Kiểm tra đột xuất nồng độ cồn, ma túy hơn 300 người làm việc trên phương tiện thủy

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy phục vụ nhân dân và du khách, cùng với tăng cường tuần tra, kiểm soát, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đẩy mạnh kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với thuyền trưởng, thuyền viên và người làm việc trên các phương tiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT đã tiến hành kiểm tra đột xuất nồng độ cồn, ma túy đối với hơn 300 thuyền trưởng, thuyền viên và người làm việc trên các tàu du lịch.

Từ đầu năm đến nay, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã tổ chức hơn 200 ca tuần tra kiểm soát; tiến hành kiểm tra đột xuất về cồn và ma túy đối với hơn 300 thuyền trưởng, thuyền viên và đội ngũ người làm việc trên các tàu du lịch và tàu vận tải. Qua đó đã phát hiện 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ca làm việc. Ngoài việc xử lý hành chính theo quy định, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT yêu cầu chủ phương tiện bố trí người làm việc thay thế.

Từ đầu năm đến nay, qua kiểm tra đột xuất, Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng CSGT đã phát hiện 6 trường hợp thuyền viên vi phạm nồng độ cồn.

Theo thống kê, hiện nay có gần 2.000 người làm việc trên các phương tiện phục vụ khách du lịch trên Vịnh Hạ Long và Bái Tử Long. Thời gian tới, ngoài việc kiểm tra điều kiện an toàn của phương tiện, Đội Cảnh sát đường thủy sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra nồng độ cồn, ma túy đối với người làm việc trên các phương tiện vận tải, tàu du lịch nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.