Trung Đông: Ả Rập Xê Út đánh chặn UAV gần Mecca, tàu chở dầu bốc cháy ở Hormuz

Ả Rập Xê Út cho biết đã đánh chặn và phá hủy một máy bay không người lái (UAV) do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen phóng đi, khi phương tiện này tiếp cận khu vực gần thánh địa linh thiêng nhất của Hồi giáo. Tuy nhiên, Houthi phủ nhận cáo buộc. Trong khi đó, một tàu chở dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz.

Tàu hàng neo đậu tại eo biển Hormuz, một trong những tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển dầu mỏ trên thế giới. Ảnh: AP

Ả Rập Xê Út tuyên bố đánh chặn UAV của Houthi gần thánh địa Mecca

Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu ngày 30/10 cho biết đã đánh chặn và phá hủy một UAV do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen phóng đi.

Người phát ngôn liên minh, Thiếu tướng Turki al-Malki, cho biết UAV bị đánh chặn tại khu vực xung quanh Mecca, thánh địa linh thiêng nhất của Hồi giáo và là điểm đến của hàng triệu tín đồ hành hương mỗi năm.

Tuy nhiên, người phát ngôn quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, phủ nhận việc tiến hành bất kỳ hoạt động nào nhằm vào Mecca. Ông khẳng định các chiến dịch quân sự của lực lượng này chỉ nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và căn cứ quân sự của Ả Rập Xê Út.

Trước đây, Ả Rập Xê Út nhiều lần thông báo đánh chặn tên lửa và UAV hướng về Mecca và Medina, hai thánh địa linh thiêng nhất của Hồi giáo. Trong những lần trước, Houthi liên tục bác bỏ việc nhắm mục tiêu vào hai thành phố này.

Tàu chở dầu bốc cháy tại eo biển Hormuz

Một tàu chở dầu bốc cháy sau khi một xuồng nhỏ gắn hai thiết bị nổ vào thân tàu trong lúc phương tiện di chuyển qua eo biển Hormuz. Vụ việc xảy ra hôm 29/10, khiến con tàu tạm thời mất khả năng hoạt động, theo thông tin do Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) công bố ngày 30/10.

UKMTO cho biết, các thiết bị nổ được gắn phía trên mực nước biển, gây cháy tại phòng máy của tàu. Con tàu khi đó đang di chuyển cách thành phố Khasab của Oman khoảng 46 km về phía đông bắc. Toàn bộ thủy thủ đoàn đều an toàn và không xảy ra tác động đến môi trường.

UKMTO không công bố danh tính tàu chở dầu cũng như bên chịu trách nhiệm về vụ việc.

Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh tình hình an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục căng thẳng. Ngày 29/10, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố có 3 tàu chở dầu va phải thủy lôi khi tìm cách rời eo biển qua tuyến đường không được cấp phép.

Đầu tháng này, UKMTO cho biết tháng 10 đã ghi nhận số vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền tại eo biển Hormuz nhiều nhất kể từ tháng 3, thời điểm những tháng đầu của cuộc chiến Iran.