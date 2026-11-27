Thực hành tiết kiệm trong quản lý vốn đầu tư công

Những năm qua, Quảng Ninh luôn triển khai nhiều giải pháp nhằm sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách, đặc biệt là thực hành tiết kiệm trong quản lý vốn đầu tư công. Tiết kiệm không chỉ là giảm chi phí, mà còn là lựa chọn đúng dự án, bố trí vốn đúng thời điểm và hạn chế nguồn lực bị “đóng băng”.

Ngay từ đầu năm 2026, thành phố chủ động giao kế hoạch vốn tạo tiền đề để các chủ đầu tư, địa phương triển khai nhiệm vụ. Tiêu biểu như Quyết định số 4869/QĐ-UBND ngày 22/12/2025 của UBND thành phố về giao dự toán ngân sách và phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2026 hoàn thành trước ngày 31/12/2025; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 26/1/2026 về đẩy nhanh tiến độ dự án, giải ngân hiệu quả vốn đầu tư công tiếp tục thúc đẩy triển khai từ đầu năm.

Nhà thầu tăng tốc thi công đường ven sông, đóng góp cho mục tiêu tăng trưởng.

Cùng với đó, thành phố thường xuyên rà soát tiến độ, khả năng giải ngân từng dự án, điều chuyển vốn từ công trình chưa có khả năng thực hiện sang dự án có nhu cầu và đủ điều kiện hấp thụ vốn. Năm 2026, Sở Tài chính tham mưu UBND thành phố thực hiện 14 lần điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, giảm vốn tại 54 dự án để bổ sung cho 76 dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân. HĐND thành phố thông qua 6 nghị quyết phân bổ, điều chỉnh vốn, trong đó phân bổ 12.239 tỷ đồng nguồn tăng thu tiền sử dụng đất năm 2025 cho các chương trình, dự án và nhiệm vụ trọng tâm. Cách điều chỉnh này tránh vốn nằm chờ, hạn chế dàn trải.

Tại cuộc họp ngày 16/7/2026 để cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 và dự toán NSNN năm 2027, đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát kỹ nhu cầu đầu tư, đánh giá đầy đủ khả năng cân đối nguồn lực, xác định rõ thứ tự ưu tiên, bảo đảm bố trí vốn tập trung, không dàn trải, manh mún. Ưu tiên hoàn thành các dự án chuyển tiếp, chuẩn bị tốt những dự án khởi công mới và tập trung nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, KHCN, chuyển đổi số, các dự án giao thông kết nối, có sức lan tỏa lớn, tạo động lực phát triển lâu dài…

Đến ngày 30/9, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 36.504 tỷ đồng, trong đó kế hoạch năm sau điều chỉnh đạt 32.708 tỷ đồng, tăng 13.225 tỷ đồng so với kế hoạch giao đầu năm; vốn kéo dài từ năm 2025 sang là 3.796 tỷ đồng. Nguồn vốn được ưu tiên cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án động lực, kết nối vùng và nhiệm vụ trọng tâm.

Hết tháng 10, giải ngân vốn đạt 17.808 tỷ đồng, gồm 16.017 tỷ đồng vốn năm 2026, bằng 82,2% kế hoạch Thủ tướng giao đầu năm, và 1.791 tỷ đồng vốn kéo dài, đạt 47%. Ước đến cuối năm, tổng giải ngân đạt 29.264 tỷ đồng. Thành phố cũng tiết kiệm 5% chi đầu tư phát triển, tương đương 1.050 tỷ đồng, chuyển về ngân sách Trung ương để thực hiện dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Ban Quản lý dự án đặc khu Vân Đồn cùng nhà thầu tổ chức rà soát tiến độ thi công cầu Sông Mang (Dự án đầu tư xây dựng tuyến giao thông kết nối liên đảo ở đặc khu Vân Đồn).

Để ngăn nguy cơ lãng phí, thành phố còn tập trung kiểm soát từ khâu thẩm định vốn, dự án. Từ ngày 1/1 đến 30/10, Sở Tài chính thẩm định 32 dự án, với sơ bộ tổng mức đầu tư sau thẩm định 13.422,423 tỷ đồng. Qua rà soát, tổng mức đầu tư đề xuất của 19 dự án giảm sơ bộ 2.963,307 tỷ đồng, tương đương 24% so với đề xuất ban đầu. Đây là phần giảm quy mô đề xuất, không phải tiền tiết kiệm, hay thu hồi thực tế; thẩm định kỹ giúp hạn chế đề xuất chưa phù hợp.

Trong lựa chọn nhà thầu, các đơn vị báo cáo tiết kiệm 103.395,4 triệu đồng. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực II tiết kiệm 80.874 triệu đồng qua 185 gói thầu; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I tiết kiệm 22.020 triệu đồng; Sở Tài chính tiết kiệm 501,4 triệu đồng qua 4 gói thầu tư vấn. Đến 31/10, Sở Tài chính thẩm tra 42 dự án hoàn thành, giảm 99.037 triệu đồng so với giá trị đề nghị quyết toán. Toàn thành phố có 121 dự án được thẩm tra, phê duyệt quyết toán, giá trị giảm trừ sau thẩm tra 49.165 triệu đồng. Các khâu này góp phần rà soát chi phí, bảo đảm thanh toán đúng khối lượng, quy định.

Với dự án chậm tiến độ, tồn đọng, tiết kiệm còn là không để vốn, đất đai, công trình, thiết bị nằm im, mất giá, hoặc phát sinh thêm chi phí. Thành phố đã rà soát 23 dự án thuộc Hệ thống 751, thống nhất lộ trình xử lý đến tháng 12/2026; tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, quy hoạch, đất đai, nghĩa vụ tài chính và bàn giao hạ tầng ở dự án đủ điều kiện. Đồng thời, đề xuất dừng 2 dự án kém hiệu quả, không khả thi, có nguy cơ công nghệ lạc hậu để quyết toán, tận dụng, điều chuyển, hoặc thanh lý thiết bị. Qua đó khơi thông nguồn lực, tránh đầu tư tiếp vào dự án không còn phù hợp.

Các giải pháp mà Quảng Ninh đã và đang thực hiện cho thấy tiết kiệm trong đầu tư công cần được thực hiện xuyên suốt bằng rà soát và hành động kịp thời. Khi vốn phân bổ sát nhu cầu, dự án thẩm định đúng mức, nhà thầu được lựa chọn minh bạch, công trình chậm được tháo gỡ hoặc dứt điểm, ngân sách có thêm dư địa phục vụ mục tiêu phát triển.