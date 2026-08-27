Từ niềm tin của doanh nghiệp đến những giá trị dài hạn

Với cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Ninh đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với nhiều dư địa rộng mở. Điều được kỳ vọng không chỉ là thêm những dự án, những dòng vốn, mà là hình thành các hệ sinh thái kinh tế hiện đại, tạo giá trị bền vững và nâng cao vị thế của Quảng Ninh trong chuỗi liên kết khu vực.

Tổng Giám đốc Công ty CP Đô thị Amata Hạ Long Nguyễn Văn Nhân:

Chính quyền luôn lắng nghe, đồng hành và chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư bằng những hành động rất cụ thể

Trong quá trình đầu tư tại Quảng Ninh, điều chúng tôi cảm nhận rõ nhất là tinh thần đồng hành, kiến tạo của chính quyền tỉnh. Chính quyền tỉnh luôn lắng nghe, đồng hành và chủ động tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư bằng những hành động rất cụ thể. Từ cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, đến việc duy trì các cuộc đối thoại định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp đã tạo dựng niềm tin rất lớn cho cộng đồng nhà đầu tư.

Đối với Dự án khu công nghiệp Amata Sông Khoai, trong giai đoạn 2025-2026, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo rất quyết liệt các sở, ngành và địa phương tập trung giải phóng mặt bằng để chúng tôi có quỹ đất sạch xây dựng cơ sở hạ tầng đón các nhà đầu tư thứ cấp. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh dòng vốn FDI chất lượng cao đang dịch chuyển mạnh và nhiều tập đoàn quốc tế lựa chọn Quảng Ninh là điểm đến để nghiên cứu đầu tư. Nếu không có sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của chính quyền thì rất khó nắm bắt được những cơ hội này.

Việc Quảng Ninh trở thành thành phố càng tạo thêm niềm tin cho các doanh nghiệp. Chúng tôi kỳ vọng cùng với một không gian phát triển mới, Quảng Ninh sẽ tiếp tục duy trì tinh thần cải cách tiên phong, phát triển hạ tầng đồng bộ, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại. Đó sẽ là nền tảng để Quảng Ninh nâng tầm vị thế trên bản đồ đầu tư quốc tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để các doanh nghiệp phát triển lâu dài, bền vững.

Tổng Giám đốc Điều hành đối ngoại, Giám đốc Phát triển thị trường năng lượng mới Tập đoàn Texhong Việt Nam Nguyễn Thị Bùi:

Quảng Ninh tạo cho doanh nghiệp niềm tin mạnh mẽ nhờ môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và nhất quán

Đối với các nhà đầu tư nước ngoài, điều quan trọng nhất là sự ổn định của môi trường đầu tư và sự đồng hành của chính quyền địa phương. Đây cũng chính là điểm mạnh nổi bật của Quảng Ninh trong nhiều năm qua. Qua quá trình đầu tư và làm việc, chúng tôi đánh giá Quảng Ninh là một trong những địa phương tạo cho doanh nghiệp niềm tin mạnh mẽ nhờ môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và nhất quán. Trong suốt quá trình hoạt động, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chính quyền các cấp, từ giải quyết thủ tục hành chính, đến tháo gỡ khó khăn trong triển khai các dự án. Đây là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư lâu dài và tiếp tục mở rộng sản xuất.

Bên cạnh cải cách hành chính, Quảng Ninh còn tạo sức hút bằng tầm nhìn phát triển dài hạn, với việc không ngừng đầu tư hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, logistics theo hướng hiện đại; đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển các ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch. Đây là những định hướng hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển bền vững của Texhong, cũng như xu hướng đầu tư toàn cầu trong giai đoạn mới.

Quảng Ninh đang đứng trước một dấu mốc quan trọng khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Chúng tôi tin rằng từ đây sẽ mở ra một giai đoạn mới của địa phương với năng lực cạnh tranh cao hơn, sức hút đầu tư mạnh mẽ hơn và cơ hội hợp tác rộng mở hơn. Với nền tảng đã được xây dựng từ những quyết sách đúng đắn, cùng tinh thần tiên phong, đổi mới, sáng tạo, Quảng Ninh sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, trong đó có Texhong trên hành trình phát triển xanh, hiện đại và hội nhập sâu rộng.

Phó Giám đốc Công ty TNHH Bumjin Electronics Vina (KCN Đông Mai) Han Jung Woo:

Sự đồng hành thực chất của chính quyền tạo niềm tin cho doanh nghiệp

Điều khiến chúng tôi yên tâm mở rộng đầu tư tại Quảng Ninh là vị trí thuận lợi, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện và trên hết là sự đồng hành thực chất của chính quyền tỉnh. Mọi kiến nghị của doanh nghiệp đều được các cấp chính quyền lắng nghe, đối thoại và giải quyết với tinh thần cầu thị, trách nhiệm. Việc Quảng Ninh quyết liệt cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong giải quyết hồ sơ, cùng các chính sách hỗ trợ tiếp cận đất đai, nguồn nhân lực, chuyển đổi xanh và đổi mới công nghệ đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể thời gian, chi phí, tạo sự yên tâm để đầu tư lâu dài.

