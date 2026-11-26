Nhân rộng, triển khai mô hình Nhà văn hóa số

Nhà văn hóa số là địa chỉ thuận tiện và an toàn để mọi người được đến và hỗ trợ kết nối, sử dụng các tiện ích số, được học tập để nâng cao kỹ năng số, tham gia các hoạt động văn hóa, học tập. Với cách làm này, từng nhà văn hóa hiện tại của mỗi khu dân cư sẽ càng phục vụ người dân tốt hơn, phát huy vai trò để góp phần đưa chuyển đổi số phổ biến sâu rộng trong đời sống cơ sở.

Đầu tháng 10/2026, UBND phường Uông Bí công bố mô hình thí điểm xây dựng mô hình Nhà văn hóa số tại khu phố Quang Trung 1, nhân dịp Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời. Trên cơ sở công trình nhà văn hóa hiện có của khu phố, mô hình tập trung vào việc lắp đặt bổ sung các trang thiết bị số để đáp ứng yêu cầu phải vận dụng được công nghệ số vào quản lý, vận hành và tổ chức các hoạt động của nhà văn hóa. Từ đó, ban lãnh đạo khu phố là nòng cốt để khai thác tối đa công năng của nhà văn hóa cho các nhiệm vụ phục vụ người dân. Bao gồm: Hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ số thiết yếu; phổ cập kỹ năng số; xây dựng không gian văn hóa, truy cập thư viện thông tin số để nâng cao kiến thức số...

Đến nay, sau gần 2 tháng triển khai, hệ thống thiết chế văn hóa và hạ tầng công nghệ được đưa vào vận hành cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt chung của cộng đồng. Mô hình đang khẩn trương được phường Uông Bí nghiên cứu để tiếp tục nhân rộng, sớm áp dụng tại 24 khu phố trên địa bàn phường.

UBND phường Uông Bí trao quyết định thực hiện thí điểm mô hình “Nhà văn hóa số” tại khu phố Quang Trung 1, tháng 10/2026.

Bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng khu phố Quang Trung 1, cho biết: Hiện nhà văn hóa đã có mạng wifi miễn phí, hệ thống âm thanh loa đài và tivi màn hình rộng phục vụ hội nghị trực tuyến và các chương trình sinh hoạt dân cư. Camera thông minh cũng đã được lắp đặt, truyền hình ảnh 24/24h để đảm bảo an ninh trật tự. Ban lãnh đạo cũng bố trí người trực luân phiên tại nhà văn hóa để hướng dẫn người dân sử dụng máy tính, tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến.

Nhờ sự trợ giúp của công nghệ, không gian nhà văn hóa thu hút được đông đảo người dân tìm đến với đa dạng nhu cầu, từ thông tin, giải quyết các thủ tục đơn giản, đến việc tham gia các lớp bình dân học vụ số, tập huấn cài đặt E-tax Mobile, Viettel Tammi, định danh điện tử, các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, giao lưu văn hóa, thể thao... Qua đó, góp phần nâng cao khả năng tiếp cận công nghệ, chủ động bảo vệ thông tin cá nhân và sử dụng các dịch vụ số an toàn, hiệu quả.

Cán bộ thôn Co Nhan, xã Bình Liêu kiểm tra hệ thống trang thiết bị tại nhà văn hóa, chuẩn bị phương án đề xuất đầu tư nâng cấp theo mô hình "Nhà văn hóa số".

Mô hình Nhà văn hóa số đang được Quảng Ninh triển khai thực hiện tại các địa phương trong toàn thành phố thông qua các bước triển khai chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn cơ sở và nhu cầu của người dân. Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy là đầu mối nghiên cứu, xây dựng phương án với đầy đủ lộ trình triển khai, nguồn lực và các cơ chế, chính sách liên quan, bảo đảm tính khả thi, sát thực tiễn... Qua đó, nhằm đảm bảo nhà văn hóa số là mô hình có không gian được tổ chức theo hướng đa chức năng, nơi mọi người dân có thể tiếp cận tri thức, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nâng cao kỹ năng số, tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội và xây dựng cộng đồng đoàn kết, văn minh, hiện đại.

Trên cơ sở đó, trong tháng 8/2026, Sở KH&CN đã chủ trì, phối hợp tổ chức khảo sát đánh giá hiện trạng hạ tầng, thiết bị, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và nhu cầu triển khai các giải pháp phần mềm quản lý ở cấp thôn, bản, tổ dân phố. Trên 353 phiếu khảo sát đã được thu nhận từ các trưởng thôn, bí thư chi bộ thôn, khu phố tại 39 địa phương cấp xã, là cơ sở để nghiên cứu các giải pháp tạo hạ tầng để ứng dụng, từ đường truyền, thiết bị đến các điểm truy cập và phương tiện truyền thông số.

Đến nay, việc triển khai mô hình Nhà văn hóa số đang được đẩy mạnh ở khắp các xã, phường, đặc khu của Quảng Ninh với quan điểm nhất quán: Đầu tư hạ tầng chỉ là điều kiện cần, hiệu quả của mô hình phụ thuộc chính vào khả năng tổ chức hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở và mức độ tham gia của người dân.

Nhiều địa phương đã chú trọng phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng và các lực lượng tại cơ sở trong hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng công nghệ. Các lớp học, lớp tập huấn theo từng chuyên đề như: “Kỹ năng số thiết yếu”, “Nhận biết, phòng tránh nguy cơ lừa đảo trên không gian mạng”, “Bảo vệ mật khẩu, mã OTP và dữ liệu cá nhân”, “Cài đặt E-tax Mobile”, “Sử dụng thanh toán điện tử an toàn”... được triển khai ngay tại các nhà văn hóa. Đội ngũ cán bộ của Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã, thuế cơ sở, thanh niên tình nguyện... trực tiếp cầm tay chỉ việc để người dân làm quen, thao tác được ngay với những tiện ích số.

Việc thí điểm Nhà văn hóa số và từng bước nhân rộng là cách để Quảng Ninh triển khai cụ thể Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống thường ngày. Những thiết chế văn hóa cơ sở cũng có thêm sức sống mới, phát huy tốt hơn công năng để kết nối, phục vụ người dân.