.013 lượt học viên tham gia.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ, từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn trong vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến thực chất và chất lượng giải quyết hồ sơ đúng hạn. Cùng với đó là tăng cường đào tạo kỹ năng số, đạo đức công vụ; nâng cao trách nhiệm của cán bộ trực tiếp giải quyết thủ tục; kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm, chậm trễ. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp tiếp tục là những nhiệm vụ trọng tâm.