Chúng tôi đặc biệt đánh giá cao thông điệp nhất quán của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: "Đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện". Điều đó đã được minh chứng bằng những hành động cụ thể trong suốt quá trình đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Chúng tôi tin tưởng Quảng Ninh sẽ tiếp tục duy trì môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển bền vững. Bumjin Electronics Vina cũng sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng địa phương thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% và thu ngân sách nhà nước đạt 100.000 tỷ đồng trong năm 2026, góp phần để Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị thế là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc trong giai đoạn tới.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM Nguyễn Văn Tính:

Cam kết luôn là nhà đầu tư có trách nhiệm, gắn bó cùng sự phát triển lâu dài của Quảng Ninh

Trong suốt quá trình đầu tư và phát triển tại Quảng Ninh, chúng tôi luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành rất tích cực từ lãnh đạo tỉnh, cũng như các sở, ban, ngành và địa phương. Điều chúng tôi đánh giá cao nhất là tinh thần cầu thị, quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, sự minh bạch trong quá trình giải quyết công việc và luôn lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng giúp BIM Group có thể yên tâm đầu tư lâu dài và triển khai các dự án đúng tiến độ, hiệu quả.

Quảng Ninh cũng là một trong những địa phương tiên phong theo đuổi mô hình phát triển xanh, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng tăng trưởng. Định hướng đó hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát triển của BIM Group. Vì vậy, trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung đầu tư các dự án khu đô thị, khu nhà ở xã hội có chất lượng cao, ứng dụng các giải pháp phát triển xanh, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và tạo dựng những không gian sống, nghỉ dưỡng hiện đại, hài hòa với thiên nhiên. Cùng với đó, tiếp tục mở rộng đầu tư trong các lĩnh vực du lịch, năng lượng tái tạo, góp phần tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. BIM Group cam kết sẽ luôn là nhà đầu tư có trách nhiệm, phát triển hiệu quả, bền vững và đồng hành cùng sự phát triển lâu dài của Quảng Ninh.

Chủ tịch Công ty Xiamen Solex High-Tech Industries (KCN Bắc Tiền Phong) Chen Bin:

Quảng Ninh đang hội tụ những điều kiện để hình thành một hệ sinh thái sản xuất công nghiệp quy mô lớn

Khi quyết định lựa chọn Quảng Ninh để đầu tư, chúng tôi nhìn thấy không chỉ những lợi thế về vị trí địa lý, mà quan trọng hơn là khả năng kết nối và dư địa phát triển dài hạn. Từ Quảng Ninh, doanh nghiệp có thể kết nối thuận lợi với thị trường trong nước, Trung Quốc và các trung tâm kinh tế lớn của khu vực thông qua hệ thống đường bộ, cảng biển, cảng hàng không ngày càng hoàn thiện. Đây là lợi thế rất quan trọng đối với doanh nghiệp sản xuất công nghiệp có định hướng mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.

Điều chúng tôi kỳ vọng ở Quảng Ninh trong giai đoạn tới là hình thành được một hệ sinh thái công nghiệp có sự liên kết ngày càng chặt chẽ giữa các doanh nghiệp. Khi các nhà sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, logistics, dịch vụ kỹ thuật và các đơn vị cung ứng cùng phát triển, giá trị tạo ra cho địa phương sẽ lớn hơn rất nhiều so với từng dự án riêng lẻ. Đây cũng là điều kiện để doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm chi phí logistics và tăng sức cạnh tranh.

Việc Quảng Ninh định hướng phát triển công nghiệp theo hướng công nghệ cao, xanh và hiện đại cũng phù hợp với xu thế chuyển dịch của các tập đoàn sản xuất quốc tế. Chúng tôi tin rằng với quy mô không gian phát triển mới, lợi thế cửa ngõ và định hướng rõ ràng, Quảng Ninh có nhiều cơ hội trở thành một trung tâm sản xuất, kết nối chuỗi cung ứng quan trọng của khu vực. Xiamen Solex High-Tech Industries mong muốn tiếp tục mở rộng hoạt động, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp tại Quảng Ninh, cùng tạo ra những giá trị mới từ chính hệ sinh thái công nghiệp đang được hình thành.

Giám đốc Công ty CP Shinec Chi nhánh Quảng Ninh Cung Vĩnh Thành:

Chúng tôi nhìn thấy ở Quảng Ninh một không gian phát triển rộng mở cho mô hình khu công nghiệp sinh thái

Với Shinec, đầu tư vào Quảng Ninh không đơn thuần là phát triển một khu công nghiệp, mà là cùng địa phương thử nghiệm và lan tỏa một cách tiếp cận mới về tổ chức không gian sản xuất. Khu công nghiệp của tương lai không chỉ cần quỹ đất và hạ tầng, mà phải tạo ra một hệ sinh thái trong đó doanh nghiệp có thể chia sẻ hạ tầng, dịch vụ, năng lượng, nguyên vật liệu và các nguồn lực khác để giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, cũng như hạn chế tác động đến môi trường.

Quảng Ninh có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển mô hình này. Đó là lợi thế về không gian, hệ thống hạ tầng kết nối đa phương thức, nền tảng công nghiệp đang phát triển và đặc biệt là định hướng nhất quán về tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên. Khi những yếu tố này được kết nối trong một quy hoạch tổng thể, khu công nghiệp sẽ không còn là những “ốc đảo” sản xuất riêng biệt, mà trở thành những mắt xích trong một hệ sinh thái kinh tế có tính liên kết cao.

Chúng tôi cho rằng giai đoạn tới sẽ là thời điểm quan trọng để Quảng Ninh chuyển từ tư duy “có thêm dự án” sang “tạo thêm giá trị”. Mỗi dự án được lựa chọn cần góp phần nâng chất lượng tăng trưởng, tạo việc làm tốt hơn, thúc đẩy doanh nghiệp trong nước tham gia chuỗi cung ứng và gia tăng giá trị cho nền kinh tế địa phương. Nếu kiên định với hướng đi này, Quảng Ninh không chỉ có thêm những khu công nghiệp hiện đại, mà còn có thể hình thành một hình mẫu về khu công nghiệp sinh thái, nơi tăng trưởng kinh tế song hành với bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.