Sở KH&CN đánh giá tình hình giải ngân kinh phí năm 2026, triển khai dự toán năm 2027

Ngày 24/10, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình giải ngân kinh phí sự nghiệp cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026; rà soát, chuẩn bị dự toán kinh phí năm 2027. Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, chủ trì cuộc họp. Cuộc họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với sự tham gia của lãnh đạo, công chức các sở, ngành và các điểm cầu tại 54 xã, phường, đặc khu.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo tổng hợp tại cuộc họp, đến ngày 24/10, kinh phí đã phân bổ cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là 1.046,215 tỷ đồng, đạt khoảng 95% tổng dự toán được giao năm 2026. Kinh phí đã giải ngân đạt 364,343 tỷ đồng, bằng khoảng 33% tổng dự toán được giao. Kết quả giải ngân giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương còn chênh lệch, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ trong những tháng cuối năm.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ thực hiện nhiệm vụ, làm rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thúc đẩy giải ngân, đồng thời đều cam kết giải ngân 100% nguồn vốn được giao trong năm 2026. Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường còn 399,416 tỷ đồng chưa giải ngân. Đơn vị cho biết đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu giải ngân phần kinh phí còn lại trong tháng 11/2026.

Hội nghị cũng tiếp nhận những khó khăn đối với các nhiệm vụ chuyển đổi số. Đại diện Sở Xây dựng phản ánh vướng mắc về phương pháp xác định định mức, tính toán chi phí xây dựng cơ sở dữ liệu hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ các đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phản ánh khó khăn liên quan đến hướng dẫn triển khai các nền tảng chuyên ngành; Sở Nông nghiệp và Môi trường phản ánh khó khăn liên quan đến kết nối dữ liệu gắn với mã định danh.

Kết luận cuộc họp, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Cường ghi nhận những địa phương có kết quả giải ngân tích cực đạt trên 90% (các phường: Quang Hanh, Mạo Khê, Hoàng Quế, Hạ Long, Móng Cái 1, Bình Khê, Tuần Châu và các xã Kỳ Thượng, Hải Ninh, Quảng Đức); yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp khẩn trương rà soát tiến độ, tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện hồ sơ và đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành giải ngân dự toán năm 2026.

Đối với dự toán năm 2027, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường, đặc khu tập trung rà soát đề xuất danh mục nhiệm vụ KHCN và ĐMST đặt hàng, tài trợ năm 2027; cập nhật bổ sung dự toán 2027, trong đó ưu tiên đối với các nhiệm vụ KHCN và ĐMST do đơn vị mình quản lý gửi về Sở Khoa học và Công nghệ và Sở Tài chính trước ngày 31/10/2026; đẩy nhanh tiến độ xây dựng và khai phê duyệt các nhiệm vụ đề xuất trong kế hoạch dự toán 2027 theo quy định của Nghị định số 104/2026/NĐ-CP để bảo đảm điều kiện phân bổ nguồn vốn.