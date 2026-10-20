Giải quyết điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ ngành nông nghiệp và môi trường

Chiều 20/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Công chủ trì cuộc họp với Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) cùng đại diện một số sở, ngành, địa phương để nghe báo cáo, cho ý kiến về việc phân cấp, xác định nhiệm vụ trọng tâm về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; kế hoạch thu hút đầu tư và danh mục dự án thu hút đầu tư năm 2026 của ngành NN&MT.

Đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp cho ý kiến về nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo ngành NN&MT.

Theo báo cáo của Sở NN&MT, trong quá trình xây dựng danh mục và triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, ngành NN&MT đang gặp một số khó khăn, vướng mắc như: tiêu chí cụ thể về chuyên môn, kinh nghiệm cá nhân tham gia thực hiện đánh giá nhiệm vụ khoa học và công nghệ; việc tra cứu, xác định các nhiệm vụ có bị trùng lặp hay không; việc truy cập, tra cứu thông tin trên Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; thời hạn thực hiện một số bước trong quy trình quản lý nhiệm vụ; việc đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế - xã hội của nhiệm vụ; việc tìm kiếm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để phối hợp nghiên cứu, ứng dụng, thương mại hóa kết quả nghiên cứu của đề tài, nhiệm vụ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo…

Sau khi nghe báo cáo của Sở NN&MT, ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan, đồng chí Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Trong giai đoạn phát triển mới, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo được xác định là động lực tăng trưởng mới bền vững cho nền kinh tế. Quan trọng nhất, công tác phân cấp, uỷ quyền cho địa phương, theo các ngành, lĩnh vực và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công cho các sở, ngành trong triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo phải được bảo đảm thực hiện tốt và phải được đưa vào để giải quyết các vấn đề thực tiễn, đạt được hiệu quả thực tế.

Đại diện lãnh đạo Sở NN&MT báo cáo các nội dung tại cuộc họp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở NN&MT nhanh chóng rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ tại các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của UBND thành phố, từ đó xác định khó khăn, điểm nghẽn để bổ sung vào kế hoạch, chỉ tiêu, giải pháp thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách; điều chỉnh kế hoạch, danh mục nhiệm vụ để có cơ sở phân bổ nguồn vốn. Đồng thời rà soát nhu cầu về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thực tiễn sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả; nghiên cứu phương án đặt hàng, đề xuất cụ thể các nhiệm vụ, sản phẩm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp… để các nhiệm vụ được ứng dụng trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả thực tế.

Sau rà soát, Sở NN&MT nhanh chóng xây dựng chương trình, kế hoạch về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ngành, báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, phê duyệt và ban hành để thống nhất thực hiện trong toàn ngành, toàn thành phố.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ với Sở NN&MT trong các nội dung chuyên môn khoa học và công nghệ; đề xuất Trung ương cấp tài khoản truy cập Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để tra cứu, rà soát, nắm bắt, quản lý và triển khai nhiệm vụ thuộc ngành NN&MT.

Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Sau khi nghe báo cáo và ý kiến thảo luận về kế hoạch thu hút đầu tư năm 2026 và danh mục dự án thu hút đầu tư vốn nước ngoài của ngành NN&MT, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở NN&MT tiếp tục giữ vai trò đầu mối hướng dẫn và phối hợp với các nhà đầu tư và các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc rà soát dư địa, cung cấp thông tin rõ ràng cho nhà đầu tư về định hướng phát triển, nhu cầu đầu tư và dự án đã đủ điều kiện triển khai. Đặc biệt, cần tập trung ưu tiên thu hút đầu tư các dự án động lực, gắn với lợi thế vùng; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; ưu tiên lựa chọn các dự án có tính khả thi, hiệu quả kinh tế và đóng góp thiết thực cho phát triển nông nghiệp. Các lĩnh vực ưu tiên là phát triển vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, các sản phẩm chủ lực; chăn nuôi quy mô trang trại; nuôi trồng thủy sản tập trung; phát triển vùng nguyên liệu lâm nghiệp...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các địa phương rà soát địa điểm, điều kiện thực hiện dự án, khả năng bố trí nguồn lực, hạ tầng và các thủ tục liên quan; duy trì đầu mối tiếp nhận thông tin, nhu cầu và đề xuất của nhà đầu tư; tổ chức khảo sát thực tế khi phù hợp; hướng dẫn nhà đầu tư tiếp cận các cơ quan có thẩm quyền để làm rõ điều kiện thực hiện dự án. Những khó khăn vượt thẩm quyền cần được tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.