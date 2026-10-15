Kết nối cung - cầu lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển

Việc các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nhiều nhà máy mới chuẩn bị đi vào hoạt động đang tạo thêm nhu cầu lớn về lao động. Trước yêu cầu này, thành phố Quảng Ninh chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp với doanh nghiệp, KCN đẩy mạnh tổ chức ngày hội việc làm, kết nối tuyển dụng và đào tạo nghề, góp phần đáp ứng nhu cầu về nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất và phát triển lâu dài tại địa phương.

Sau khi nhà máy thứ 3 chính thức đi vào vận hành năm 2027, Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam (KCN Đông Mai) dự kiến tuyển dụng thêm khoảng 3.500 lao động.

Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam (KCN Đông Mai) chuyên sản xuất loa, tai nghe, camera và các thiết bị điện tử dân dụng thông minh. Hiện doanh nghiệp đang vận hành 2 nhà máy với hơn 8.500 lao động, đồng thời tập trung đầu tư xây dựng nhà máy thứ 3, dự kiến đi vào hoạt động đầu năm 2027. Khi vận hành, nhà máy mới dự kiến tạo thêm khoảng 3.500 việc làm, nâng tổng số lao động của công ty lên khoảng 12.000 người để đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các dây chuyền sản xuất mới.

Ông Lý Giang, đại diện Công ty TNHH Kỹ thuật điện tử Tonly Việt Nam, cho biết: Thời gian qua doanh nghiệp nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của thành phố và đã tham gia các ngày hội việc làm tại nhiều địa phương, qua đó tuyển dụng thêm cán bộ, nhân viên và lao động phổ thông. Khi nhà máy giai đoạn 3 đi vào hoạt động đầu năm 2027, công ty sẽ tiếp tục mở rộng tuyển dụng, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Công ty TNHH Sản phẩm bảo hộ lao động Hằng Huy Việt Nam (KCN Texhong Hải Hà) đang vận hành thử nghiệm và tiếp tục tuyển dụng lao động.

Quảng Ninh hiện có 16 KCN đã và đang được đầu tư đồng bộ, mở ra không gian phát triển kinh tế mạnh mẽ cho địa phương. Trong năm 2026, nhu cầu tuyển dụng lao động khoảng hơn 25.000 người, chủ yếu tập trung trong các ngành mũi nhọn như chế biến, chế tạo, điện tử, dệt may, logistics và khai thác than.

Tại KCN Texhong Hải Hà, Công ty TNHH Sản phẩm bảo hộ lao động Hằng Huy Việt Nam đã hoàn thiện nhà xưởng, lắp đặt máy móc và đang vận hành thử nghiệm, chuẩn bị sản xuất chính thức. Với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp đã tuyển dụng 600 lao động, dự kiến nâng lên 1.000 người khi hoạt động ổn định. Công ty cũng hoàn thành khu ký túc xá nhằm tạo điều kiện sinh hoạt thuận lợi, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.

Ông Li Cen, Giám đốc Hành chính nhân sự Công ty TNHH Sản phẩm bảo hộ lao động Hằng Huy Việt Nam, cho biết: Doanh nghiệp cam kết bảo đảm đầy đủ quyền lợi, thực hiện các chế độ lương, thưởng, phụ cấp phù hợp; đồng thời từng bước cải thiện chính sách đãi ngộ khi hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Nhiều doanh nghiệp và người lao động tham gia ngày hội việc làm tại phường Bãi Cháy.

Đến nay, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Quảng Ninh đã tuyển dụng được gần 20.000 lao động. Để hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu nhân lực, thành phố đẩy mạnh tổ chức các ngày hội việc làm, kết nối cung - cầu lao động; đồng thời tăng cường đào tạo nghề, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển các ngành kinh tế chủ lực.

Ông Bùi Tuấn Anh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: Để chủ động đáp ứng nhu cầu nhân lực trước làn sóng đầu tư mới, Sở Nội vụ sẽ tham mưu thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng cập nhật, chia sẻ thông tin cung - cầu lao động, mở rộng kết nối với nguồn lao động từ các địa phương khác; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu về thị trường lao động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động kết nối, tìm kiếm việc làm.

Cùng với đó, thành phố tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp trong đào tạo theo nhu cầu thực tế. Doanh nghiệp được khuyến khích tham gia xây dựng chương trình, xác định chuẩn đầu ra và đánh giá kỹ năng nghề, ưu tiên các lĩnh vực chế biến, chế tạo, điện tử, cơ khí, tự động hóa và logistics. Các điều kiện thiết yếu như nhà ở, đi lại, nhà trẻ, tiền lương, phúc lợi và môi trường làm việc cũng cần được quan tâm nhằm thu hút, giữ chân người lao động.

Với các giải pháp đồng bộ, Quảng Ninh phấn đấu đáp ứng đủ nhu cầu lao động của doanh nghiệp trong năm 2026, góp phần ổn định sản xuất, mở rộng quy mô đầu tư và nâng cao sức hấp dẫn của môi trường đầu tư trên địa bàn.