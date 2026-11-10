Sở KH&CN làm việc với doanh nghiệp KH&CN

Sáng 10/11, đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Công ty CP Chế tạo máy - VINACOMIN về tình hình sản xuất, kinh doanh, hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ và định hướng phát triển các sản phẩm mới.

Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin (VMC) là doanh nghiệp được công nhận "Doanh nghiệp khoa học và công nghệ" năm 2026, hiện có trên 800 cán bộ, công nhân. Theo báo cáo của Công ty, tính đến ngày 9/11/2026, doanh thu đạt 2.102 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2026 do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giao.

Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ làm việc với Công ty Cổ phần Chế tạo máy - Vinacomin.

Công ty là một trong những doanh nghiệp cơ khí chế tạo phục vụ trực tiếp ngành công nghiệp sản xuất than, có hoạt động nghiên cứu, đổi mới công nghệ tiêu biểu. Trong quá trình phát triển sản xuất, doanh nghiệp chú trọng cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng lực chế tạo và chất lượng sản phẩm; đặc biệt quan tâm đầu tư tự động hóa nhằm nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí nhân công và tăng sức cạnh tranh.

Năm 2026, Công ty đã xuất khẩu sản phẩm vỏ thiết bị đào hầm sang thị trường Nhật Bản và sản phẩm cầu trục phục vụ nâng, cẩu trong nhà máy điện hạt nhân sang Liên bang Nga. Tổng giá trị xuất khẩu các sản phẩm này đạt trên 2 triệu USD. Những kết quả trên cho thấy năng lực chế tạo của doanh nghiệp từng bước đáp ứng yêu cầu của các đối tác quốc tế, mở thêm cơ hội tham gia chuỗi cung ứng thiết bị công nghiệp.

Tại buổi làm việc, Công ty đề xuất thành phố quan tâm hỗ trợ, tài trợ các nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện và làm chủ công nghệ, trong đó trực tiếp là đổi mới công nghệ cán thép (là sản phẩm đầu tiên sản xuất trong nước, góp phần giảm phụ thuộc nhập khẩu, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của doanh nghiệp ngành than) với tổng kinh phí nghiên cứu khoảng 17 tỷ đồng nhưng sẽ tăng doanh thu trên 200 tỷ đồng/năm. Mục tiêu đặt ra trong năm 2027 là làm chủ thêm công nghệ sản xuất các sản phẩm phụ trợ, đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trên địa bàn và trong cả nước.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, đánh giá cao kết quả sản xuất, kinh doanh và những đóng góp của Công ty trong nghiên cứu khoa học, đổi mới công nghệ. Việc chủ động đầu tư tự động hóa, phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường xuất khẩu thể hiện tinh thần đổi mới sáng tạo, nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của Công ty, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ nghiên cứu, tham mưu thành phố phương án hỗ trợ phù hợp, kịp thời, gắn với nhu cầu thực tiễn và khả năng ứng dụng, thương mại hóa sản phẩm. Đồng thời đề nghị Công ty mạnh dạn đề xuất, tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, lấy nhu cầu sản xuất làm cơ sở phát triển sản phẩm. Trong đó, phấn đấu đến tháng 3/2027 có sản phẩm khoa học và công nghệ mới được công bố, thương mại hóa, phục vụ nhu cầu sản xuất, góp phần phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo của thành phố.