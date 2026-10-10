Ngày hội khoa học công nghệ – chuyển đổi số tại phường Cao Xanh

Chiều 10/10, phường Cao Xanh tổ chức Ngày hội khoa học công nghệ – chuyển đổi số năm 2026, hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc Gia.

Ngày hội chuyển đổi số là nơi kết nối chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các cơ sở giáo dục và người dân với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ số.

Với chủ đề “Cao Xanh – Ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển bền vững”, ngày hội tạo không gian trải nghiệm, khám phá và kết nối công nghệ dành cho người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị và học sinh.

Robot thông minh tương tác với học sinh tại Ngày hội.

Các gian trưng bày tập trung vào ba nhóm nội dung, gồm: Chuyển đổi số trong chính quyền địa phương; sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; sản phẩm sáng tạo của học sinh, thanh thiếu niên. Người dân được tìm hiểu các giải pháp công nghệ ứng dụng trong sản xuất và đời sống, đồng thời được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số cá nhân và các tiện ích số thiết thực.

Gian hàng mô hình STEM thu hút sự quan tâm của đại biểu và nhân dân.

Thông qua hoạt động trình diễn, thuyết minh và tương tác trực tiếp, người tham gia được trải nghiệm sản phẩm công nghệ, mô hình STEM, giao lưu với các doanh nghiệp, đơn vị và trường học. Các hoạt động giúp người dân hiểu rõ hơn khả năng ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, đồng thời khuyến khích tinh thần nghiên cứu, sáng tạo trong thế hệ trẻ.

Ngày hội là nơi kết nối chính quyền địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các cơ sở giáo dục và người dân với các đơn vị cung cấp giải pháp công nghệ số.

Ngày hội đã góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng số trong cộng đồng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ vào công việc và sinh hoạt hằng ngày, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.